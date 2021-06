La ONU reconoce a la Agenda 2030 de Canarias como ejemplo de buenas prácticas en desarrollo sostenible

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidas (UNDESA) acaba de incluir entre su selección de buenas prácticas en materia de desarrollo sostenible el trabajo llevado a cabo por el Gobierno de Canarias en su proceso de localización de la Agenda 2030. Este consiste en la aplicación de un enfoque participativo que ha permitido el diseño de metas regionales específicas para los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La mención a esta buena práctica por parte de UNDESA identifica tal proceso como uno de los elementos centrales para la elaboración de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS).

El responsable de la Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible en el Gobierno de Canarias, David Padrón, ha mostrado su satisfacción por el reconocimiento por parte del organismo internacional, que responde al esfuerzo llevado a cabo por la sociedad civil, el sector privado, la universidades, las corporaciones locales e insulares, y el Gobierno autonómico de Canarias, con el objetivo de realizar la localización de la Agenda 2030 y la elaboración de la ACDS, fruto de una alianza colaborativa entre todas las partes.

En la publicación de esta buena práctica, que ha sido clasificada como Participatory approach and consensus building for the design of Regional-specific targets, UNDESA subraya que el Gobierno autonómico ha propiciado un enfoque participativo para el diseño colectivo de las metas regionales de los ODS como pilar de su Agenda de Desarrollo Sostenible. Además, detalla las 13 sesiones de trabajo realizadas a través plataformas virtuales en septiembre de 2020 debido a la pandemia de la COVID-19, las cuales tuvieron como base, entre otros elementos, un documento elaborado en el seno del Parlamento de Canarias en 2018: la llamada Estrategia Canaria para un Desarrollo Sostenible.

En esas reuniones, participaron 251 personas en representación propia o de organizaciones sociales, empresas, universidades e instituciones públicas. Estas sesiones han supuesto un "proceso enriquecedor de los contenidos de la futura Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible", según indica el Gobierno de Canarias.

Fomento de los objetivos centrales de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible

Con el enfoque implantado por la mencionada Dirección General, se fomentaron algunos de los objetivos centrales de la ONU ante el gran reto de la localización e implementación de la Agenda 2030: el consenso, la regionalización de las soluciones y la intervención de todos los sectores poblacionales sin barreras geográficas o de otro tipo. Para ello, y entre otras iniciativas, las sesiones de trabajo contaron con medios que facilitasen la participación de personas con discapacidad auditiva, explica el Ejecutivo canario.

Esta iniciativa fortaleció la localización de la Agenda 2030 de Canarias a través del diseño de las metas regionales específicas de los ODS, asegurando la representación de todos los grupos, con especial atención a los más vulnerables. Además, supuso una oportunidad para abordar los desafíos planteados por la pandemia COVID-19 y permitió discutir de posibles acciones de mitigación de sus impactos.

La buena práctica cumple el objetivo de contribuir al alcance de las 169 metas globales de los ODS y fue concebida desde la óptica de garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas, tal y como se recoge en el ODS 16, sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, y en el espíritu del ODS 17, sobre revitalización de Alianzas para el Desarrollo Sostenible.

Voluntad política del Ejecutivo autonómico

La ONU resalta, asimismo, la voluntad política demostrada por el Gobierno de Canarias, la difusión de la iniciativa, el proceso llevado a cabo con el uso de nuevas tecnologías de comunicación, la identificación de los recursos adecuados para llevar a cabo las acciones necesarias y el progreso hacia el Gobierno Abierto.

Según se reconoce en la plataforma web de UNDESA, “la iniciativa no solo permitió involucrar a ciudadanos, actores económicos y sociales, así como a profesionales expertos en procesos relacionados con el desarrollo sostenible, sino que proporcionó una solución efectiva y replicable para el trabajo colaborativo y la asociación local en un territorio geográficamente fragmentado y en el contexto de una pandemia global para la localización de los ODS”.

Esta adaptación de los procesos participativos debida a la COVID-19, que tuvo que hacerse en un tiempo récord, también fue valorada por la ONU, ya que las sesiones telemáticas supusieron “una menor huella de carbono y una mayor participación de los grupos de interés”.