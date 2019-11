Miguel Concepción: “Esta plantilla está confeccionada para estar entre los seis primeros”

Ambicioso. Así podría definirse el discurso de Miguel Concepción ante los medios de comunicación. El presidente del CD Tenerife habló, en las instalaciones de 'El Mundialito', sobre la actualidad de la entidad.

Muchas eran las cuestiones a tratar: Cuerpo técnico, dirección deportiva, mercado invernal, avances en las instalaciones... Muchos aspectos, de los cuales habló sin tapujos. De manera clara y concisa sobre los pasos a seguir.

El empresario palmero comenzó hablando sobre las obras que tienen en marcha: “Hemos visitado la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez y también los nuevos módulos en El Mundialito para el gimnasio. Estamos muy enfocados en todo este proyecto, para los antes posible dotar de nuevas mejoras a El Mundialito. En la Ciudad Deportiva había que trabajar en la estabilidad del terreno. Las obras marchan a buen ritmo y según nos han comentado los responsables de la empresa adjudicataria, se tratará de adelantar en dos meses la conclusión de los trabajos, previstos para julio de 2021”.

Otro de los temas a tratar fue el del cuerpo técnico: “Sesé Rivero es un hombre de club, de la casa y que tiene bajo su responsabilidad todo el fútbol base de la entidad. No podemos destapar un santo para vestir otro. Él viene haciendo su trabajo. Es muy bueno saber que en el club contamos con técnicos tan preparados, capaces de asumir la responsabilidad en momentos complicados. Con serenidad y con el tiempo que haga falta, se nombrará un nuevo entrenador”.

Las nuevas decisiones estarán tomadas por una comisión deportiva, algo que quiso dejar claro Concepción: “El CD Tenerife tiene su Comisión Deportiva, y también contamos con la opinión del actual Director Deportivo, Víctor Moreno. Él nos presenta los técnicos dentro del perfil que quiere el Consejo de Administración, y al final será el propio Consejo de Administración el que decida el entrenador que se considera más adecuado, insisto, tomándonos el tiempo que sea necesario y sin prisas”.

Dentro de ese gabinete recalcó que se tendrá en cuenta la postura de Víctor Moreno: “La situación de Moreno dentro del club depende de él. Si no está cómodo y decide marcharse, nosotros no se lo impediremos. Siempre he dicho que el que no quiera estar en nuestro club, no verá impedida su salida, respetando, por encima de todo, que el CD Tenerife no salga perjudicado. No estoy pensando en nombrar un nuevo director deportivo. Esta plantilla ha sido confeccionada por él, apostó por el proyecto y solo espero que continúe, y que siga cumpliendo con sus obligaciones dentro de la entidad”.

También se habló sobre el futuro más inmediato del representativo insular: “No sé lo que puede pasar por su cabeza. Insisto en que nosotros, en el CD Tenerife, no vamos a tomar una decisión así. Estamos entrando en meses donde los clubes hacen los correspondientes reajustes en las plantillas. Es un trabajo que él debe de tener bastante adelantado y que tendrá que proponer. Luego, si la entidad puede afrontar esas posibles entradas y salidas, se acometerían. No es fácil nombrar un nuevo director deportivo, con varias negociaciones en marcha con jugadores. Tenemos que ser responsables con las decisiones, y el recorrido está hecho. Ahora, por su parte, ya que es su proyecto, debe de culminar todas esas negociaciones”.

Uno de los nombres propios que se ha relacionado para el banquillo ha sido el de Pier: “Se valorarán las opciones. Si Pier se ha dirigido al área de dirección deportiva ofreciendo sus servicios, me imagino que se estudiará... junto a otros muchos. No confirmo, ni tampoco descarto a nadie. Ha sido un jugador de la época gloriosa del CD Tenerife, que ha entregado su vida al fútbol, y está ahí. Al final se nombrará al técnico que mejor se crea para nuestra actual plantilla. Queremos avanzar y sumar”.

Mensaje claro y contundente fue el que lanzó Miguel Concepción con relación a los objetivos de la plantilla: “Los chicos tienen que luchar por meterse entre los seis primeros. Para eso se confeccionó este proyecto y se trabajó muy duro. No hay motivos, a estas alturas de competición, para renunciar a nada. Todavía queda mucha competición por delante”.

Por último se trató el tema de la Junta General Ordinaria: “Los hechos son los que son. Estamos en una sociedad anónima, cuyos propietarios son sus accionistas y todo el mundo tiene sus opciones, otra cuestión es que se consigan o no apoyos. Es lícito que haya gente que aspire a la presidencia, pero son los accionistas los que tienen la última palabra. Estoy totalmente tranquilo”.