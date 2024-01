El Maspalomas Soul Festival se promociona en Fitur.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, ha presentado en la Feria Turística de Madrid (Fitur), el cartel anunciador del próximo Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, elaborado por el ilustrador grancanario Noboru Takahashi.

Bajo la dirección artística de los promotores Dania Dévora y Graziano Uliani, el Maspalomas Soul Festival de 2024 volverá a celebrarse sobre la arena rubia de la Playa de San Agustín del 19 al 21 de julio.

El Festival, que este año cumplirá su octava edición, ha logrado consolidarse bajo la organización y patrocinio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la producción de DD & Company, que ya están trabajando en la confección del programa de conciertos y la minuciosa selección de artistas.

El alcalde Marco Aurelio Pérez resalta el “enorme e importante atractivo cultural” que ofrece el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, “un festival con alma que en apenas ocho años se ha convertido en un referente musical muy sólido en el circuito internacional por su oferta de primer nivel”.

En la pasada edición de 2023, el elenco artístico lo formaron Bobby Rush, Mizz Lowe, Charlie Wood, Dan Dombrowne, John Nemeth, Katrina Anderson, Robin Mckelle, The Blues Paddlers, The Bo-keys, The Norman Sisters y la Family Soul Band.

La dirección del Festival, sumida en estos momentos en la contratación del elenco artístico que intervendrá en la edición de 2024, garantiza que “se volverá al sonido Memphis”. Tiene previsto que a lo largo del próximo mes de febrero ya se podrá presentar un avance de la programación final.