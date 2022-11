3,2 Millionen Euro in Form von Gutscheinen für die Innovation, Umgestaltung und Digitalisierung der Wirtschaftsstruktur in 311 autonomen Einrichtungen und Unternehmen

“Die Kanarische Agentur für Forschung, Innovation und die Informationsgesellschaft (Aciisi) gewährt 3.288.728 Euro im Rahmen des ersten Verfahrens des Programms Innovationsanleihen 2022”.

Insgesamt 305 begünstigte Einrichtungen, die zur Förderung der Entwicklung einer wissensbasierten Wirtschaft beitragen und nachhaltiges Wachstum und hochwertige Arbeitsplätze schaffen werden, mit diesen Förderlinien für Innovations- und digitale Transformationsprojekte im Rahmen der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für das Programm Innovationsanleihen 2022 des regionalen Ministeriums für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung, das von Elena Máñez geleitet wird.

Die im Rahmen des ersten Verfahrens dieser Aufforderung geförderten Projekte, die durch das operationelle EFRE-Programm 2014-2020 der Kanarischen Inseln kofinanziert werden, umfassen Dienstleistungen, die vom Wissenstransfer über die Beratung zum FuEuI-Management bis hin zu Anwendungen, Systemen und Dienstleistungen für die Unternehmensführung oder die Implementierung von Data-Science-Systemen reichen, um nur einige zu nennen.

Die am Freitag veröffentlichte Entschließung des Programms Innobonus 2022 zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation zu steigern, die technologische Positionierung zu verbessern und der digitalen Transformation im Produktionssektor neue Impulse zu verleihen.

Für das Vergabeverfahren wurde ein vereinfachtes Wettbewerbsverfahren in Form einer offenen Ausschreibung mit zwei Verfahren eingeführt: Das erste Verfahren wurde bereits abgeschlossen, das zweite ist noch in Bearbeitung.

Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf maximal 20.000 Euro. Die Anträge werden in der Reihenfolge des Eingangs der gemäß den Anforderungen der Aufforderung zur Einreichung von Anträgen in der elektronischen Zentrale eingereichten Unterlagen und bis zur Ausschöpfung des Budgets bearbeitet.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana

