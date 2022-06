Rubén Ferreiro, investisseur : Souligne les différence entre les marchés canarien et latino-américain.

Rubén Ferreiro se distingue par son profil hybride : d'une part, en tant qu'entrepreneur, il a fondé et en tant que président

de Grupo VIKO, une entreprise spécialisée dans le marketing numérique pour d'autres partenaires. Cette entreprise existe depuis plus de vingt ans et est devenue relativement importante, avec plus de 200 employés. D'autre part, en tant qu'entrepreneur, il se distingue par sa participation en tant que cofondateur à différentes initiatives, comme Yaba, un agrégateur Amazon. En outre, il est également un grand investisseur, travaillant dans Lanai Partners, un groupe d'investisseurs providentiels, fondé par lui-même, avec deux collègues et dédié à l'investissement en phase d'amorçage.

Sa carrière d'entrepreneur a commencé en 2001, lorsqu'il a commencé à investir dans une startup galicienne appelée Galicia Banner, une entreprise créée à l'université et la première à être investie par Unirisco Galicia. Après ce succès, Ferreiro est devenu très attaché aux startups issues du milieu universitaire. En fait, il s'est concentré sur des projets qui avaient un côté plus technologique (avec des concepts BTEC). Il explique : “Je pense que c'est une grande carrière que d'avoir un certain bagage d'innovation au sein de l'université pour ensuite lancer des projets d'entreprise. Il faudrait en faire davantage la promotion et le faire plus souvent, car le potentiel existant est moins exploité”. Bien qu'il affirme n'avoir encore investi dans aucune d'entre elles, il n'exclut pas cette possibilité. En plus de l'université, on peut emprunter une autre voie pour fonder une start-up, la formation professionnelle, une façon d'obtenir un enseignement supérieur sans que les matières soient aussi théoriques. Selon M. Ferreiro, le chemin que l'on emprunte pour devenir entrepreneur n'est pas important, mais plutôt le niveau de capacité entrepreneuriale dont on dispose. “Nous avons embauché beaucoup de personnes et nous embauchons beaucoup de personnes qui viennent de la formation professionnelle, notamment des profils techniques, et je ne vois pas de différence significative”, conclut-il.

Pour tous ceux qui veulent créer une start-up dès la fin de leurs études, il leur donne un conseil : ils doivent se former en tant que salariés. Il explique que la meilleure façon de connaître le fonctionnement et de savoir comment lancer une entreprise est de travailler au préalable dans différentes entreprises. “Je pense qu'aujourd'hui, travailler dans une scale-up, c'est-à-dire une start-up qui a une certaine taille et une certaine affiliation, permet de connaître la dynamique d'une entreprise qui a un certain volume mais qui conserve la dynamique des start-up”, dit-il. Selon lui, il existe de nombreux entrepreneurs qui ont commencé à travailler de cette manière et ont fini par créer de grandes start-ups, comme Paypal, Glovo ou Tuenti. “Une voie plus courante qui améliore les chances de réussite est d'avoir une certaine expérience du travail en tant qu'employé”, conclut-il.

Mais les jeunes ne sont pas les seuls à miser de plus en plus sur l'esprit d'entreprise. Après la grande crise de 2008, de nombreux Espagnols ont décidé d'emprunter cette voie par nécessité. Face à cette option, Ferreiro n'est pas favorable, “l'entrepreneuriat par nécessité est compliqué parce que, outre le fait que l'entrepreneuriat en soi est difficile, si vous avez la nécessité et la pression économique de devoir avoir un revenu mensuel pour couvrir vos besoins minimums, cela complique un peu plus tout”. Il explique que pour devenir entrepreneur, il faut disposer d'un environnement qui génère une certaine sécurité, car sans aide, le chemin devient encore plus compliqué, et si on le fait par nécessité, sans connaissances et sans avoir de base sur laquelle se baser, il sera plus compliqué que le projet fonctionne : “Il faut partir d'une situation minimale confortable. Elle ne doit pas être abondante, mais minimalement stable”, conclut-il.

Une fois les fondements de l'idée en place, l'entreprise peut commencer à être construite. Une fois que c'est fait, les investisseurs mettent toujours en avant certains points importants, qui dépendent de chaque individu, pour voir si l'entreprise va fonctionner ou non et donc décider s'ils vont y investir. Ferreiro investit dans les premiers stades de l'entreprise, de sorte que l'accent est mis avant tout sur l'entrepreneur. Il explique qu'il se concentre sur l'équipe plutôt que sur l'idée, car la réflexion commerciale peut changer au stade de l'amorçage. “Nous essayons de faire un tour d'horizon de l'entrepreneur, de trouver quelqu'un qui a travaillé ou étudié avec lui, qui nous dit quel genre de personne il est, quelle capacité il a à résoudre des problèmes, quelle capacité d'initiative il a, quelle capacité de résilience il a... en d'autres termes, des choses qui ont plus à voir avec l'entrepreneur”, dit-il que cela ressemble plus à un processus de sélection d'emploi qu'autre chose. Il ne se préoccupe pas tellement de l'idée, elle ne semble pas si pertinente dans la phase initiale : “L'idée, si elle est dans une bonne catégorie et a plus ou moins de sens et est investissable, parce qu'elle a des bases technologiques et de scalabilité, le détail de l'idée peut muter, évoluer, pivoter, comme on dit, et elle n'est pas si pertinente. Nous l'évaluons, mais ce n'est pas très pertinent”, conclut-il.

