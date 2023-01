Un gol temprano de Borja Garcés reanima al Tenerife en Cartagena

El CD Tenerife recuperó la sonrisa con su segunda victoria del curso lejos del Heliodoro, un triunfo brillante por la temprana definición de Borja Garcés y solvente por el trabajo coral del grupo de Ramis, permitiendo un solo remate limpio al FC Cartagena –ningún tiro entre palos en el balance local– y evitándose los errores mortales que tanto le venían penalizando.

El resultado en la ciudad departamental coloca a los blanquiazules por encima de la media de permanencia por quinta vez en 24 jornadas, alarga su serie invicto a seis citas y lo distancia en cinco puntos de la zona crítica, todo un estímulo para decidir su verdadero papel en el campeonato post playoff. De lo que haga en Santander en menos de una semana dependerá si confirma el cambio de rumbo.

Firmó el Tenerife el partido completo como visitante que tanto andaba echando de menos. Se adelantó en Burgos y ganó, pero desperdició el golpe inicial en Málaga y Villarreal, cuatro puntos con los que vería el paisaje de la Liga con otro ánimo. Esta tarde invernal en Cartagonova le salió redonda: recuperó para la definición a Borja Garcés –si es que no termina trasladado a Oviedo–, confirmó la vuelta a su estado natural de Shashoua –el mejor socio para asociarse con Iván Romero en el juego corto– y, mientras le dio el aire, aprovechó la velocidad y la pegada de Waldo.

El cuarteto de atacantes parece, a estas alturas, el más dotado para la propuesta de Ramis, a la caza de una pelota prolongada que le permita romper la línea rival con un balón filtrado al área, un rematador y otro atento a la segunda acción. Este domingo, andando el minuto 4, se le hizo la luz al Tenerife con este guion. Un balón cortado de cabeza por Nacho, una conducción acelerada de Iván viendo la caída al área de Shashoua a la espalda de Alcalá, un remate seco del inglés y el segundo tiro (letal) de Garcés tras el rechace del portero. Como casi nunca, cada uno en su sitio y cada uno cumpliendo el papel.

El Tenerife no se acomodó con el 0-1. Juntas las líneas, eficaz en el trabajo de medios y extremos, metió al Efesé en su campo, se afanó en ir a todas las pugnas y obligó a que el partido se jugara en cuarenta metros durante media hora larga. En el primer tercio casi no pasó otra cosa que un ida y vuelta de recorridos cortos salvo la única oportunidad en la que los locales rompieron la malla de Ramis, un pase en el minuto 13 de Rico para el desmarque de ruptura de Isak Jannson que pudo ser catastrófico de haber aprovechado la salida a destiempo de Soriano. Con el portero vendido, el sueco decidió un remate fofo que no cogió una puerta que ya tapaban Sergio y Nacho.

En eso y en diez minutos finales con mucho empuje y nada más se quedó la primera mitad del equipo local, empeñado sin éxito en encontrar una asociación con Jansson o una conducción con sentido de Jairo, al que taparon siempre Aitor Buñuel –titular por Mellot– e Iván Romero.

Entre tanto, el Tenerife pudo apuntillar dos veces. Antes con una obrita de arte de Romero manejándose con el balón al pie para habilitar un zapatazo de Waldo (m.20) que rozó Olivas y acabó repelido por el poste izquierdo de Escandell. Y en el 29, con la aparición en el área de Garcés –tras otro corte de cabeza, ahora de Buñuel, como pase de inicio–, que resolvió tarde y mal el delantero. Renunció al tiro encarado al portero y eligió un pase atrás precipitado, que Waldo no pudo enganchar como quería.

Carrión decidió en la pausa que sin laterales productivos y fiado a lo que filtraran por dentro Rico o De Blasis tendría un segundo tiempo calcado al primero. Metió a Ureña para agitar la banda izquierda, recolocó a Datkovic como central y adelantó todo el equipo lo suficiente para generar una salida efervescente del Cartagena. Tres caídas casi seguidas al área de Soriano que solo animaron al público, por más que fuera un cuarto de hora riesgoso para el Tenerife, sin balón ni conexiones con Shashoua para apaciguarle la existencia.

Los movimientos de ficha continuaron en lo que el grupo de Ramis recuperaba el tono. Djaka como medio de enganche y Ortuño por un Sadiku intrascendente, luego Borja Valle (una piedra de hielo) y de últimas Franchu… las variaciones no mejoraron al Cartagena, mono dependiente siempre del espíritu de Pablo De Blasis, argentino, canchero prototípico.

Como en el primer acto, el Tenerife hizo mucho sin meter la pata y malgastó dos balas más para alargar el resultado en lo que Javi Alonso se aclimataba como relevo de Aitor Sanz tras el triple cambio de Ramis. Un resbalón de Mo Dauda en el control para rematar –mal y sin marca– a cuatro metros de la línea de puerta (m.71) y un remate casi a puerta a vacía al que no llegó Gallego (m.85) por la asistencia de mal amigo que le dio Mo Dauda.

En su regreso a Cartagonova, Mo Dauda acabó expulsado por otro par de ingenuidades en un minuto que pagó con sendas tarjetas y la expulsión: una falta cortando con las manos un saque de banda y una entrada a destiempo en la siguiente jugada. Como solo quedaba por jugarse el tiempo extra, no tuvo lo suyo una consecuencia fatal. Estaba escrito el éxito del Tenerife y así fue.

(0) FC CARTAGENA: Escandell; Iván Calero, Alcalá (Ureña, m.46), Kiko Olivas, Datkovic; Mikel Rico (Franchu, m.78), Musto (Djaka, m.57), De Blasis; Jansson (Borja Valle, m.68), Sadiku (Ortuño, m.57) y Jairo.

(1) CD TENERIFE: Soriano; Aitor Buñuel (Mellot, m.46), Sipcic, Sergio González, Nacho; Iván Romero, Aitor Sanz (Javi Alonso, m.71), José Ángel, Waldo (Mo Dauda, m.71); Shashoua (Elady, m.71) y Borja Garcés (Enric Gallego, m.80).

GOL: 0-1, m.4: Borja Garcés.

ÁRBITRO: José Antonio López Toca (Comité Cántabro). Expulsó a Mo Dauda por doble amonestación (m.89 y m.90). Amonestó a Sadiku (m.9), Musto (m.35), Jairo (m.45+2) y Ureña (m.54) y a los visitantes Aitor Buñuel (m.31), Aitor Sanz (m.44), Sipcic (m.70) y Enric Gallego (m.90+3).

INCIDENCIAS: Partido de la vigésimo cuarta jornada de LaLiga SmartBank 22-23 disputado en el estadio de Cartagonova ante 7.251 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de José María Ferrer, vicepresidente del FC Cartagena.