'Báez-García-Meneses, La Banda del Recital' dará el sexto concierto del I Festival Jazz Global Concerts de Fábrica La Isleta

Dando continuidad a su especial programación para este mes de agosto, Fábrica La Isleta celebrará el concierto 'Báez-García-Meneses, La Banda del Recital', penúltimo concierto de los siete programados en su I Festival Jazz Global Concerts, además de uno de los tributos más esperados: 'Clásicos de Cuba'.

En lo que a 'La Banda del Recital' se refiere, la integran los músicos Augusto Báez, Akior García y Carlos Meneses. El repertorio para su concierto del miércoles día 23 a las 21.00 horas, estará a medio camino entre el jazz moderno (Duke Jordan, Miles Davis, John Coltrane, McCoy Tyner, Freddie Hubbard, Bill Evans, Scott LaFaro, Brad Mehldau) y los arreglos de obras de jazz tradicionales, pasando por la música moderna con tintes contemporáneos que pertenecen al repertorio personal de Báez y Meneses.

Entre ellos: “There is no greater love”, “I didn ́t know what time it was”, “Jordu”, “Dear John”, “Hope”, “I love every single thing of you” y “I ́ve heard enough”. En definitiva, una ocasión única para disfrutar con el arte al piano de Báez, -gran intérprete e improvisador de jazz-, la versatilidad del baterista García y el original toque al contrabajo de Meneses en perfecta comunión. Trío de ases con sólidas trayectorias como puede comprobarse en las siguientes breves reseñas.

Augusto Báez, pianista, es graduado superior de Piano por el Conservatorio Estatal de M.I. Glinka de Nizhny Novgorod (Rusia) y ha sido premio David Williams de Jazz. Compositor de diferentes obras, ha publicado tres discos en solitario, “Missing you” (2003), “Piano Solo” (2007) y “Piano Solo Vol. II” (2018).

Ha compartido escenario con Pedro Guerra, Domingo Rodríguez “El Colorao”, Mari Carmen Mullet, Cali Fernández, José Manuel Ramos, Marvin Santiago, Roberto Blades, Omara Portuondo, Olga Cerpa y Mestisay, BSMLPGC, Luis Morera, Taburiente, Germán López y Son de la Tierra, entre otros. Akior García, batería, comenzó a tocar la batería a la edad de 13 años.

En 2007, comenzó a trabajar como músico de sesión tocando y grabando con diversos artistas internacionales mientras impartía clases en escuelas de música de Tenerife. Ha tocado con artistas como Chico Pinheiro, Marcos Rodríguez, Diego Barber, Deborah Carter, Jurandir Santana, Torsten de Winkel, Childo Tomás, Linda May Oh, Fabián Almazán, María Toro, Pasión Vega y Josemi Carmona, entre muchos otros, además de ser la reconocible batería de la banda Simbeque Project.

Carlos Meneses, contrabajo, es titulado en Contrabajo Jazz/Música Moderna por el Conservatorio Superior de Música de Canarias y músico profesional a tiempo completo desde 2006. Ha trabajado en numerosos y diversos proyectos musicales desarrollando su lado creativo, componiendo, interpretando y grabando para otras bandas o para la suya propia.

Ha colaborado con importantes formaciones y músicos, como la Gran Canaria Big Band, BSLPGC, Big Band de Canarias, Federico Lechner, Yul Ballesteros, Rayko León, Kike Perdomo, Los Gofiones, Alegransa, Proyecto Cantador, Javier Cerpa y Beatriz Alonso, o Demian trío, llegando a actuar con figuras internacionales como Kurt Elling, Anthony Strong, Paquito D’Rivera, Ken Norris o New York Voices en grandes escenarios.

De otra parte, en la programación estable de Fábrica La Isleta y dentro de su Ciclo de Tributos, el jueves día 24 a las 21.00 horas, 'Clásicos de Cuba' en homenaje a las figuras de Celia Cruz, Benny Moré o Polo Montañez, y que correrá a cargo de Havana 500 y de Kisandra Pujol. Ansiada cita para un numeroso público que ya puede adquirir las entradas en venta anticipada por un precio de siete euros frente a los diez que costará el mismo día del concierto en puerta.

Igualmente, el viernes 25, también a las 21.00 horas, tendrá lugar el concierto 'Mararía' quien se presenta de la siguiente forma: 'Hay muchas cosas que no puedo mostrar con palabras, y es por eso que de vez en cuando hago canciones. Les invito a conocerlas para ver si se encuentran ustedes en alguna de ellas'. Mararía González, (voz y guitarra), estará acompañada de Xavi Suárez (guitarra y coros), y de Ana Falcón (piano y coros). Y para quienes deseen ‘Terracear’, como cada viernes de agosto, desde las 19.00 horas hasta las 22.30, Terraza Chill By DJ Capi con entrada libre, promociones en barra y el mejor de los ambientes.

Finalizando la semana, Miriam Fleitas & David Quevedo protagonizarán el Jazz Entre Amigos del domingo 27 a las 20.00 horas. Un concierto previo a la Underground Jam Session, cuyo repertorio llevará arreglos de clásicos de rock, jazz y Rhythm and blues.