El Tamaraceite buscará en la segunda fase el ascenso a la Primera División RFEF

El duelo de rivalidad grancanario del grupo 4A de la categoría de bronce del fútbol español se lo apuntó Las Palmas Atlético (0-2). Juan Fernández, con un doblete, dejó al Tamaraceite sin la posibilidad de colarse dentro de las tres primeras posiciones que daban derecho a pelear por el ascenso a la Segunda División. Con este resultado, los de Chus Trujillo deberán pelear en la segunda fase por alcanzar la Primera RFEF. Mientras, la vela chica deberá jugarse en la segunda fase de la temporada la permanencia en la Segunda División RFEF.

El Tamaraceite se juega frente a Las Palmas Atlético su entrada en la promoción de ascenso

Saber más

Tras una primera mitad que terminó sin goles, Las Palmas Atlético tomó el mando del marcador en el comienzo de la segunda mitad, a través de Juan Fernández, quien se sacó un potente disparo cruzado, desde fuera del área, tras una asistencia de Yeray Delgado, que hizo inútil la estirada de Nauzet García.

El Tamaraceite no se encontraba frente a un filial amarillo muy activo, que insistía en busca de su segundo gol. En el minuto 67 volvió a aparecer Juan Fernández para realizar una bonita jugada personal por banda izquierda que la definió con un tiro colocado, que superó la estirada de Nauzet García. Con el marcador en contra, los de Chus Trujillo no se vinieron abajo e intentaron lograr un tanto que les metiera, de lleno, en la lucha por el partido. Hasta el final, el Tamaraceite intentó la machada del empate, pero los amarillos estuvieron muy seguros para no encajar goles y sumar su cuarta victoria en el Juan Guedes.

El CD Marino cerró la primera fase de la temporada con su 12º derrota del curso, esta vez frente al San Fernando. En un guion parecido al de muchos partidos de esta campaña, el cuadro entrenado por Kiko de Diego se vio por detrás en el marcador desde los primeros minutos y no pudo remontar el marcador adverso. El cuadro visitante terminó el partido con uno menos, pero ni con esa ligera ventaja el conjunto sureño logró despedir la primera fase con un punto de despedida.

El gol andaluz llegó a los tres minutos, cuando Hugo Rodríguez sorprendió con un golpeo directo a balón parado, imparable para Kikvidze y que ponía al San Fernando en la nueva Primera División RFEF.

A los quince minutos de la segunda mitad, Pepe Bernal fue expulsado tras realizar una dura entrada a Nami. El conjunto marinista buscó evitar la derrota y cerrar unos meses complicados con buen sabor de boca, pero no hubo manera. Ahora, al igual que Las Palmas Atlético, le tocará jugar la segunda fase por la permanencia en la Segunda División RFEF contra otros equipos del Grupo IV.