Der Agrar- und Ernährungssektor erhält 1,8 Milliarden für Digitalisierung und wissenschaftliche Forschung

Das Ministerium für Industrie, Handel und Tourismus hat grünes Licht für die Verordnung gegeben, die das Erste-Hilfe-Paket für den Agrar- und Ernährungssektor im Rahmen des Plans zur Wiederbelebung, Umgestaltung und Widerstandsfähigkeit (PERTE Agri-food) regeln wird. Konkret wurde am 1. August im Staatsanzeiger (BOE) die Grundverordnung veröffentlicht, die das Bündel spezifischer Unterstützungsmaßnahmen für Maßnahmen zur Stärkung der Industrie in der Agrar- und Nahrungsmittelkette regelt und mit 500 Millionen Euro für den Zeitraum 2022-2023 ausgestattet ist.

Im Rahmen der Modernisierung des Sektors und der Anwendung der EU-Fonds der neuen Generation hat die Regierung das strategische Projekt für wirtschaftliche Erholung und Transformation (PERTE) im Agrar- und Ernährungssektor genehmigt, um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die Digitalisierung des Sektors zu unterstützen und den territorialen Zusammenhalt zu fördern.

Mit einem Gesamtbudget von 1,8 Milliarden Euro stützt sich das PERTE-Programm für die Agrar- und Ernährungswirtschaft auf drei Prioritätsachsen, die transformative Maßnahmen in der industriellen Wertschöpfungskette, Maßnahmen zur Unterstützung der Digitalisierung des Agrar- und Ernährungssektors und wissenschaftliche Forschung betreffen.

Diese Linien werden von ergänzenden oder unterstützenden Maßnahmen begleitet, die in integrierter Weise wirken, um die Wirkung der Aktionen zu erhöhen und so den Wandel zu einem nachhaltigeren und digitaleren Agrar- und Ernährungssystem zu fördern.

Zusammen mit dem Strategieplan für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), dem Plan für Konjunkturbelebung, Umstrukturierung und Widerstandsfähigkeit und dem Europäischen Meeresfonds für Fischerei und Aquakultur (EMFF) wird der Agrar- und Ernährungssektor bis 2027 eine Finanzspritze von rund 55 Milliarden Euro erhalten.

Die Hauptziele des spanischen Strategieplans sind die Verbesserung der Rentabilität der landwirtschaftlichen und tierhaltenden Betriebe, die Förderung des notwendigen Generationswechsels und die Einbeziehung von Frauen, die Gewährleistung einer nachhaltigeren Nahrungsmittelproduktion, die weniger natürliche Ressourcen verbraucht und die biologische Vielfalt erhält, sowie die Förderung von Innovation und Digitalisierung der landwirtschaftlichen Tätigkeit.

Die Industrie veröffentlicht die Regeln für PERTE-Beihilfen für den Agrar- und Ernährungssektor

Die Rechtsgrundlagen, die die Voraussetzungen für die Gewährung von Beihilfen mit einem Budget von 500 Mio. € für den Zeitraum 2022-2023 festlegen.

Private Handelsgesellschaften, Genossenschaften und landwirtschaftliche Verarbeitungsbetriebe (SAT) mit eigener Rechtspersönlichkeit, die in Spanien rechtmäßig gegründet und ordnungsgemäß in das entsprechende Register eingetragen sind, können unabhängig von ihrer Rechtsform und Größe begünstigte Mitglieder der Gruppe sein.

Unternehmen, die einen Antrag stellen möchten, müssen eine Unternehmensgruppe sein, die sich aus mindestens sechs Unternehmen zusammensetzt, von denen mindestens eines ein Großunternehmen sein muss, und die außerdem mindestens vier KMU umfasst. Alternativ dazu sind auch Zusammenschlüsse, die nur aus KMU bestehen, zulässig, sofern zwei von ihnen mittlere Unternehmen sind. Schließlich müssen sie in einem geografischen Gebiet ansässig sein, das mindestens zwei autonome Gemeinschaften umfasst.

Die Beihilfen, die in Form von Zuschüssen, Darlehen oder einer Kombination aus beidem gewährt werden, sind für Traktorprojekte bestimmt, wobei die förderfähigen Haushaltsmittel für jedes Projekt mindestens 15 Mio. EUR betragen müssen.

Die Beihilfen werden auf Wettbewerbsbasis gewährt, und es muss nachgewiesen werden, dass die Projekte keine erheblichen Umweltschäden verursachen. Die Auswirkungen des PERTE-Programms für die Agrar- und Ernährungswirtschaft

PERTE Agro, von dem ein wirtschaftlicher Nutzen in Höhe von 3 Mrd. Euro und die Schaffung von 16 000 Arbeitsplätzen erwartet werden, ist mit einer Beihilfelinie von 1,1 Mrd. Euro ausgestattet und gliedert sich in drei Achsen, für die drei Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen veröffentlicht werden.

Die erste, die der heute verabschiedeten Verordnung entspricht, ist ein spezielles Unterstützungspaket für den Sektor (ausgestattet mit 500 Millionen und umgesetzt vom Ministerium für Industrie, Handel und Tourismus). Das zweite ist ein Paket spezifischer Maßnahmen zur Unterstützung des Prozesses der digitalen Anpassung der gesamten Wertschöpfungskette (ausgestattet mit 454,35 Millionen und umgesetzt vom Landwirtschaftsministerium). Die dritte ist eine Reihe spezifischer Maßnahmen zur Unterstützung von Innovation und Forschung mit einem Budget von 148,56 Millionen Euro, die ebenfalls vom Landwirtschaftsministerium durchgeführt werden.

Im Februar billigte der Ministerrat den PERTE für den Agrar- und Ernährungssektor, dessen Ziele darin bestehen, die Wettbewerbsfähigkeit und die Nachhaltigkeit des Sektors angesichts der anstehenden Herausforderungen wie Klimawandel, Erhaltung der Umwelt, des Bodens, des Wassers, der Luft und der biologischen Vielfalt zu steigern, und der auch Fragen der Rückverfolgbarkeit und der Lebensmittelsicherheit in einem Land umfasst, das bereits die höchsten Sicherheitsstandards der Welt hat.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana

Der Impulsa Startups Channel und der Impulsa Ventures Inkubator richten sich an: 1) Neugründungen, die sich um eine Inkubation bemühen. 2) Berufsbildungszentren oder Universitäten, die das Unternehmertum fördern 3) Lokale Entwicklungsbüros, Räte und öffentliche Einrichtungen mit Plänen zur Förderung des Unternehmertums. 4) Etablierte oder reife Unternehmen des Sektors, die mit einer Startup-Strategie innovativ werden wollen (Corporate Venturing) 5) Investoren oder Risikokapitalgeber, die an Startups und an den Steuervorteilen der Kanarischen Inseln interessiert sind. 6) Start-ups, die sich als ZEC-Unternehmen oder digitale Nomaden niederlassen wollen 7) Öffentliche Einrichtungen, die sich für Unternehmertum und lokale, insulare oder regionale Entwicklung einsetzen. Wenn Sie möchten, dass wir Ihre Geschichte erzählen, gemeinsam auftreten oder ein Ereignis feiern, können Sie sich an startups@canariasahora.com wenden. Sie können sich auch per WhatsApp mit Impulsa Startups unter +34 662 156 672 in Verbindung setzen.