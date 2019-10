El Open Fotosub, del 6 al 10 de noviembre, la mejor excusa para vender al mundo la calidad de los fondos herreños

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas; la consejera insular de Turismo, Lucía Fuentes; y el director general de Infraestructuras turísticas del Gobierno de Canarias, Fernando Miñarro; presentaron el 23º Open Fotosub Isla de El Hierro, el abierto internacional de fotografía submarina que este año se celebrará del 6 al 10 de noviembre en aguas de La Restinga.

El abierto, organizado por el Cabildo de El Hierro con el patrocinio de Promotur Turismo de Canarias, acoge en esta nueva edición múltiples actividades y unirá las modalidades de apnea y buceo con botella.

Así, clásico herreño permitirá la celebración del 4º Open Fotosub de la Biodiversidad isla de El Hierro (previsto para apnea); el Máster Fotosub (un certamen cerrado entre campeones internacionales de fotografía submarina); el 4º Open de la Biodiversidad en el Aula (certamen que une la práctica deportiva y el conocimiento de la biodiversidad de los fondos herreños entre los escolares) y la entrega de los premios del IV Open Fotosub Online isla de El Hierro.

Éste se ha desarrollado durante todo el año en formato digital, difundiendo la riqueza de los fondos herreños a través de las Redes Sociales, favoreciendo la fidelización de este segmento turístico con El Hierro y “convirtiendo a este certamen en pionero en todas las disciplinas fotográficas relacionadas con el mundo subacuático”, tal y como recordó el presidente insular, Alpidio Armas.

Armas reiteró la importancia del segmento de buceo para el sector turístico de El Hierro, que ha logrado configurar su imagen de marca como un destino diferenciado y singular dentro del contexto canario.

Ese referente sostenible seguirá siendo el faro de este certamen que este año estará destinado a poner en valor la lucha contra el plástico como elemento altamente contaminante para los fondos herreños.

Hay que decir que, tal y como informó la consejera insular de Turismo, en estos momentos están completas las plazas para los diferentes certámenes. Con presencia de fotosubs y cazafotosubs italianos, franceses, portugueses y españoles, entre los que destacan campeones del Mundo y de España de las diferentes modalidades.

En cuanto a los premios, Cabildo y Gobierno de Canarias destinan algo más de 25.000 euros en premios, entre todas las modalidades (incluida la online) de este 23 Open Fotosub.

“Se está dando un giro, dejando de ser reclamo como concurso a ser herramienta de promoción por las condiciones medioambientales que tienen los fondos herreños, fomentando la fotografía paisaje y aquella que pone en valor la rica biodiversidad de los fondos herreños (en la edición anterior lograron fotografiar 76 especies diferentes en los fondos herreños)”, declaró Lucía Fuentes.

Por su parte, Fernando Miñarro, en representación de la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, afirmó que el Ejecutivo continuará trabajando para consolidar la oferta de El Hierro como referente europeo y mundial de destino sostenible y de buceo.

El diseño de los trofeos de esta edición, a modo de escultura, recae en el escultor de origen herreño Francisco Armas Padrón, bajo el nombre de “Bocarones, la torre de la biodiversidad”.

El director técnico del Máster Fotosub, Carlos Minguell, explicó los pormenores de este certamen pionero dentro del Open que atraerá a los campeones internacionales de fotografía submarina para que compitan entre sí y con el que colaborarán los centros de buceo con base en La Restinga.

Una competición bajo invitación para 10 equipos que podrán realizar hasta 600 fotografías en dos jornadas y cuatro inmersiones de buceo el 7 y 8 de noviembre. Presentarán a concurso una colección libre de 6 imágenes con los fondos marinos herreños y su hábitat como protagonistas.

El jurado, compuesto por Javier Madinaveitia (varias veces campeón del Open herreño y de Canarias de fotografía submarina), Juan Carballo (5 veces campeón de España de caza fotografía submarina y 3 veces campeón del Open Fotosub de la Biodiversidad de El Hierro) y Luis García Velarde (campeón de España y de la Comunidad de Madrid), repartirá los 2.000, 1.500 y 500 euros en juego en esta modalidad.

Un total de 4 participantes en este Master Fotosub han sido oro en el Campeonato del Mundo, 3 de ellos campeones de Europa, 5 campeones de España y los campeones de España y Portugal.

Así está prevista la presencia en El Hierro de reputados fotosubs como es el caso del actual campeón del Mundo en varias modalidades y de Portugal, Rui Bernardo; el campeón de Francia, Jean Raphael Tordoir y el fotógrafo más laureado en el Open herreño como es el grancanario Arturo Telle (campeón de España).

También competirán Rafael Fernández (campeón del Mundo, de Europa y de España); Jesús Yeray Delgado (subcampeón del Mundo y campeón de España); Sacha Lobenstein (campeón de España y actual campeón del Open Fotosub Online isla de El Hierro) ; Marc Giménez (campeón de España y medalla de oro europeo); Irene Pçérez (ganadora del Open Fotosub Mar de Lava); Francisco Javire Ferrer (campeón de Madrid, Murcia y del Open Fotosub) y Julio Ángel Díaz (campeón del fotosub y de Canarias).

Mientras que el 4º Open Fotosub de la Biodiversidad isla de El Hierro está previsto para el formato apnea, con lo que se volverá a competir por la mejor colección de fotografías de peces de los fondos herreños.

Reggae Can Festival

El clásico herreño también apuesta este año por Reggae Can Festival, en su quinto año de vida, llega a El Hierro después de sus dos exitosas representaciones en fechas recientes en Tenerife y La Gomera y gracias al apoyo de Gobierno de Canarias, Canarias Cultura en Red, Fundación Cajacanarias y Cabildo de El Hierro. La cita, con entrada gratuita, dará comienzo a partir de las 21:30 horas del 9 de noviembre.

Como explicó Ruth Barreto, Ruts & Isla Music, Ras Kuko & One Xe Band, Isaiah & The Duboriginals, Material de Contrabando, Miguel Caamaño (Alma de León, Radio 3), Lava Sound y Sistah Vibes conforman el cartel.

Además, Alma de León emitirá a posteriori un programa especial con contenido de la presente edición para toda España.El Reggae Can Festival cuenta además con el apoyo directo del Rototom Susnplash European Reggae Festival, la mayor cita de reggae del continente.

En este 2019, en el marco de sus tres conciertos, el Reggae Can Festival ha impulsado su compromiso social, potenciando también acciones concretas como la visibilización del arte y la creación de la mujeres, a través de su programa 'No woman, no cry'; la oferta de un espacio específico para las personas con movilidad reducida que atienda a sus condiciones y al que podrán acceder para poder disfrutar de los conciertos, a través del programa 'One love'; y acciones que favorecen el desarrollo sostenible, como la utilización de vasos reutilizables, a través del programa 'Rompen las olas'.

Toda esta programación se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Sostenible puesto en marcha por el Cabildo de El Hierro.