Des start-up britanniques et italiennes s'installent aux Canaries attirées par ses jeunes talents, le climat et les avantages fiscaux de la ZEC

Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife et les îles Canaries en général offrent des opportunités à une gamme incroyable de start-ups et d'industries différentes. Des start-up créatives et culturelles, à celles liées à l'économie numérique, au secteur porto-maritime, au climat & à l'énergie ou à l'économie bleue, les start-up britanniques et italiennes s'installent aux Canaries attirées par ses jeunes talents, le climat et la ZEC avantages fiscaux

En tant que destination touristique internationale de premier plan, accueillant près de 10 millions de touristes par an, les îles Canaries récupèrent progressivement les près de 15 millions d'avant la pandémie. Dotées d'une formidable valeur naturelle, ces îles atlantiques offrent des possibilités tout aussi intéressantes en tant que laboratoire d'innovation et banc d'essai de nouvelles technologies et de nouveaux modèles économiques, ainsi qu'en tant que lieu d'accueil des nomades numériques.

Les îles Canaries offrent des conditions attrayantes pour les investissements étrangers, avec une main-d'œuvre qualifiée importante, faisant partie d'un écosystème de start-ups actif et en croissance dans un marché mature et développé qui offre un accès privilégié aux marchés européens et émergents d'Amérique latine et d'Afrique de l'Ouest, grâce à son situation géographique, excellente infrastructure, bonne connectivité physique et numérique, taux d'imposition avantageux et coûts compétitifs, dans un environnement européen stable et à faible risque.

Par exemple, Gran Canaria est devenue un aimant international pour les entreprises, les entreprises, les professionnels et les talents internationaux. Lorsque vous choisissez Gran Canaria, non seulement vous optez pour un équilibre idéal entre vie professionnelle et vie privée, mais vous choisissez également une île mondiale, bien connectée, sûre, stable et accueillante.

Basée sur une stabilité politique, législative et sociale constante et un haut niveau de services et d'infrastructures, Gran Canaria est l'endroit idéal pour créer une start-up et développer une carrière professionnelle et personnelle. Gran Canaria est un accélérateur de projets à part entière, une base d'opérations stratégiquement située et un banc d'essai fiable pour les innovations et les idées. La qualité de vie et le meilleur climat du monde sont inclus dans cette offre unique.

Les Italiens viennent pour le climat et les impôts bas

Sur les 73 033 nés en Italie que l'Espagne a remportés au cours des dix dernières années, 21 676 sont allés aux îles Canaries, soit environ un tiers du total. Le barrage devient beaucoup plus évident si nous plaçons la loupe sur chaque région. Sur les dix municipalités de plus de 1 000 habitants avec le pourcentage le plus élevé d'Italiens, huit sont des îles Canaries. La Oliva (16,8%), Adeje (11%), Antigua (9,8%) et Arona (8,6%) sont les quatre premiers. Tous appartenant aux Canaries.

49 879 Italiens résident aux îles Canaries, soit un taux de 23 pour 1 000 habitants, le chiffre le plus élevé de toute l'Espagne et bien au-dessus de la moyenne nationale (5,77). Il y a de la place pour les jeunes, en particulier pour les programmes Erasmus, dans lesquels l'Espagne se distingue comme la première destination des étudiants universitaires italiens.

La nouvelle loi sur les start-ups espère faire de l'Espagne l'une des destinations les plus attractives pour les entreprises numériques

Le gouvernement espagnol a adopté un projet de loi visant à encourager un écosystème pour les nouvelles entreprises, mieux connu sous le nom de loi sur les startups, et par lequel il espère faire de l'Espagne l'une des destinations les plus attrayantes pour les investissements, les talents et les entrepreneurs innovants.

Le document comprend des allégements fiscaux importants, élimine les formalités administratives et assouplit les procédures pour encourager la création et l'investissement dans les startups technologiques. Il comprend également d'importantes initiatives pour attirer et ramener les talents internationaux et espagnols, encourageant les «nomades numériques» - ces entrepreneurs et travailleurs à distance qui peuvent vivre et travailler n'importe où - à s'installer en Espagne.

Ces personnes auront la possibilité de vivre et de travailler en Espagne pendant 5 ans et de bénéficier d'un régime fiscal spécial en payant l'impôt sur le revenu des non-résidents. Pour attirer les talents espagnols dans le pays, les conditions habituelles de ce système ont été assouplies (la période de non-résidence antérieure en Espagne étant réduite de 10 à 5 ans).

La Startups Act est l'une des étapes du Plan de Relance, de Transformation et de Résilience. Ce projet de loi fera de l'Espagne l'un des pays les plus attractifs d'Europe pour l'investissement, l'entrepreneuriat et le talent. Il est également conforme à la norme EU Startup Nations Standard récemment établie : un ensemble de pratiques conçues pour favoriser l'esprit d'entreprise dans l'Union européenne et encourager la création de nouvelles entreprises innovantes en créant les conditions propices à leur croissance.

Ce projet de loi est accompagné de plusieurs mesures mises en place par le gouvernement pour encourager le financement de ce type d'entreprises en Espagne, dont le Fond-ICO Next Tech, qui vise à mobiliser des investissements d'un montant total de 4 milliards d'euros et à apporter un soutien financier aux entreprises en croissance.

La Zone Spéciale des Canaries (ZEC)

La zone spéciale des îles Canaries (ZEC) est une zone à faible imposition créée dans le cadre du régime économique et fiscal des îles Canaries (REF) pour la promotion du développement économique et social des îles et la diversification de leur structure de production.

Le ZEC a été autorisé par la Commission européenne en janvier 2000 et est régi par la loi n° 19/94 du 6 juillet 1994. En termes généraux, toute entité ou succursale qui entend exercer une activité industrielle, commerciale ou de service comprend dans la liste des activités autorisées, où les start-up numériques ont une place toute particulière.

Les îles Canaries sont l'une des régions d'Espagne à la croissance la plus rapide en matière d'attraction de talents technologiques et offrent d'incroyables opportunités d'innover dans les industries maritimes et des énergies renouvelables, grâce à des initiatives telles que Impulsa Ventures, studio de start-up récemment créé sous les auspices d'entités telles que Fundación Emprende Canarias et plusieurs entreprises du secteur technologique.