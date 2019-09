Román Rodríguez (NC): "El Gobierno de CC incurrió en déficit excesivo porque había elecciones"

El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha afirmado este martes que el anterior Ejecutivo presidido por CC incurrió en déficit excesivo porque había elecciones.



Rodríguez, en el pleno del Parlamento de Canarias, ha comparecido para hablar sobre la situación económico-financiera actual de la Comunidad Autónoma a petición de Nueva Canarias y el PSOE y ha afirmado que las "oportunistas" rebajas fiscales aprobadas por el anterior Ejecutivo "no han mejorado la vida de la gente" y, sin embargo, han impactado en los ingresos de la Comunidad Autónoma.



Ha insistido en que hay datos "indiscutibles" del Ministerio de Hacienda y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (Airef) que alertan de "un grave" incumplimiento del déficit a final de año si no se toman medidas.



"Me hubiera gustado haber heredado unas cuentas sin estos problemas", ha aseverado Rodríguez, quien ha dicho que el Gobierno está "arreglando" lo que CC "ha dejado" y ha establecido medidas para retener créditos con el fin de asignar a capítulos desviados.



Ha insistido en que "no hay ningún tipo de recorte" y ha explicado que el capítulo uno, que hace referencia al gasto de personal, de sanidad y educación precisan créditos adicionales de no menos 140 millones euros.



Por ello, ha recordado, el Ejecutivo ha retenido créditos por valor de 170 millones para garantizar el pago de las nóminas en sanidad y educación para así no comprometer la estabilidad presupuestaria.



Según el consejero de Hacienda, el Gobierno no se ha "inventado los datos", ya que dispone de información documentada que revela que en el primer semestre del año hay un déficit excesivo que, de proyectarse al conjunto del año, llevarían a un -0,64, lo que supone medio punto del PIB, y a un incumplimiento de la regla de gasto al 5,66.



Asimismo, ha anunciado que es partidario de revisar "algunos de los impuestos" que, de forma irresponsable, ha dicho que CC rebajó "solo por oportunismo, solo para conseguir votos" sin pensar en el futuro de Canarias.



La diputada de CC y exconsejera de Hacienda, Rosa Dávila, le ha recriminado al Gobierno que le "perdone" al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, 1.500 millones y, mientras tanto, "recorte" en Canarias 170 millones.



"Están todo el día hablando de la herencia recibida. Nadie les obliga a heredar, todo el mundo sabe que se puede renunciar a las herencias", ha manifestado Dávila, quien ha señalado que el objetivo de déficit solo está al alcance de cuatro comunidades y una de ellas es Canarias.



Al Gobierno le ha entrado "miedo escénico" y lo que han prometido no lo van a poder cumplir, ha advertido la diputada de CC, quien ha destacado que el Ejecutivo recibe una comunidad saneada, con una deuda pública baja y un paro rebajado.



Para la consejera de CC es preciso que el nuevo Gobierno, si quiere continuar en el poder, haga "algo", como instaurar la renta ciudadana, si bien "por ahora lo único que escuchamos son excusas", ha lamentado.



El diputado del PP Fernando Enseñat ha lamentado que el Gobierno le eche la culpa "a los anteriores, que ya están en la oposición" con el objetivo de llevar a cabo una subida de impuestos indiscriminada para trabajadores y autónomos.



Ha pedido al Gobierno que sea "valiente" y reclame al Estado el dinero que le adeuda para así no incurrir en déficit y ha denunciado que Román Rodríguez, que era un diputado "enérgico" en la oposición, ahora "parece un corderito del presidente del Gobierno".



La diputada de Ciudadanos Vidina Espino ha señalado que si bien es cierto que el Gobierno de Fernando Clavijo "no dejó el mejor de los escenarios", el de Ángel Víctor Torres "no va a poder esconderse" mucho tiempo más "en la canción de la herencia recibida" porque son muchos los problemas urgentes a resolver que no se solucionan subiendo impuestos.



El diputado de Sí Podemos Canarias Manuel Marrero ha criticado que, por culpa del anterior Gobierno, se perdieran 120 millones de euros de recaudación cuando los servicios públicos esenciales, como los servicios sociales, la sanidad y educación, están en una situación "deprimente".



El diputado del PSOE Iñaki Lavandera ha criticado que el anterior Gobierno de CC llevó a cabo rebajas fiscales "más que discutibles" en un "ejercicio de incoherencia e irresponsabilidad" y que ha derivado en una "herencia envenenada" para el actual Ejecutivo.



Lavandera ha calificado el gasto de CC de "orgía preelectoral" y se ha quejado de que el gobierno anterior de ese partido omitiese documentación en el traspaso de poderes sobre la situación financiera de la Comunidad Autónoma.



La diputada de NC Esther González ha calificado a los dirigentes del anterior gobierno de CC de "buenos vendedores de humo" que lanzaron "titulares inventados" cuando se acercaron las elecciones y los ha acusado de haber tomado decisiones para "buscar el voto fácil, sin importar las consecuencias".