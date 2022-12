Das IES El Rincón setzt auf Innovation und Unternehmertum als Hebel zur Förderung des technologischen Ökosystems der Kanaren

Das Instituto de Educación Secundaria (IES) El Rincón befindet sich in Las Palmas de Gran Canaria und bietet ESO, Abitur, berufliche Grundausbildung (FP), höhere und mittlere Zyklen der FP der Computer- und Kommunikationsfamilie.

Gerade in der letztgenannten Ausbildungsfamilie positioniert sich das IES El Rincón als Mitstreiter für die Informatisierung der Berufsausbildung auf den Kanarischen Inseln, indem es mit anderen Berufsfamilien bei deren technologischer Entwicklung zusammenarbeitet, ebenso wie mit den Unternehmen, in denen seine Studenten Praktika absolvieren oder mit denen Projekte entwickelt werden.

Das IES El Rincón hat sich einen Fahrplan gesetzt, auf dem es mit Vereinbarungen mit führenden Technologieunternehmen, Inkubatoren wie Impulsa Ventures und dem IKT-Ökosystem konkrete Schritte unternimmt. All dies steht im Zusammenhang mit dem neuen Berufsbildungsgesetz, das am 23. März vom Parlament verabschiedet wurde und am 1. April in Kraft trat.

Laut Regierungspräsident Pedro Sánchez wird dieser Text “insbesondere die Ausbildung von Fachkräften und das Produktionsgefüge verbessern” sowie “die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes” mit einem “Bildungssystem, das den Anforderungen und Bedürfnissen der Wirtschaft und der Unternehmen im Jahr 2022 entspricht”.

Exzellenzzentren für die Berufsbildung

Die Ministerin für Bildung und Berufsbildung, Pilar Alegría, hat einen Aufruf zur Einreichung von Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen für die Einrichtung eines Netzes von Exzellenzzentren für die Berufsbildung angekündigt, mit dem Ziel, Innovationen in strategischen Sektoren zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur wirtschaftlichen Entwicklung zu fördern.

Diese Zentren müssen eine Reihe von Anforderungen in Bezug auf die Beteiligung an der Lehre, die Innovation und die Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsakteuren in jedem Sektor erfüllen und werden mit jeweils bis zu einer Million Euro, insgesamt 50 Millionen Euro, aus dem Plan für Konjunkturbelebung, Umgestaltung und Widerstandsfähigkeit finanziert.

“Die Berufsausbildung ist für diese Regierung ein grundlegendes Thema. Wenn wir von beruflicher Bildung sprechen, geht es darum, dass unsere jungen Menschen eine qualitativ hochwertige Ausbildung erhalten, die ihnen einen klaren Zugang zu stabilen und gut bezahlten Arbeitsplätzen eröffnet, und dass unsere Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, ihre Erfahrungen und Fähigkeiten anerkennen zu lassen”, sagte der Minister kürzlich.

Dieses Exzellenznetz entspricht einem der Ziele der Regierung bei der Umgestaltung der Berufsbildung, nämlich der Innovation, wie es sowohl im Modernisierungsplan für die Berufsbildung als auch im Text des neuen Berufsbildungsgesetzes festgelegt ist. Die neue intensive Berufsausbildung, bei der sich Unterricht und mindestens 35 % der Ausbildungszeit in einem Unternehmen abwechseln, wird mit einem bezahlten Arbeitsvertrag verbunden sein, und die Verwaltungen werden dafür verantwortlich sein, eine unangemessene oder betrügerische Nutzung zu verhindern.

Berufsbildung als Hebel für die Gründung von Startups

Die neue duale Berufsausbildung ist ein starker Motor für das Unternehmertum und insbesondere für die Gründung von Startups. Andererseits sieht das neue Gesetz Crea y Crece, das im Dezember 2021 vom Ministerrat der spanischen Regierung verabschiedet wurde, die Möglichkeit vor, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Stammkapital von einem Euro zu gründen, wodurch das bisher geltende gesetzliche Minimum von 3.000 Euro abgeschafft wird.

“Die Beschleunigung der digitalen Transformation, die das Ergebnis einer Pandemie ist, die in ihr drittes Jahr geht, zwingt die Unternehmen dazu, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und zusammen mit Risikokapital und Business Angels in neue Talente zu investieren, und zwar durch Startups, und hier ist die Berufsbildung aufgerufen, ihre eigene führende Rolle zu spielen, immer innerhalb eines Ökosystems, in dem es Unternehmen gibt, die innovieren oder Corporate Venturing betreiben wollen, Inkubatoren wie Impulsa Ventures, Stiftungen und öffentliche Einrichtungen”, sagt Luis Henríquez de Armas, Professor für Informatik am IES El Rincón.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana