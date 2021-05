Ramis considera una “final” la visita al Sabadell

Luis Miguel Ramis es consciente de la enorme trascendencia del encuentro de este domingo frente al Sabadell (Nova Creu Alta, 13.00 horas). En la rueda de prensa previa al partido frente a los catalanes el técnico blanquizul afirmó que a estas alturas de la temporada un triunfo es un bálsamo para muchos equipos porque pueden sacarte de una situación incómoda. “Son puntos claves para todos y ellos están en una situación difícil", comentó al referirse a su rival de esta jornada.

El tarraconense destacó que hasta el momento no ha visto ningún partido en el que a su equipo le haya faltado intensidad. Aunque consideró que frente al Girona les faltó continuidad en su juego. Además, explicó que en casa los pequeños detalles no están acompañando y muchas veces han tenido que jugar a contracorriente.

Cuestionado por la importancia de los tres puntos Ramis se mostró rotundo. “Es una final, es importante y son tres puntos que, si los sumamos, nos hacen crecer en términos clasificatorios. Para nosotros es clave, ya que cada vez queda menos para conseguir el objetivo de la permanencia”, zanjó el preparador del cuadro isleño.

En la presente campaña al conjunto blanquiazul le está costando sacar los tres puntos a domicilio. Tres victorias, cinco empates y once derrotas es el balance de los tinerfeños lejos del Heliodoro. En este sentido, Ramis aseguró que “todos los equipos suman menos puntos fuera que en casa porque en tu estadio hay espacios reconocibles, afrontándolos con mayor confianza”. Aunque aclaró que los viajes no son ninguna excusa para no lograr puntos cuando juegan fuera.

La nota positiva de la comparecencia del técnico blanquiazul es que confirmó que Alex Muñoz ha podido entrenar sin problemas durante toda la semana. El técnico se refirió a Joselu y admitió que no está teniendo suerte. “Él es un chico inteligente que ha agachado la cabeza y ha seguido trabajando. Sigue intentando revertir una temporada torcida y eso es maravilloso”, señaló Ramis.

“Se me hace difícil criticar una grata noticia. Implica que la situación está mejorando en algunas Comunidades Autónomas más que en otras, comentó el catalán al ser cuestionado por la vuelta del público en los estadios. Sin embargo, consideró que a esta altura de la temporada, quizá sea “una medida precipitada y desigual”.