Ana Magaly Rodríguez: “Empezamos la liga con algo de temor, pero luego las cosas nos han ido bien”

Ana Magaly Rodríguez reflexiona sobre lo que está siendo la temporada del debut del ADEIN Tenerife Santa Cruz Fundación CB Canarias en la Primera División de baloncesto en silla de ruedas. La presidenta reconoce la satisfacción que le causa ver al equipo competir, lejos de pagar la novatada que muchas veces condena al descenso a los que se estrenan en una categoría.

Para Ana Magaly Rodríguez queda mucho trabajo por hacer, pero eso no le impide reconocer que la han sorprendido las ganas del equipo por superarse. La máxima mandataria aurinegra tiene igualmente palabras de agradecimiento para la Fundación CB Canarias, las instituciones y patrocinadores por haber confiado en el proyecto deportivo del ADEIN.

¿Qué balance puede hacer de la temporada hasta el momento?

“Es bueno sobre todo teniendo en cuenta que las expectativas iniciales eran de luchar por la permanencia. No pudimos cerrar dos de los tres fichajes que teníamos trabajados y empezamos la liga con algo de temor, pero luego las cosas nos han ido bien”.

A principios de temporada la meta era no descender y ahora se ve la posibilidad de jugar la final a cuatro por el ascenso. ¿Sería una desilusión muy grande no clasificarse para ese play-off?

“No lo sería. Faltan partidos para el final de liga y debemos afrontarlos uno a uno por obvio que resulte decirlo. Debemos ir paso a paso, pero claro que nos gustaría estar, aunque no hacerlo no significaría una desilusión. No perdamos de vista que subir es complicado porque en esta categoría hay buenos equipos, como ya se ha podido ver”.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido del equipo en estos meses de competición?

“Las ganas por lograr los objetivos, sus ganas de pelear por las cosas. No todos los equipos que suben logran permanecer porque pagan su inexperiencia, pagan la novatada como se dice. Sin embargo, nosotros lo vamos a lograr. No obstante, digo esto sin dejar de reconocer que debemos seguir mejorando aspectos de nuestro juego, como la defensa, que es muy importante para ganar partidos”.

¿Qué se necesita para que el baloncesto en silla de ruedas siga creciendo en la isla?

“Primero personas que quieren practicar este deporte, por obvio que parezca. Esta es una disciplina que se pueda jugar con bastante edad y en nuestro club tenemos ejemplos de ello. Por nuestra parte, nos esforzamos en enviar este mensaje a la sociedad. Luego resulta necesario que empresas e instituciones se involucren en este proyecto, que no tiene el eco de otros”.

¿Qué importancia tiene el apoyo que reciben de la Fundación CB Canarias?

“Tener ese ‘apellido’ es muy importante para nosotros. La Fundación es un complemento que nos permite mirar más allá. Nos ofrece la visión de un club profesional del deporte, lo que nos permite mejorar en muchos aspectos del día a día”.

¿Y de las instituciones de la isla?

“Económicamente nos mantienen junto con el apoyo de los patrocinadores. Todo eso nos permite estar en esta liga. Sin estas ayudas de las administraciones no podríamos competir. Estamos especialmente agradecimientos al Cabildo Insular de Tenerife, al Ayuntamiento de Santa Cruz y al Gobierno de Canarias”.

Varios jugadores del club toman parte de las escuelas inclusivas de baloncesto que la Fundación del CB Canarias ha puesto en marcha en diferentes municipios de Tenerife. ¿Cómo está siendo la experiencia?

“Esta es una actividad enriquecedora para nuestros jugadores. Y a su vez nos permite trasladar nuestra experiencia a niños y niñas. Es importante que se impulsen estas escuelas para jóvenes con distintas capacidades”.