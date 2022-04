Lemos: “Intentaremos el pleno al 15 pero está difícil”

El jugador de la UD Las Palmas Álvaro Lemos ha manifestado este miércoles que tratarán de conseguir los quince puntos que restan en juego en LaLiga SmartBank para jugar el 'play-off' de ascenso, pero reconoce que está “difícil” porque han llegado “tarde” a esta situación.

Las Palmas pierde dos puntos en su lucha por el playoff

Saber más

El lateral gallego sabe que el equipo amarillo no depende de sí mismo, “matemáticamente no daría aunque le ganemos al Oviedo -rival a alcanzar, ahora a cinco puntos de distancia-, porque no sabemos lo que van a hacer los demás”, pero asegura que se lo van a poner todo lo “difícil” que puedan a sus rivales en este final de temporada.

“Intentaremos conseguir el pleno al quince, pero somos realistas, está difícil, hemos llegado tarde a esta situación, hemos perdido muchas oportunidades”, ha admitido en rueda de prensa telemática.

Aún así, Lemos cree que lo mejor es pensar “partido a partido” y el primer objetivo será el Málaga, el próximo viernes en el Estadio de Gran Canaria. Justo siete días después -también en viernes- Las Palmas jugará de nuevo como local, frente al Mirandés.

El equipo isleño, que también deberá superar en la clasificación a la Ponferradina, solo jugará fuera de casa dos de esos cinco encuentros, ante el ya descendido Alcorcón y en la última jornada lo hará en Gijón frente al Sporting, eterno rival del Oviedo.

Lemos opina que la Unión Deportiva está ahora en una “buena racha” y ha ayudado mucho la mejoría del rendimiento como visitante, porque les faltaba “competir también fuera de casa” y en estos últimos partidos han dado “un paso adelante”.