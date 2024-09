Rogelio Peñate, campeón del Mundo

Rogelio Peñate ha hecho historia este domingo para el automovilismo canario. El copiloto grancanario se ha proclamado campeón del Mundo de Rallies en la categoría WRC 3, consiguiendo el primer título mundial para las Islas, en este caso formando equipo con el paraguayo Diego Domínguez.

Dominguez makes history as Paraguay’s first WRC3 Champion 🏆🇵🇾 Read the full story below! 👇#WRC | #RallyChile 🇨🇱