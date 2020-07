Pepe Mel: "Frente al Extremadura quiero probar a jugadores inéditos"

Pepe Mel atendió a los medios de comunicación de forma telemática en la previa del último partido liguero. "De cara al partido de mañana están todos convocados. Vamos a ver cómo llegamos porque algunos jugadores tienen molestias tras el partido de Vallecas. Quiero ver a futbolistas que hasta ahora han estado inéditos y a la vez vamos a intentar competir al máximo y sacar los tres puntos".

Dentro de esos jugadores adelantó que “Josemi mañana jugará de inicio. Es un jugador que hay que valorar dentro de un partido profesional y mañana será un partido importante para él. Pero es algo que se debe aunar con un equipo competitivo, serio y profesional porque no será sencillo". Más allá de probar jugadores hay algo que tiene claro. "Quiero un grupo con hambre. Es una premisa para el partido de mañana y para el año que viene. Nos debemos a un club que tiene una historia y, además, la competición premia económicamente a la entidad en función del lugar de la clasificación. Por lo que mañana tenemos que ganar y quedar lo más arriba posible. Si veo a alguien que no tiene intensidad lo cambiaré".

El técnico también fue cuestionado por su renovación y el proyecto de futuro. "Para continuar me decide la idea del club. La capacidad de trabajar de la gente joven y que trabajar con ellos es una alegría, eso lo tenemos que aunar con ser un equipo competitivo. Hoy me reúno con el club y tenemos mucho trabajo por delante". Un futuro en el que a su lado estará Ángel López, "estuvo conmigo en el Betis. Fue quien me puso sobre la pista de Pedri y cuando supe que Roberto Ríos no seguía hablé con Ángel. Sabe como me gusta trabajar y creo que nos puede aportar cosas. Ojalá en un futuro sea él el entrenador de la UD".