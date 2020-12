Luis Miguel Ramis: "Necesitamos un partido que nos relance"

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, ha reconocido que el conjunto blanquiazul necesita lograr una victoria que les “relance”, sobre lo que ha dicho que no ve “ansiedad” en el conjunto blanquiazul y que observa a los futbolistas “con ganas de cambiar la dinámica”.

“Están convencidos de que la situación va a cambiar, en todos los equipos hay esta coyuntura en algún momento, y se sale con mucho trabajo", ha dicho Ramis este jueves en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana ante el Real Oviedo.

Luis Miguel Ramis ha afirmado que no cree que el equipo vaya “hacia abajo”, al tiempo que ha reconocido que deben ser “más pícaros”, “tener un poco de mala leche” y “creer en las segundas oportunidades” para aprovechar las oportunidades y mejorar los números goleadores del equipo.

“Necesitamos un partido de sumar tres puntos y que nos relance, pero no estamos nerviosos. Queremos hacer un buen partido y que se refleje en el resultado. Así podremos seguir sumando y crecer en confianza", ha dicho.

🎙️ @LuisMiguelRamis : "Cuando no consigues gol parece que lo que haces en ataque no valga. Hacemos muchas cosas bien que no terminan en gol, hay que seguir insistiendo. Pero si no generas esas situaciones el gol no va a llegar"#RealOviedoTenerife #NuestraFuerzaEresTú pic.twitter.com/QSEGlBJROj — CD Tenerife (@CDTOficial) 10 de diciembre de 2020

El entrenador del CD Tenerife ha comentado que, a pesar de haber tenido pocos entrenamientos, ha visto en los partidos “cosas” que habían trabajado, lo que le ha demostrado que dirige un equipo “de jugadores inteligentes”.

“Errores vamos a tener siempre, nosotros y todos los equipos. Se trata de minimizarlos, aunque veo cosas. Ya hemos ganado fuera y hemos mantenido la portería a cero en dos de cuatro últimos partidos", ha insistido.

Luis Miguel Ramis ha comentado que cuando no consigues gol “parece que lo que haces en ataque no valga”, pero ha recalcado que hacen “muchas cosas bien que no terminan dentro”, por lo que “hay que seguir insistiendo”.

“Pero si no generas esas situaciones, el gol no va a llegar. Tenemos que apoyarnos en el trabajo colectivo de ataque, pero tenemos grandes individualidades. Me gusta mucho que haya variedad en ataque. Una opción es crear superioridad por fuera y mover al rival. Hacemos muchas cosas bien y nos falta acierto llevando el balón al área", ha recalcado.