El objetivo de Clavijo de ejecución presupuestaria para este 2023 no se ha cumplido en más de una década

La pretensión del Gobierno de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) de ejecutar para final de año unos 11.070 millones de euros de los presupuestos de 2023, un 96,78% de los créditos definitivos, según el último estudio de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, es un objetivo, como poco, muy ambicioso. De acuerdo con los informes del Ministerio de Hacienda desde 2010 en adelante, el Ejecutivo canario nunca ha alcanzado ese valor. Estuvo cerca en 2020, cuando llegó al 96,15%, en 2014 (96,72%) y en 2013 (96,71%). Pero es un registro sin precedentes recientes en la Administración canaria.

Esta mañana, en el debate celebrado en el Parlamento autonómico sobre las cuentas acordadas por CC y PP para 2024, tanto Nueva Canarias como el PSOE han afeado a la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), esta previsión de gasto para final de curso, una “sobreestimación”, ha dicho el diputado socialista Sebastián Franquis, con el fin de incrementar el techo de gasto y justificar el incremento de 1.120 millones de euros para las arcas públicas del próximo curso (11.301 millones en total).

“Estos presupuestos son una trampa porque sobreestiman de forma indecente el grado de ejecución”, ha destacado Franquis. Las cuentas están “trucadas”, son una “auténtica antología del disparate”, ha agregado Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento regional.

De acuerdo con los últimos datos de la Intervención General, el Gobierno de Canarias había gastado en septiembre unos 6.719 millones de euros de los presupuestos de este año, cifrados en 11.437 millones. La intención del nuevo Ejecutivo regional, esbozada en el " target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia">informe económico del proyecto de ley de las cuentas presupuestarias para 2024, es alcanzar los 11.070 millones de gasto final, es decir, comprometer 4.357 fondos públicos en tres meses. Eso es ”irrealista“ y ”muy complicado“, reitera en conversación telefónica Antonio Olivera (PSOE), exviceconsejero de Presidencia.

Con ese importe, la variación porcentual entre las cuentas para 2024 (11.301 millones) y lo finalmente gastado en 2023 (11.070 millones de euros), según la previsión del Gobierno de CC-PP, es de un 2%, por debajo del límite de la regla de gasto del 3% recomendada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). La oposición ha criticado tal incremento en sendas enmiendas a la totalidad.

En la primera de ellas, la presentada por NC, la formación nacionalista recuerda el “histórico de ejecución” de la Comunidad Autónoma, que, según las cifras analizadas por esta redacción, nunca ha alcanzado el 96,78% de cumplimiento proyectado, al menos en los últimos 13 años. El grupo nacionalista precisa que el Gobierno de CC-PP pretende desembolsar 2.014,3 millones de euros pendientes en inversiones, que en su mayoría proceden de los fondos europeos de reconstrucción, los conocidos como Next Generation, y que, en un curso electoral, “con varios meses de parálisis de los centros de gasto”, eso no es precisamente sencillo. “[Hay] una estimación de cierre del ejercicio artificialmente inflada y no veraz”.

NC también apunta que la Intervención General de la Administración del Estado, por su parte, en mayo de 2024, publicará su primer informe de cumplimiento de las reglas fiscales del año 2023, donde “quedará de manifiesto cuál fue el gasto computable de la Comunidad Autónoma, muy alejado del incluido en este proyecto presupuestario”. “No parece buen camino el falseamiento (que no la equivocación) ante las autoridades de control financiero”, continúa el texto.

Por su parte, el PSOE ha remarcado que “nunca se ha alcanzado un nivel de ejecución similar” al planteado por CC y PP. La agrupación recuerda que a estas alturas del año pasado ya se había liquidado más presupuesto que este curso y que el Ejecutivo regional ha seguido un “criterio imprudente” para hacer sus estimaciones. “Están poniendo en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas”, apunta la enmienda de los socialistas, quienes consideran que el objetivo de Clavijo en este sentido es “poder ejecutar una voraz política de gasto público irresponsable, haciendo permanentes gastos que en el futuro difícilmente podrán contenerse”.

“Los que presumían de que iban a mejorar la eficiencia de la gestión y el gasto público, han acabado sucumbiendo al crecimiento irresponsable del gasto”, remacha el texto.