El Teneguía Frutas Olivar acaba quinto en su grupo de Primera

Intenso fin de semana en el tenis de mesa canario, con la vuelta de las eliminatorias de ascenso y permanencia en Primera y Segunda. Una de las alegrías la dio el Teneguía Frutas Olivar, que cerró su concurso en la Primera División con buen sabor de boca, al asegurar el quinto puesto del grupo tercero. El cuadro palmero había empezado con victoria (4-2) su eliminatoria frente al CETT Esparreguera, repitiendo guarismos este pasado fin de semana en tierras catalanas (2-4).

El TM Defense La Palma y el Tabor Añavingo empiezan con derrota su lucha por la permanencia en Primera División

En el ‘play-off’ por la permanencia, el TM Defense La Palma volvió a sufrir una dura derrota ante el Daruma Lluisos de Gracia (1-5), esta vez en tierras palmeras. Este marcador, unido al 5-1 de la ida, aboca al conjunto de la Isla Bonita a dirimir una final por la permanencia ante el CTT Sallent Reset, que comenzará en La Palma el próximo día 23 y que el 30 de abril vivirá en Barcelona el duelo de vuelta.

El Tabor Añavingo, que había empezado igualmente con derrota su lucha por mantenerse ante el Abadiño (2-4), sufrió un claro 6-0 en la vuelta. No obstante, el conjunto tinerfeño tiene garantizada la permanencia ya que le ha tocado medirse al Círculo de Amistad en otra final por el descenso. Y es que el conjunto del Recreo está abocado a perder la categoría arrastrado por su equipo de División de Honor, que no pudo mantenerse. Por lo tanto, el Círculo jugará una nueva eliminatoria de trámite, igual a la que ha vivido en las dos últimas semanas ante los también tinerfeños del Temegueste y que concluía con victoria del Recreo por (4-3), no obstante decantada a favor de la escuadra de Tegueste tras el 4-2 de la ida.

En la fase de ascenso de Segunda División, el Dédalos eliminó al Tenis de Mesa Defense D Breña Alta. Al 5-1 de la ida se ha unido un 0-6 en la vuelta. El Hidra Los Realejos ha superado, con suspense, al Temespin Los Llanos de Aridane, que en la vuelta celebrada este fin de semana igualaba el 2-4 de la ida, pasando los tinerfeños en el desempate por puntos. Por lo tanto, Dédalos e Hidra jugarán en los dos últimos fines de semana de abril el duelo decisivo por el ascenso, en tanto que Temespin y Defense lo harán para dirimir el tercer y cuarto puesto.

El duelo Tabor Añavingo-Acoroma de Candelaria, por el quinto y sexto puesto, que deparaba en la idea un 1-5, se decantaba en la vuelta para los de la Villa Mariana, que ganaban igualmente este segundo encuentro: 4-2.

Por la permanencia, el enfrentamiento CD Yacal-Prakan del Norte de Tenerife A se decantó del lado de la escuadra de la provincia occidental, pues al 1-5 de la idea registrado en Gran Canaria se unió el 5-1 de la vuelta. En la otra eliminatoria por este lado del cuadro, el Grateme Óptica superó al Prakan del Norte de Tenerife, ya que al 4-2 del primer duelo se unió este pasado fin de semana un claro 0-6. Por lo tanto, los días 23 y 30 de abril, los perdedores de ambos enfrentamientos, Yacal y Prakan del Norte de Tenerife, se retarán en la final por la permanencia.

La Segunda División-B ya tiene campeón. El Círculo, que este pasado fin de semana se imponía en Fuerteventura al Dragones (2-4), asegura la primera plaza a falta de dos jornadas para la conclusión de la liga. El Acoroma de Candelaria-B aprovechaba la derrota de los majoreros para superarles en la tabla, alcanzado ahora la segunda plaza al unirse a ello al hecho de que vencieron al Temespin Agrovial Consultores (5-1). Pero la escuadra palmera no se marchó de vacío de Tenerife, toda vez que se impuso al Tabor Arafo Somosidentidad (1-5), quedando igualada a puntos con los de Candelaria en la lucha por el subcampeonato.

El grupo por la permanencia en Segunda División-B, le tocó descansar al líder Adelantados La Laguna, que mantiene la posición de privilegio, pero ahora con solo un punto de ventaja sobre el Juventud TM, que ganó cómodamente al Acoroma de Candelaria-A (5-1) y sobre el Temespin Benayteme, que hizo lo propio ante el CTM Hermigua-Casa Lorenzo (5-1). Por su parte, el Universidad de La Laguna aprovechó que al Hidra Los Realejos le tocaba descansar para empatar en la lucha por la cuarta plaza. Los de Aguere doblegaron al Agache El Escobonal (2-4), que de esta forma queda descolgado precisamente de esa lucha por la cuarta plaza. El CTM Hermigua-Casa Lorenzo aprovechaba su doble desplazamiento a La Palma para derrotar al colista Coop. Plátanos Teneguía (1-5). Así los gomeros se alejan de la parte baja de la tabla.

En la Tercera de La Palma, el Defense C y el Juventud mantiene su pulso por el liderato, luego de sus victorias del fin de semana sobre Defense Júnior (3-4) y Prince La Palma (1-5), respectivamente. Pese a su derrota, el Defensa Júnior asegura la tercera plaza, ya que en partido pendiente de la séptima jornada se imponía al Prince La Palma (5-1). Otro marcador de esta octava fecha en la Isla Bonita fue el 6-0 del Defense Atlético sobre el Teneguía. La última jornada prevista tras la Semana Santa promete emociones fuertes.