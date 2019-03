Competición sanciona al CD Tenerife con cierre de dos sectores del Heliodoro Rodríguez López

El Comité de Competición ha obligado al CD Tenerife a clausurar los dos sectores centrales de San Sebastián Baja por el lanzamiento del objeto en el encuentro ante la SD Huesca de la temporada pasada y no permite reubicar a los abonados.



Según ha informado el club, la sanción deberá cumplirse este domingo en el choque ante el CD Numancia.



El Comité de Competición de la RFEF ha comunicado este mediodía al CD Tenerife que ha acordado “el cierre parcial” de los dos sectores centrales de la grada de San Sebastián Baja, como consecuencia del lanzamiento de un objeto a la asistente número dos en el partido ante a la SD Huesca la temporada pasada.



Dicha resolución, que obliga además a ser ejecutada en el partido de este domingo ante el CD Numancia, indica literalmente que el CD Tenerife “deberá cerrar el acceso al público en dichas zonas, que quedarán debidamente acotadas, no pudiéndose reubicar a los espectadores que, en su caso, pudieran haber venido ocupando las mismas, con carácter habitual”.



El incumplimiento de cualquiera de estos aspectos podría suponer para el CD Tenerife graves consecuencias disciplinarias, ente otras, la pérdida de los tres puntos en el partido, resalta el club.



"El CD Tenerife quiere poner en conocimiento de sus abonados y masa social en general, que tanto los servicios jurídicos como el propio Consejo de Administración han empleado todos los recursos legales a su alcance para tratar de minimizar los efectos de la acción objeto de la sanción", señala.



El club indica que, tras un largo procedimiento federativo y judicial de casi un año de duración, el hecho de que “no fuera identificado el autor del lanzamiento y que éste impactara en la asistente” han motivado la sanción de clausura parcial de la grada” y la determinación de los sectores a clausurar por parte del Comité de Competición.



Toda vez que la resolución del Comité de Competición y el propio Código Disciplinario de la RFEF prohíben expresamente la reubicación de los aficionados de los sectores clausurados, estos abonados no podrán hacer uso de carnet para acceder al Estadio este domingo ante el CD Numancia.