Primer traspié de pretemporada del CD Tenerife

El CD Tenerife se viosuperado en el marcador por un buen Real Murcia CF, que se hizo con la victoria (3-0). El próximo sábado, a partir de las 18:00 hora canaria, el conjunto isleño cierra sus compromisos de preparación en el Pinatar Arena ante el FC Cartagena.

El CD Tenerife desea “una pronta recuperación” a Kirian Rodríguez

El equipo blanquiazul quería el control del partido desde el comienzo y mostró esa solvencia que también evidenció en las anteriores citas de preparación ante la SD Tenisca (0-4), el CD Atlético Paso (1-1; y 4-1 desde el punto de penalti) y la UD Ibiza (0-1). Todo ello ante un conjunto bien trabajado, como es el Real Murcia CF, quien igualmente evidenció aspectos positivos desde que el balón comenzó a rodar.

A los cinco minutos, Matías observó el desmarque de Ethyan, quien no pudo culminar con acierto la acción ofensiva de los suyos. Posteriormente fue Shashoua quien se asoció con el atacante canterano, cuyo remate final lo detuvo Serna (8’). Buscaba el CD Tenerife tomar ventaja en el marcador. Y con todo ello fue el Real Murcia el que se puso por delante, después de transformar Pedro León una pena máxima (1-0, 18’).

El guion del encuentro no se modificó y el cuadro isleño continuó mostrando un idéntico perfil. Lo intentó Álex Corredera (23’) con un lanzamiento de falta que no encontró la portería pimentonera... Y sí fue de nuevo letal el Real Murcia, con un segundo tanto, obra de Arnau (2-0, 28’). Lo intentó Ethyan y respondió con acierto Serna (38’). Luego, de cabeza y tras centro de Elady, el canterano no pudo dirigir entre los tres palos su remate (39’). Con esa desventaja en el marcador se llegó al tiempo de descanso.

La segunda mitad comenzó con un lanzamiento de falta de Álex Corredera, donde el poste le negó el gol (49’). El medio catalán, hasta en dos ocasiones más, se asomó con mucho peligro a la meta rival, pero no pudo hacer diana. Fue el Real Murcia quien amplió su ya de por sí importante ventaja (3-0, Santi Jara).

Jérémy Mellot lo intentó con un lanzamiento lejano que blocó Serna. También José León, de cabeza (84’), tras una falta lateral que puso en movimiento José Ángel. No hubo más goles y atrás quedó un nuevo compromiso de la pretemporada.

3 REAL MURCIA CF: Serna; Rueda, Casado, Armando, Ganet, Boris, Pedro León, Piña, Vega, Arnau y Héctor. También jugaron: Alberto L., Manu Pedreño, Alberto González, Santi Jara, Loren, Fran García, Javi López, Jaime, Carrasco y Zeidane.

0 CD TENERIFE: Javi Díaz; David, Carlos Ruiz, Sergio González, Nacho; Matías, Aitor Sanz, Álex Corredera, Elady; Shashoua y Ethyan. También jugaron: Mellot, Sipcic, León, José Ángel, Teto, Jéremy Socorro, Ibrahima, Thierno y Víctor Méndez.

ÁRBITRO: Rafael Sánchez López. Expulsó al local Fran García, por doble amonestación. Además le mostró tarjeta amarilla al visitante Nacho.

GOLES: 1-0 (18’): Pedro León, de penalti. 2-0 (28’): Arnau y 3-0 (55’): Santi Jara.

INCIDENCIAS: Pinatar Arena. Los jugadores blanquiazules portaron luto en señal de duelo por el fallecimiento del exfutbolista tinerfeñista Hugo Daniel Fernández Vallejo.