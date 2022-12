Este artículo debería de empezar así: “El pasado martes 20 de diciembre se celebró en Casa de América, en Madrid, el XXVIII Foro Eurolatinoamericano de comunicación, organizado por la Asociación de Periodistas Europeos (APE), con la colaboración de Casamérica y bajo del patrocinio del Banco Santander, Telefónica e Iberdrola. En él participaron…”.

Pero no empieza aunque empieza: había un restaurante en Lorbé (Coruña) apodado “el catalán” por el origen supuesto de su dueño gallego. En él, mejillones y paellas, raras por entonces en la zona. Yo quemaba allí, una edificación de chalé reconvertido, mis últimos cartuchos de la infancia y despertaba a una adolescencia inconsistente. No lo sabía. Me lo afearon unas niñas que me vieron jugar con unas miniaturas de coches inglesas que mi padre me compraba cada cierto tiempo en Valença do Mihno (Portugal). Cuando escuché a Santiago Muñoz Machado en el Foro hablar del “nuevo constitucionalismo latinoamericano” tuve una sensación reminiscente: alguien me estaba recordando de nuevo que ya no era un niño. Vaya con las nuevas constituciones, de la igualdad a la diversidad, como dijo el director de la Real Academia Española (RAE) Se acabó el juego con los coches metálicos en miniatura. Eran perfectos: se abrían las puertas y el maletero.

Pero el Foro, que con tanto empeño, dedicación y éxito organiza la APE, tuvo otras muchas voces: Santiago Roncagliolo (siempre nos quedará Lima y su novela El amante uruguayo) recordó que se puede ser extranjero en cualquier lugar aunque no quieras. Jorge Eduardo Benavides y Carlos Franz, excelentemente moderados y preguntados por Lula Gómez Benito, directora de comunicación de la Secretaría General Iberoamericana, nos hablaron con ironía y distancia escéptica de la diáspora actual del compromiso y de la literatura latinoamericana, entre toras muchas cosas. Carlos Malamud y John Muller aclararon dónde están y estamos los que escribimos en esta lengua. Ana Pardo de Vera, periodista y paisana, moderó un debate casi espeluznante por los datos, sobre el riesgo de ser periodista en América Latina. Eduardo Suárez, Irene Benito y Mario Luis Reyes lo aderezaron. Qué decir de Sergio Ramírez si no decimos lágrimas. Conversó con la también periodista Karina Sainz. Es el hombre que sabía, y sabe, demasiado: “En la intelectualidad latinoamerciana se ha perdido la unidad, ahora prima la fragmentación.” Al final, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, clausuró y nos abrazó con cariño y apoyo. Lo pasamos muy bien, casi tanto como niños con coches metálicos ingleses a escala. Y nos veremos en la próxima.