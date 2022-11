37,5 Millionen Euro für die Entwicklung des Programms zur Förderung digitaler Innovationszentren in Spanien

Der Minister für Industrie, Handel und Tourismus, Reyes Maroto, eröffnete den 5. Kongress Connected Industry 4.0 (CIC40), der dieses Jahr in Valencia unter dem Motto “Zeit für die Industrie” stattfindet. In ihrer Rede kündigte sie an, dass ein Förderprogramm für digitale Innovationszentren (PADIH) mit 37,59 Millionen Euro gestartet wird.

Wie der Minister erläuterte, “besteht das Ziel des Programms darin, ein Netz europäischer digitaler Innovationszentren in Spanien zu schaffen und die Kapazitäten dieser Zentren zu nutzen, um den KMU die fortschrittlichen Digitalisierungsinstrumente an die Hand zu geben, die sie zur Bewältigung der mit dem digitalen Wandel verbundenen Herausforderungen benötigen. Ziel ist es, 25 digitale Innovationszentren in Spanien zu schaffen und zur Digitalisierung von 1.253 KMU beizutragen.

“All diese Programme werden zur Digitalisierung unserer KMU beitragen, ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und zur Schaffung von Arbeitsplätzen, insbesondere für junge Menschen und Frauen, beitragen”, fügte Maroto hinzu.

Ein wegweisender Kongress für Industrie und KMU

Das Ministerium für Industrie, Handel und Tourismus organisiert in Zusammenarbeit mit der Spanischen Vereinigung für Qualität, dem Stadtrat von Valencia, Valencia Activa und VLV Tech City und mit der Unterstützung von Accenture, AENOR, NIPPON GASES, Siemens und Telefónica als treibende Marken die jährliche CIC40, eine Benchmark-Veranstaltung in Spanien mit einer internationalen Berufung zur digitalen Transformation der Industrie. Diese jährlich stattfindende Veranstaltung hat sich zu einem Maßstab für die Verbreitung, die Sensibilisierung und den Austausch von Erfahrungen und Herausforderungen im Bereich Industrie 4.0 entwickelt. In diesem Jahr wird es 190 Redner und 50 Arbeitstische geben.

In seinem Bestreben, ein nationaler Kongress zu werden, der die gesamte Branche verbindet und zusammenführt, wird er in diesem Jahr über Räume verfügen, die der ENISA, dem Spanischen Patent- und Markenamt und der Verteidigungsindustrie gewidmet sind, und er wird den Jahreskongress der Cluster und der Photonik ausrichten.

Öffentliche Maßnahmen für Industrie und KMU im Bereich der Konjunkturfonds, Erfolgsgeschichten von Unternehmen, Ausbildung oder vergleichende öffentliche Maßnahmen werden neben vielen anderen aktuellen und interessanten Themen erörtert werden. So wird nicht nur über die Digitalisierung in der Industrie diskutiert, sondern es werden auch alle für die Industrie relevanten Themen behandelt, mit besonderem Fokus auf die KMU.

Darüber hinaus hat diese fünfte Ausgabe mit Argentinien als Gastland eine privilegierte internationale Dimension. Bei den beiden vorangegangenen Ausgaben waren Südkorea und Frankreich jeweils “Gastländer”. Argentinien wird das erste lateinamerikanische Land sein, das auf der Veranstaltung als Gastland fungiert, was die Bedeutung unterstreicht, die Spanien diesem Thema beimisst, um produktive Wertschöpfungsketten zu fördern. Spanien ist ein lateinamerikanischer Benchmark für bewährte Praktiken in der industriellen Entwicklung und der öffentlichen Politik für die digitale Transformation und die Förderung von KMU.

Nationale Auszeichnungen für vernetzte Industrie 4.0

Während des Kongresses wurden die IV National Connected Industry 4.0 Awards verliehen, die in diesem Jahr an BIOLAN in der Kategorie KMU und an REPSOL in der Kategorie Großunternehmen gingen. Bodegas Matarromera und Michelin waren ebenfalls in der Endauswahl.

Diese Preise sollen die spanische Industrie für den notwendigen digitalen Wandel sensibilisieren. Gleichzeitig sind sie ein Instrument zur Identifizierung, Verbreitung und Anerkennung erfolgreicher spanischer Projekte im Bereich Industrie 4.0, was dazu beiträgt, die Zahl der industriellen und digitalen Berufe unter unseren jungen Menschen zu erhöhen.