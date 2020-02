Análisis genéticos avalan que la gallina canaria es una raza autóctona

La gallina campera canaria presenta diferencias genéticas "concluyentes" por lo que se iniciará el procedimiento de reconocimiento oficial de esta especie como raza ganadera autóctona.



El catedrático de genética de la Universidad de Córdoba, Juan Vicente Delgado, ha dado a conocer este martes los resultados genéticos realizados a las gallinas camperas de Canarias, incluidos en el proyecto La gallina canaria: patrimonio ganadero de las islas, historia, genética y sostenibilidad, promovido por el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA).



El objetivo de la investigación, que se llevó a cabo con microsatélites (fragmentos repetitivos de ADN que no codifican), era conocer la diversidad genética intra-racial e inter-racial de la gallina canaria, además de establecer las relaciones genéticas entre la población local y las razas comerciales.



Tras los análisis, la primera conclusión del equipo de investigación fue que las cinco variedades de la gallina canaria (jabada, jabada dorada, negra, aperdizada y rubilana) forman un único tronco o clúster, en el que solo la variedad “rubilana” se muestra un poco más alejada de las otras cuatro.



Dicha diferenciación genética provocó que el valor estadístico de F (que establece si dentro de una población existen subpoblaciones) diera positivo, por lo que, de cara al futuro, la diferenciación genética de la rubilana obligará a plantearse dos posibilidades: establecer una única raza con dos subtipos o establecer dos razas distintas.



El catedrático ha remarcado, sin embargo, que no es posible diferenciar genéticamente las variedades de Jabada Dorada, Jabada, Negra y Aperdizada. “Son completamente idénticas”, ha remarcado.



El estudio realizado también pone de manifiesto que la gallina canaria presenta una alta diversidad genética intra-racial, “lo que nos da la posibilidad de gestionarla genéticamente y de asegurar su supervivencia al menos en el medio plazo”, ha explicado el experto.



Asimismo, no se han encontrado evidencias de cruzamientos ni relaciones genéticas con las razas de gallinas andaluzas y españolas, como tampoco con las razas de gallinas comerciales.



Así, los resultados, que son “muy concluyentes”, apoyan científicamente el inicio del reconocimiento oficial de la gallina canaria como raza ganadera autóctona, ha aseverado Delgado.



El experto ha recalcado, no obstante, que no se trata de “reconocer por reconocer”, sino de “reconocer para gestionar”, pues estas razas, “que están adaptadas a los territorios”, ofrecen "muchas posibilidades", tanto por sus huevos como por su carne, e incluso por sus plumas, "como material de interés industrial".



“Una vez tengamos reconocida la raza tendremos que desarrollar un programa de cría y planear la gestión del libro genealógico de la raza para evitar que en un futuro pueda extinguirse”, ha precisado Juan Vicente Delgado.



Actualmente, en Canarias existen unos 150 ganaderos especializados en este tipo de aves y se han censado unas 1.500 gallinas y 500 gallos que cumplen con el patrón racial, ha abundado el investigador Alexander Torres.



Delgado ha reconocido, además, que la introducción de la gallina canaria dentro del Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, les permitiría acceder a nuevas subvenciones y políticas agroambientales “que serían de gran apoyo para la cría de estos animales”.



Con motivo de estos resultados, el ICIA ha organizado unas jornadas técnicas el 14 de marzo en Valle de Guerra (Tenerife) sobre la conservación y mejora de las razas locales.