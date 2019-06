El CD Lugo-CD Tenerife se jugará el martes por el fallecimiento de José Antonio Reyes

Tras conocerse el fallecimiento del futbolista internacional de la Selección española de fútbol José Antonio Reyes, que en la actualidad militaba en las filas del Extremadura UD, la Real Federación Española de Fútbol ha decidido aplazar, con el visto bueno de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, siete partidos de Segunda División que se disputaban este domingo, 2 de junio de 2019.

No me lo puedo creer. Amigo y compañero de profesión.

Como me dijiste la última vez que nos vimos(disfruta la vida que esto dura muy poco) D.E.P https://t.co/T9s8nQ2m4R