Priscila de León, Gleichstellungsbeauftragte im Cabildo de Tenerife: “Startups sind eine Strategie gegen prekäre Beschäftigung”

Priscila de León, Stadträtin für Gleichstellung und Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt im Cabildo von Teneriffa, beschreibt ihre Rolle als Ideenvermittlerin. “Manchmal fragen mich die Leute: 'Was machst du im Cabildo? Ich sage ihnen: Ich bin ein Empfänger guter Ideen. Es stimmt, dass ich viele Dinge, die auf mich zukommen, nicht tun kann, weil sie nicht in meinen Zuständigkeitsbereich fallen, aber es stimmt, dass ich mich bei allem, was mit Frauen zu tun hat, auf den Fluren und im Regierungsrat sehe, wie ich Projekte verteile: Das ist für dich, das ist für dich”.

Dies ist der Fall, wenn sie mit unserem Kanal Impulsa Startups über ein Thema spricht, das a priori nicht in ihren Aktionsradius zu fallen scheint. Nach einem Rundgang durch staatliche Initiativen wie die Vision Spain, Entrepreneurial Nation, in der es um die Überwindung der Geschlechterkluft im Bereich der Start-ups geht, wendet sich das Gespräch neuen Perspektiven zu.

In diesem Sinne unterstreicht Priscila de León die Bemühungen, Frauen im Bereich der Wissenschaft sichtbar zu machen. “Der Tag des Mädchens und der Wissenschaft ist eines der Daten, die wir feiern und an denen wir verschiedene Veranstaltungen in Abstimmung mit der Modernisierung und uns durchführen. Wir setzen uns mit verschiedenen Schulen und Instituten auf den Inseln in Verbindung, besuchen den Wissenschafts- und Technologiepark und führen Aktivitäten bei ITER in Granadilla durch”.

Diese Kampagne wurde auch in Bildungszentren durchgeführt, damit sie sehen, dass es diese Referenzen gibt, sie fragen, warum sie keine Naturwissenschaften studieren, oder ob sie Naturwissenschaften studieren wollen, oder ob sie Literatur studieren wollen, und dann natürlich, ob sie Frauen kennen, die Naturwissenschaften studiert haben oder nicht, und natürlich gibt man ihnen bei diesen Treffen mit jungen Menschen auch Referenzen.

“Wir gehen zu den Instituten und fragen: ”Haben Sie die Explosion des Vulkans gesehen? Haben Sie die Vulkanologen gesehen? Haben Sie eine Vulkanologin gesehen?“ Die Antwort ist nein, auch wenn wir sieben Frauen im ITER haben. Hier müssen wir auch dazu beitragen, dass Frauen in allen Bereichen, vor allem aber in den Medien, besser sichtbar werden. Wir haben mehrere Sensibilisierungskampagnen durchgeführt, insbesondere für Mädchen und junge Frauen, um die Sichtbarkeit der Rolle der Frau zu fördern, d. h. um den Mädchen weibliche Vorbilder zu geben, an denen sie sich bei der Wahl ihrer Berufe orientieren können.

Eines der Ziele der spanischen Regierung ist es, die Berufe von Frauen in STEAM-Berufen (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Kunst und Mathematik) von der Primar- und Sekundarstufe bis zur Universität zu fördern. Zu diesem Zweck hat die Regierung Maßnahmen angekündigt, um das Interesse junger Frauen an diesen Abschlüssen zu steigern, die Erfolgsreferenzen zu diversifizieren und den Lehrern eine spezielle Ausbildung anzubieten.

Für Priscila de León “ist es wahr, dass dies ein Thema ist, an dem wir weiter arbeiten müssen, in einer koordinierten Art und Weise von den Verwaltungen, weil es notwendig ist, wir sprechen über die Tatsache, dass wir, anstatt in dieser Art von Aktionen voranzukommen, rückwärts gegangen sind, in der Vergangenheit waren die wissenschaftlichen und technologischen Karrieren egalitärer, es gab die gleiche Anzahl von Frauen wie Männern, aber es ist wahr, dass jetzt, es ist bemerkenswert, dass die Zahl niedriger ist”.

“Es stimmt auch, dass eines der Probleme, die wir hier auf der Insel Teneriffa innerhalb des strategischen Rahmens von Tenerife Violeta, dem Rahmen, der alle Gleichstellungspolitiken regelt, festgestellt haben, die digitale Kluft ist. Es stimmt also, dass wir mit allen Einrichtungen des Netzes zusammenarbeiten und versuchen, eine Lösung für dieses Problem zu finden und Maßnahmen zu ergreifen, um die digitale Kluft zu überwinden”, sagte die Gleichstellungsbeauftragte der Inselregierung von Teneriffa.

Die Perspektive von Start-ups ist in unserem Bereich notwendig, weil wir uns mit der Beschäftigung beschäftigen, insbesondere mit der Beschäftigung von Frauen, die oft prekär ist, und ich glaube, dass die Vision von Start-ups - mit höherwertigen Arbeitsplätzen - eine Lösung für das Problem bietet“.

Zur Rolle der Seniorinnen bei der Unterstützung von Initiativen junger Unternehmerinnen: “Ich halte das für sehr wichtig, und eine der Linien, an denen wir derzeit arbeiten, ist das Programm für Seniorinnen. Das Cabildo entwickelt eine Strategie mit dem Namen Conecta Mayores (Ältere Menschen verbinden), und jeder Bereich arbeitet an den älteren Menschen auf die gleiche Weise wie an der Gleichstellung, nämlich bereichsübergreifend, und jeder Bereich arbeitet an seinem eigenen Bereich, d. h. an der älteren Bevölkerung aus seiner eigenen Perspektive”.

“Ich denke, es wäre sehr interessant, all diese Talente zu erfassen, um das Beste daraus zu machen, ein Treffen der älteren Talente zu schaffen, denn wir haben eine ältere Bevölkerung, der es glücklicherweise gut geht, der es körperlich gut geht und die einen großen Wert hat, nämlich die Erfahrung, die sie von ausgebildeten Menschen erworben hat, die gearbeitet haben und die über diese Kapazität und diese Zeit verfügen, denn wir stellen außerdem fest, dass sich unsere ältere Bevölkerung einsam und isoliert fühlt, und es ist eine Möglichkeit, mit den jungen Menschen in Kontakt zu treten, die nicht über diese berufliche oder geschäftliche Erfahrung verfügen”.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana