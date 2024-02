Javier Martínez: “Si seguimos con esta trayectoria deberíamos meternos en los play-off”

El ADEIN Tenerife Santa Cruz Fundación CB Canarias iniciará la segunda vuelta de la Primera División de baloncesto en silla de ruedas visitando el sábado 10 de febrero al Sureste Gran Canaria. Javier Martínez, entrenador del representativo, repasa en esta entrevista lo que ha dado de sí la primera vuelta y marca los objetivos para lo que viene a partir de ahora. El máximo responsable técnico aurinegro cuenta que ha llegado el momento de pensar en algo más que la permanencia. Hace autocrítica, pero también señala las cosas que se han hecho bien.

¿Qué balance hace de la primera vuelta?

“Un balance positivo, teniendo en cuenta que sufrimos dos derrotas a principio de temporada, partidos donde pagamos un poco la novatada del estreno en una liga mucho más competida y competitiva que la Segunda División. Nos encontramos equipos que tienen jugadores de mucha calidad. También debemos tener en cuenta que no contamos con partidos de pretemporada, y tampoco quiero que esto sirva de excusa. Lo que nos pasó es algo hasta cierto punto normal. A medida que fuimos entrando en dinámica de juego las cosas fueron cambiando. Me queda la pena del partido de Puertollano, que pudimos ganar.

Pero haciendo una valoración en frío, creo que ha sido una buena primera vuelta, con cuatro victorias consecutivas. Dicho esto sin olvidar que empezamos la temporada con la baja de Tino, un punto bajo muy importante para nuestras rotaciones. Esperamos poder contar con él en esta segunda vuelta“.

El equipo ha finalizado la primera vuelta entre los cuatro mejores, por tanto en puestos de play-off. ¿Resulta aventurado pensar en clasificarse para los play-off de ascenso de cara a la segunda vuelta?

“Visto lo visto, siendo realistas y objetivos… y si seguimos con esta trayectoria de trabajo, deberíamos meternos en los play-off. Clasificarnos como cuartos estaría bastante bien si lo comparamos con el objetivo inicial de la temporada, que era la permanencia. Sabemos que el Almería renunció a la competición y que eso dejaba la liga con una sola plaza de descenso. Esto hizo que la meta se tornase incluso más asequible. Pero a estas alturas de la liga, y teniendo en cuenta el trabajo que hemos hecho, creo que nos sentiríamos un poco decepcionados si no nos metemos en los play-off. El primer objetivo ya está cumplido y ahora llega el momento de plantear un segundo objetivo”.

¿Qué le ha faltado al equipo en estos cuatro meses de competición? Ha habido partidos en lo que se ha notado una cierta desconexión.

“Quizá tenga que ver mucho con los jugadores disponibles a la hora de hacer los cambios. Tenemos un equipo un poco descompensado por puestos y ello obliga a hacer cambios dobles e incluso triples, cuando en realidad solo quieres cambiar a un jugador. Pero para poder tener 14 puntos y medio en cancha me veo obligado a hacer esos cambios que digo, lo que nos descompensa.

Eso se une a que hacemos un muy mal balance defensivo, que es algo que venimos corrigiendo. Tanto Matías como yo estamos incidiendo mucho en eso. Estas son cosas que no nos pueden pasar.

Hemos tenido partidos con fallos bajo canasta y sin oposición, a lo que se unen esos malos balances defensivos de los que hablo. Eso nos ha costado unos 20 puntos en algunos encuentros. Si ganas un partido de 30 puntos estás enviado una señal al resto de equipos de la competición y no hemos terminado de hacerlo.

Un objetivo para esta segunda vuelta es mejora los resultados de la primera. No podemos perder ante los rivales a los que ya hemos ganado y aquellos ante los que hemos perdido debemos competirles. En otras palabras, se tiene que ver nuestro trabajo, se tiene que ver que vamos a más“.

¿Y qué le ha sorprendido que no esperaba?

“La lesión de Tino. No contaba con eso. Antes de empezar tenía en mente dos quintetos muy competitivos, que espero recuperar desde que él vuelva a jugar. Creo que en ese punto se notará la importancia del trabajo que hace Tino. Existe una diferencia entre un buen jugador y un gran jugador. Un buen jugador hace su trabajo. El gran jugador hace su trabajo y ayuda a los demás, que es el caso de Tino.

