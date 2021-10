Conversaciones de principios de otoño

- Queremos mesa para diez.

- El nivel de riesgo 2 solo permite un máximo de 8 personas

- ¿Cómo dice? ¿Eso sigue funcionando? Yo pensaba que se había quitado porque venimos de la universidad y allí nos sentamos todos juntos en clase y sin límite de aforo desde hace días.

- Bueno, yo acabo de bajarme del tranvía y no cabía ni el pelo de una gamba, pero sí, solo les puedo dar mesa para ocho. Si quieren les pongo otra pequeñita al lado para dos.

- Muy normal todo.

--------------

-Buenos días. Quería cita con mi médico de cabecera.

-De acuerdo. Le recordamos que la recomendación es que la cita sea telefónica.

-Lo sé, pero necesito que me vea unas ronchitas que me han salido y que me pican un montón.

-La cita más próxima es el día 15 a las tres de la tarde.

- Pero, ¿si eso es dentro de 10 días?

-Si lo prefiere, la cita telefónica la puede tener pasado mañana a las 10 de la mañana.

-No entiendo nada. Está todo de bote en bote y poca gente continúa teletrabajando ¿y resulta que donde más se mantiene las restricciones es a la hora de que te vea un médico?

- ¿Le doy entonces la cita telefónica?

- GRRRRR

-----------------

-Muchacho, qué triste lo de La Palma.

-Si, no quiero ni imaginarme lo que está pasando la gente de allí con el volcán. Tenemos que hacer lo posible para ayudarles.

- Menos mal que a nosotros eso no nos pasará.

- ¿Y eso cómo lo sabes tú?

- Porque estoy pendiente de los telediarios y dicen que solo en La Palma y El Hierro hay riesgo de erupciones. En las demás islas no.

- ¡Pero si todas son volcánicas! Estamos expuestos a una erupción en cualquier momento en casi cualquier parte. ¿No te lo enseñaron en el colegio?

- Que siiii, pero lo dijeron en la tele y ellos saben más que nosotros, ¿no?

-Claro, claro…

-------------------

- Hola mi niña. ¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Por fin te vacunaste?

- ¿¿¿Yoooooo???? ¡Ni loca!

- Puuuffff, pues no sé qué decirte, trabajando de cara al público y teniendo tantos compañeros en la oficina deberías hacerlo, aunque fuera por solidaridad.

- Ni de coña. Me muero de miedo. Cada vez que lo pienso me dan escalofríos.

- ¿Te da miedo la vacuna y no te da miedo morirte por el virus? Un poco raro, ¿no? ¿Has visto lo mal que lo pasa la gente de nuestra edad cuando se le complica la cosa?

- Déjalo, no me vas a convencer. Prefiero contagiarme antes que vacunarme y que me pase algo.

------------

-Yo tengo un lío con eso de que Las Palmas es ciudad, isla y provincia. Entiendo las confusiones que tienen los periodistas peninsulares.

-Muchacha, ¡pero si no tiene ciencia! La ciudad es Las Palmas de Gran Canaria, la isla es Gran Canaria y la provincia es Las Palmas. Lo más grave es confundir Las Palmas con La Palma que, además de ser otra isla, está en otra provincia.

-Yo te digo una cosa, a mí eso me da igual, para mí todo es Las Palmas y la gente me entiende.

-Claro, tú eso te lo tomas a la ligera, pero luego te llaman a ti chicharrera y saltas como una cotufa para dejar clarito que no, que tú eres lagunera y que no es lo mismo… ¡En fin!

--------------

-Pedro Sánchez ha anunciado una ayuda para el alquiler de 250 euros al mes para los jóvenes que tienen sueldos bajos.

-Me parece muy bien. La mayor parte de los alquileres se llevan más de la mitad del salario. Vives de milagro con lo que te queda.

-Pues como sea como la bonificación de los billetes aéreos para la población canaria vamos listos. La bonificación no ha parado de subir, pero yo también pago más y más. ¡A mí que me lo expliquen!

-------------------

- Un grupo de periodistas ha sacado a la luz que el rey Juan Carlos y Guardiola tenían un montón de dinero en cuentas opacas

-Pues vaya novedad.

-Hombre, no seas injusto ambos han intentado regularizar ese dinero.

-Si lo que tú digas, pero, vamos, que da en qué pensar que un antiespañol declarado como Guardiola esté metido en los mismos chanchullos para evadir impuestos que el ex jefe del Estado al que se le presupone más patriota que a nadie.

-También han pillado cuentas de Julio Iglesias…

-Déjalo, anda.