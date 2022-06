El lanzaroteño Álvaro Jiménez publica su segundo libro, 'Preciosos desastres'

El lanzaroteño Álvaro Jiménez ha publicado su segundo libro, Preciosos desastres. Esta obra de poesía, con prólogo de la periodista de Canarias Ahora Natalia Vargas, viene acompañada de ilustraciones del tinerfeño Eleazar González. Jiménez ha presentado ya su libro en distintos puntos de España. Entre ellos Lanzarote, Tenerife y Madrid. En el libro, el escritor comparte reflexiones y vivencias personales con el fin de retratar el aprendizaje que aparece hasta en los momentos más dolorosos.

El éxito de Preciosos desastres ha hecho que muchas personas busquen en las librerías su primera obra, Si es cuestión de confesar. Este libro fue publicado en 2018 y de él se vendieron unos 200 ejemplares. “La segunda edición ya está en camino”, cuenta Jiménez.

Álvaro Jiménez está graduado en Turismo por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y se ha especializado en el marketing digital. Con el paso de los años ha ganado cada vez más influencia en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Cuando era un niño empezó a escribir como vía de escape y con el tiempo decidió plasmar todos sus textos en un libro. ''Da miedo, claro que sí'', cuenta.

En los momentos de dolor y frustración, Álvaro Jiménez aprovecha para escribir. ''Todos hemos vivido experiencias similares, pero no todo el mundo se atreve a compartirlo. Creo que eso es lo que hace que las personas puedan empatizar con el libro''. Hasta el momento, Preciosos desastres puede comprarse a través de internet y también en los siguientes puntos de venta: Librería Mary Read (Madrid), Siroco Concept Store (Lanzarote) y USKÖ SPACE (Tenerife).

''Es el proyecto con el que más me he involucrado hasta ahora. Además, la acogida por parte de los lectores está siendo increíble'', confiesa.

Mientras tanto, el autor ya piensa en su tercera obra. ''Aunque ya se haya publicado este segundo libro, yo no dejo de escribir. He empezado también una novela, pero no sé si algún día verá la luz'', apunta.