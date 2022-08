Le secteur agroalimentaire recevra 1,8 milliard pour la numérisation et la recherche scientifique

Le ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme a donné son feu vert au règlement qui régira le paquet de premiers secours pour le secteur agroalimentaire dans le cadre du plan de relance, de transformation et de résilience (PERTE Agri-food). Concrètement, le 1er août, le Journal officiel de l'État (BOE) a publié l'arrêté de base qui régira l'ensemble des mesures spécifiques de soutien aux actions de renforcement industriel dans la chaîne agroalimentaire, dotées de 500 millions d'euros pour la période 2022-2023.

Dans le cadre de la modernisation du secteur et de l'application des fonds de nouvelle génération de l'Union européenne, le gouvernement a approuvé le projet stratégique de relance et de transformation économique (PERTE) dans le secteur agroalimentaire, afin de soutenir la croissance économique durable et la numérisation du secteur et de promouvoir la cohésion territoriale.

Doté d'un budget total de 1,8 milliard d'euros, le PERTE agroalimentaire s'articule autour de trois axes prioritaires, qui portent sur les actions transformatrices de la chaîne de valeur industrielle, les mesures de soutien à la numérisation du secteur agroalimentaire et la recherche scientifique.

Ces lignes sont accompagnées de mesures complémentaires ou facilitatrices qui agiront de manière intégrée pour accroître l'impact des actions et ainsi favoriser la transformation vers un système agroalimentaire plus durable et numérique.

Avec le plan stratégique de la politique agricole commune (PAC), le plan de relance, de transformation et de résilience et le Fonds européen pour la pêche et l'aquaculture (FEPA), le secteur agroalimentaire recevra une injection financière d'environ 55 milliards d'euros jusqu'en 2027.

Les principaux objectifs du plan stratégique espagnol sont d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles et d'élevage, de promouvoir le changement générationnel nécessaire et l'incorporation des femmes, d'assurer une production alimentaire plus durable qui consomme moins de ressources naturelles et préserve la biodiversité, et de promouvoir l'innovation et la numérisation de l'activité agricole.

L'industrie publie les règles régissant l'aide PERTE pour le secteur agroalimentaire

Les bases réglementaires qui fixent les conditions d'octroi des aides dotées d'un budget de 500 M€ pour la période 2022-2023.

Peuvent être bénéficiaires du groupement les sociétés commerciales privées, les sociétés coopératives et les sociétés de transformation agricole (SAT) dotées d'une personnalité juridique propre, légalement constituées en Espagne et dûment inscrites au registre correspondant, quelles que soient leur forme juridique et leur taille.

Les entités intéressées à présenter une demande doivent être constituées en groupe de sociétés, composé d'au moins 6 sociétés, dont au moins une grande entreprise, et doivent également être composées d'au moins quatre PME. Par ailleurs, les groupements constitués uniquement de PME seront également valables, à condition que deux d'entre elles soient des entreprises de taille moyenne. Enfin, ils doivent être établis dans une zone géographique couvrant au moins deux communautés autonomes.

L'aide, qui prendra la forme de subventions, de prêts ou d'une combinaison des deux, sera affectée à des projets de tracteurs et le budget minimal éligible sera de 15 millions d'euros pour chaque projet.

Les aides seront accordées sur une base concurrentielle, et il faudra prouver que les projets ne causent pas de dommages importants à l'environnement. L'impact du plan européen de relance économique dans le secteur agroalimentaire

Le PERTE Agro, qui devrait générer un impact sur l'économie de 3 milliards d'euros et une création nette de 16.000 emplois, est doté d'une ligne d'aide de 1,1 milliard d'euros et est structuré en trois axes, pour lesquels trois appels seront établis.

Le premier, qui correspond au règlement approuvé aujourd'hui, est un paquet de soutien spécifique au secteur (doté de 500 millions d'euros et mis en œuvre par le ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme). Le second est un ensemble de mesures spécifiques visant à soutenir le processus d'adaptation numérique de l'ensemble de la chaîne de valeur (doté de 454,35 millions et mis en œuvre par le ministère de l'agriculture). Le troisième est un ensemble d'actions spécifiques visant à soutenir l'innovation et la recherche, doté d'un budget de 148,56 millions d'euros, qui sera également mis en œuvre par le ministère de l'agriculture.

En février, le Conseil des ministres a approuvé le PERTE pour le secteur agroalimentaire, dont les objectifs sont d'accroître la compétitivité et la durabilité du secteur face aux défis qui l'attendent, tels que le changement climatique, la préservation de l'environnement, du sol, de l'eau, de l'air et de la biodiversité, et qui inclut également les questions liées à la traçabilité et à la sécurité alimentaire dans un pays qui dispose déjà des normes de sécurité les plus élevées au monde.