En Espagne, on investit de moins en moins dans les phases précoces. Selon M. Ferreiro, cette forme d'investissement est abandonnée parce qu'il y a trop de liquidités sur le marché à l'heure actuelle : “si vous devez gérer un fonds de 80 millions d'euros, aller dans ces phases précoces avec de très petits tickets n'est plus possible en raison de la taille du fonds et vous oblige à aller dans une phase plus mature de la start-up”. C'est pourquoi, explique-t-il, il existe des business angels, des investisseurs pour les jeunes entreprises disposant de moins de fonds. Pour les entreprises qui souhaitent rechercher des investissements de départ, il explique qu'il est difficile de donner des conseils généraux, car chaque modèle est différent : “Je pense que la startup dépend des antécédents de l'entrepreneur. Si un ancien entrepreneur à succès qui a vendu une entreprise pour plusieurs millions d'euros s'apprête à lancer une startup, les gens vont probablement investir. En revanche, si vous êtes à l'autre extrême, si vous sortez tout juste de l'université, si vous n'avez pas d'antécédents professionnels, si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, etc.

L'effet post-pandémie signifie que nous sommes tous d'astreinte.

Avec les progrès de la technologie et la pandémie mondiale de 2020, le télétravail et la collaboration à divers emplois depuis différentes parties du monde ont changé. Les distances se sont raccourcies et de plus en plus d'entreprises travaillent avec des équipes mixtes. M. Ferreiro est favorable à cette façon de travailler : “Je crois que le marché latino-américain est une expansion naturelle pour les startups nées en Espagne et que le fait d'avoir dans l'équipe fondatrice quelqu'un qui connaît bien cette géographie est fondamental pour le succès, cela maximise les chances, sans aucun doute”, explique-t-il, ajoutant qu'ils viennent également d'investir dans une nouvelle entreprise appelée Ritmo.

M. Ferreiro indique dans l'interview qu'en dehors de ses activités d'investisseur, il travaille également comme fournisseur d'entreprises latino-américaines, s'occupant du marketing numérique de différentes sociétés. “En fait, au groupe VIKO, nous avons des bureaux au Mexique et nous travaillons avec des startups là-bas. Il y a de nombreuses startups dans le portefeuille qui se développent en Amérique latine. Ce qu'il est très important de comprendre, c'est que le marché n'est pas unique”, explique-t-il, précisant qu'il ne suffit pas d'avoir des bureaux dans un seul pays du continent, mais qu'il faut avoir des bureaux dans chacun de ceux où l'on envisage d'investir, en étudiant la casuistique : “si vous n'avez pas de personnes ayant une expérience sur place parmi vos employés, vous devez vous déplacer et effectuer une analyse locale pour comprendre le marché. Il faut être sur place, sur le terrain, ce n'est pas ce qu'on vous dit, car c'est un marché très culturel, avec des gens, avec des différences qui sont souvent difficiles à comprendre d'ici. C'est un marché qui semble facile en raison de la similitude de la langue, mais il a une culture totalement différente, tout comme un Suédois ou un Russe”, dit-il.

L'union de différentes cultures peut également polariser l'Espagne, comme par exemple avec la création de start-ups espagnoles dans les îles Canaries, l'endroit le plus éloigné du continent. M. Ferreiro explique que, bien qu'il n'ait jamais investi dans une startup canarienne, il pense que c'est un bon endroit pour le faire : “Les îles Canaries sont très attrayantes du point de vue de la qualité de vie, et surtout pour attirer les talents, en raison de la qualité de vie, du climat et même de certains avantages fiscaux, qui peuvent être très intéressants pour de nombreuses personnes”. En outre, il affirme qu'avec le passage de la pandémie, de nombreux travailleurs sont allés y vivre et travailler à distance, donnant encore plus de poids à une région qui, jusqu'à récemment, était beaucoup moins bien considérée.

L'importance du financement

La tokénisation est une forme d'investissement qui a de plus en plus le vent en poupe. Ferreiro n'est pas très favorable à cette tendance : “ Je pense qu'il y a maintenant une surpondération de la nécessité d'utiliser des tokens ou une sorte d'instruments de ce type basés sur les blockchains, alors qu'ils ne sont pas toujours nécessaires ”. Il explique qu'il y a beaucoup de startups qui utilisent des blockchains alors qu'elles ne sont pas nécessaires parce qu'elles essaient d'apparaître pour être plus visibles, et il voit la même chose se produire avec les jetons. “Je pense qu'à moins qu'il y ait un élément différentiel dans le modèle économique de la startup qui implique de lever des fonds via un financement traditionnel, c'est-à-dire via la tokenisation de ses actifs, je pense que dans de nombreux cas, ce n'est pas pertinent. Et cela pourrait même nuire à la situation plutôt que de l'accélérer”, conclut-il.

En conclusion de l'interview, Rubén Ferreiro donne des conseils à tous ceux qui veulent investir dans les premiers temps : “Ce n'est pas comme investir en bourse, où tout le monde a accès aux mêmes opportunités, une autre chose est que je peux choisir. Mais ici, il faut d'abord avoir accès aux opportunités et ensuite choisir”, dit-il. Tout d'abord, vous devez faire la connaissance de quelqu'un qui est dans le monde pour apprendre, qui peut vous donner des conseils et vous aider à apprendre avec lui. Enfin, il conclut : “Mon conseil est de me rapprocher le plus possible de quelqu'un qui a déjà cette expérience afin qu'il puisse me faciliter la tâche et que je puisse ajouter ma capacité financière et me laisser conseiller et guider par quelqu'un qui a déjà cette expérience et cette connaissance, qui investit depuis longtemps et qui me permet de minimiser le risque”.