Ramón Chinea es el mismo caso. Ahora mismo es nuestro tapado: acepta las correcciones, no comete dos veces el mismo error… Sus números es algo que no tiene precio. Está eso y los balones que ‘regala’ a sus compañeros, que son solo de empujar bajo el aro. Sé que desde fuera pasa un poco desapercibido, pero no para nosotros. Es la revelación del equipo. Él nos ha mantenido en el partido muchas veces. Ocurrió en Puertollano para no perder de 25 puntos. En Vitoria pasamos de ir perdiendo de 30 a ponernos a 16.

Me ha sorprendido el nivel de la liga. Hemos visto equipos que tienen tres y cuatro jugadores con muchas tablas. Puertollano, Gran Canaria, Zuzenak… son buenos conjuntos, aunque te diré que en esta liga cualquiera te pinta la cara“.

¿El que la liga tenga tantos parones es bueno o malo?

“Este parón de final de la primera vuelta nos ha venido bien para incorporar a Tino. Nos viene bien que él esté: por el propio jugador, por la afición, por sus compañeros y por el entrenador, que tendrá en la cancha una prolongación de las órdenes que da. Lo más difícil para nosotros ya está hecho. Esos partidos en los que no rendimos bien porque no tener pretemporada ya quedaron atrás. El equipo ha entrenado duro y ya tiene conceptos aprendidos”.

¿Qué futuro debería tener el baloncesto en silla de ruedas en la isla?

“Este club está consolidado, aunque se pueden hacer mejor las cosas. Tenemos el apoyo de la Fundación CB Canarias, que se me antoja fundamental por el apoyo y por su opinión. Nos viene bien el punto de vista de un club que ha hecho una labor espectacular en el baloncesto profesional. El futuro pasa por rejuvenecer el equipo. Debemos mirar bien lo que nos falta y cubrir esa carencia con algún fichaje. Pero fichajes hechos para mejorar. Biel es un jugador que fichamos y que aquí no teníamos: buen manejo de la silla, finalizador, con buen tiro y que quiere aprender. Por este tipo de cosas pasa el futuro.

Debemos movernos mucho para buscar a personas que quieran practicar esta modalidad. Debemos visitar hospitales, residencias, gimnasios y centro de rehabilitación. Debemos seguir dando charlas informativas.

El futuro pasa también por las escuelas inclusivas de baloncesto que la Fundación empieza a abrir en diferentes puntos de la isla.

Entrenar a un equipo como el ADEIN conlleva que muchas veces te lleves a casa las historias de otras personas. Personas a las que les cambió la vida en un segundo. El lado bueno es que entrenar a un equipo como el ADEIN te da referentes. Estos jugadores te cuentan que se sale, que se puede tener una vida. Estos jugadores luchan por ser útiles a la sociedad, por no ser una carga para sus familias, por ser lo más autónomos posible.

En este equipo son pocos los que fueron jugadores a pie. La mayoría de nuestros jugadores empezaron de cero y lo hicieron con 30 años. Hablamos incluso de personas que nunca antes practicaron un deporte, con todo lo que ello conlleva: puntualidad, disciplina, solidaridad, trabajo, esfuerzo, técnica…“.

Dirige la escuela inclusiva de baloncesto del CEIP Camino de la Villa. ¿Qué trabajo se hace allí?

“La experiencia es innovadora y a nivel personal te diré que me está dando mucho. Estamos viendo que se está materializando una vieja aspiración. La inclusión no es tener en una cancha a motóricos, en otra a neurotípicos y en una tercera a los autistas. Eso no es inclusión. La verdadera inclusión es la que se está haciendo en el Camino de la Villa. Allí vemos que en determinadas fases del entrenamiento tenemos a un autista con los neurotípicos, luego incorporamos a un motórico a los ejercicios de pase, para las entradas… esto es inclusión.

Es importante la actitud de los neurotípicos y de sus padres. Todos los padres quieren que sus hijos jueguen con los mejores, pero esa historia hay que cambiarla.

Allí tengo un entrenador con TEA, lo que hace que esta escuela sea inclusiva en todos los sentidos.

En Camino de la Villa trabajo muchísimo, gastando muchas energías. Mi filosofía es hacer un trabajo individualizado, lo mismo que hago aquí en el ADEIN“.