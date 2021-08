Otra vez los fantasmas , otra vez las sombras, lo que quede de las sombras de la nada, a caminar las calles de esas plazas que se hicieron familiares al mundo hace veinte años. Ahora, vuelven a quitar el sueño: Kandahar, Garniz, Herat, Kabul...

Otra vez el tormento de noticias que hablan de las mismas palizas, las mismas violaciones, castigos, las mismas lapidaciones de nuestras congéneres.

Otra vez nuestras conciencias removiéndose mientras atenaza la impotencia y no se oyen las voces de quienes mejor podrían gritar y haber impedido el desenlace previsto a tanta barbarie. Barbarie por barbarie y por barbarie. Me gustaría saber qué hacer para poder dormir sin la pesadilla de un burka que no deja respirar. Urge. Deseamos ir más allá de las abajo firmantes.

Se dice, decimos, que cuando las mujeres seamos capaces de ponernos a tejer todas juntas no habrá red finita.

Claro que son millones de mujeres las que están en peligro cada día en cualquier punto del planeta, sin embargo, lo de Afganistán nos llama a la acción porque pone blanco sobre negro la fragilidad de determinadas conquistas. Una vez más los hechos nos demuestran que el "poder" desprecia los derechos, cualquier derecho, pero, sobre todo, los de las mujeres...

¿Será posible olvidarlas cuando los medios consideren que el burka no es noticia? Antes de que eso ocurra hay que conseguir, por lo menos, que salgan del infierno y que las puertas de este purgatorio nuestro se abran para ellas.