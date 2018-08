Vegueta ya cuenta con nuevo plan que compatibiliza protección y actividad económica

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aplicará a principios del próximo mes de septiembre nuevas normas de protección del conjunto histórico que forman los barrios de Vegueta y Triana con la entrada en vigor del Plan Especial de Protección (PEP) aprobado por el Pleno municipal.



Un comunicado del consistorio capitalino destaca que el Boletín Oficial de Las Palmas acaba de publicar el anuncio de la aprobación definitiva del PEP Vegueta-Triana, que fija su entrada en vigor en 15 días hábiles a partir de esa publicación.



El principal objetivo del documento es impulsar la protección activa de estos dos núcleos históricos con la finalidad de salvaguardar el patrimonio artístico, cultural y arquitectónico de la ciudad fundacional, a la vez que dinamizar la zona autorizando actividades comerciales y actuaciones urbanísticas que eviten la desertización y ruina de estas zonas.



El nuevo PEP Vegueta-Triana sustituye al anterior Plan Especial de Protección y Reforma Interior vigente desde 2001.



La tramitación del PEP pasó por varias fases desde que fuera autorizado inicialmente en 2016 y, tras esa aprobación inicial, fue sometido a exposición pública en dos ocasiones: una primera fase de julio a septiembre de 2016 y una segunda de junio a julio del pasado año.



En el último periodo recibió 27 alegaciones, de las que una fue aceptada en su totalidad, cinco de forma parcial y el resto desestimadas o consideradas improcedentes.



Además, el nuevo PEP cuenta con el visto bueno de los distintos departamentos del Cabildo de Gran Canaria, del Gobierno canario y de ministerios como Defensa y Energía, Turismo y Agenda Digital.



El nuevo documento incluye modificaciones respecto al sometido a aprobación inicial como la renuncia a construir un nuevo edificio sobre la gasolinera de Primero de Mayo, donde se erigirá una cafetería.



También recoge el texto la renuncia a la construcción de un edificio de ocho plantas en la parcela municipal de la calle Francisco Gourié, que se queda como espacio libre.



Otro de los cambios introducidos durante la fase de exposición pública establece un nuevo criterio para la regulación de usos, pasando a contemplar ahora en todo el casco histórico dos zonas diferentes y no tres como se establecía en la primera información pública.



Además el documento recoge ahora intensidades máximas respecto al uso recreativo-ocio por tramos viarios, de modo que se detectan zonas saturadas respecto al mismo.



El nuevo documento también introduce mejoras en lo referente a su memoria, ampliando la descripción de las obras que se pueden hacer en el ámbito de Vegueta-Triana en relación a los grados de protección y los niveles de intervención determinados.



El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, destaca que el nuevo PEP introduce mejoras en tres vertientes, pues "amplía el número de inmuebles protegidos, mejora de la accesibilidad universal y refuerza el uso residencial en la zona".



"Creemos que con estos aspectos se potencia el uso residencial de ambos barrios para que sigan siendo una zona viva y no se queden solo en una estampa turística, que sean barrios vividos y disfrutados por su gente", agrega el edil.



Doreste explica que el nuevo PEP abre los usos hoteleros a todos los inmuebles del ámbito protegido y no queda restringido a unas pocas calles, como recoge el plan en vigor.



Las únicas limitaciones es que los establecimientos hoteleros ubicados en edificios protegidos sean considerados "emblemáticos", que el número de plazas de hotel de todo el conjunto no supere las 400 y que en un mismo inmueble no haya más de 40 unidades alojativas, como establece el Plan General de Ordenación.



Los dos cascos en el nuevo planeamiento se dividen en dos áreas distintas, denominadas zonas A y B, la primera más central y dinámica, comprende las calles Triana, General Bravo, Pérez Galdós, la parte baja de San Bernardo, Mendizábal y toda la trasera de la Catedral.



En la zona A se reconoce la realidad actual en el que dominan los usos terciarios, sobre todo vinculados a la restauración y el ocio, y en ellos se permitirá la apertura de locales con actividades comerciales y vinculados a la gastronomía, sin ninguna autorización especial, aunque limitando su intensidad por tramos de calle.



La Zona B, en la que se incluyen el resto de las parcelas del ámbito, se quieren potenciar los valores residencial y de 'barrio tradicional' con ciertas actividades permitidas, como pequeños talleres o industrias artesanales vinculadas a negocios de barrio, como las panaderías, dulcerías o heladerías.



Esta zona está pensada de cara a favorecer la movilidad peatonal o en transportes alternativos dentro del ámbito del PEP, por eso en esta zona se permite la construcción de aparcamientos, tanto colectivos y públicos, como comunitarios y privados.



"La idea es que el coche cada vez más, se quede fuera de la zona protegida, que los que llegan de fuera hasta Vegueta o Triana en coche, puedan aparcar en sus alrededores y luego pasear hasta las calles más céntricas", especifica Doreste.



El PEP no prevé peatonalizaciones nuevas, pero sí califica como Espacio Libre la parte baja de la calle San bernardo.



También prevé la construcción de varios grandes aparcamientos públicos de carácter disuasorio en el entorno de Vegueta y Triana, situados junto al Mercado de Vegueta, en Francisco Gourié, frente al Centro de Cultura Contemporánea San Martín y en el Pambaso.



El PEP actualiza asimismo el catálogo de inmuebles protegidos del conjunto histórico adaptando sus grados de protección a la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias.



Así, elimina la denominación de los inmuebles catalogados como 'monumentos históricos-artísticos' para ser de 'protección integral'; los 'edificios de interés histórico y tipológico' pasan a ser de 'protección ambiental'; y los de interés ambiental a 'protección parcial'.



Con el nuevo PEP el índice de edificios protegidos también sufre algunas variaciones, ya que se descatalogan inmuebles que estaban protegidos pese a no atesorar ningún valor histórico, y se incluyen otros que sí los tienen y están fuera de la lista.



El viejo Plan Especial de Protección y Reforma Interior, que desaparecerá en 15 días, otorgaba protección a 582 inmuebles en el ámbito de los dos conjuntos históricos, y con el PEP se descatalogan 15 edificaciones y se incluyen otros 69 inmuebles, por lo que serán 636 las construcciones protegidas en Vegueta y Triana.