Francisco Espinosa, inversor: “ creo en la Formación Profesional al cien por cien”

Francisco Espinosa, fundador y CEO de INNVERTUUR destaca por la dualidad de su perfil, no es un inversor al uso. Además de conocer a la perfección el mundo de la financiación tiene una gran vocación por el emprendimiento de startups. Afirma creer plenamente en la Formación Profesional (FP) y lo principal es estar en continuo reciclaje. Asegura que el talento no tiene límites y afirma que el potencial de las Islas Canarias está en darse a conocer más internacionalmente.

P: A modo de presentación, ¿qué es lo que más destacaría usted de su perfil?

R: La resiliencia, la perseverancia. Tengo un perfil mas de inversor, pero la realidad es que vengo con un carácter y una vocación apasionada por el emprendimiento. He montado y creado muchos proyectos en mi vida, muchas empresas en sectores muy diversos. La capacidad de aprender de esos errores y volver a resurgir y aprovechar toda la experiencia aprendida.

P: ¿Ha tenido alguna experiencia en el ámbito de la incubación universitaria?

R: No en el ámbito de incubación universitaria no. He tenido algo parecido en Denium, que es una incubadora, donde viene gente de diferentes perfiles y muchos de ellos son universitarios. Además, estuve dando clase un año en el máster de emprendedores de la universidad de Sevilla y tuve ocasión de conocer a gente muy interesante que tenía ese gen con el emprendimiento.

P: A una persona que acaba de salir de la universidad ¿Qué consejo le daría antes de montar una startup?

R: Tienes que analizar bien el producto. Tienes que encontrar la solución a algún problema que haya en el mercado. Hay que hacer el benchmarketing y conocer toda la competencia. El análisis de mercado es algo constante y que tiene que estar actualizado.

También hay que tener una buena planificación financiera. Muchas veces el problema viene porque la monetización no esta bien planteada. El plan financiero debe de ser la herramienta de tu día y de tu vida.

P: Viendo que cada vez es más difícil conseguir trabajo en España sobre todo para los jóvenes ¿Cree que es un error emprender por necesidad?

R: No, en absoluto. Mira si lo analizamos, muchos de los grandes proyectos han nacido en épocas de crisis. La necesidad muchas veces es ese empujoncito que uno necesita para dar el salto al vacio. Hay mucha gente que acaba emprendiendo por necesidad y acaba siendo su momento.

P: ¿Antes de montar una startup/empresa, hace alguna validación previa?

R: En estos dos últimos años hemos estado trabajando en elaborar nuestra tesis de inversión y sobre todo con un checklist de una serie de ponderables que analizamos y con los que decidimos si continuar o no con en proyecto o hacer una investigación más a fondo sobre lo que nos están ofreciendo.

Por ejemplo, un ponderable importante es el propio equipo mucho más allá del proyecto. Es muy importante y tener un buen equipo determinará muchas veces si el proyecto funciona o no.

En Innventuur tenemos un equipo muy preparado en todas las áreas. Nos comprometemos y nos involucramos en el proyecto en el que participamos y entramos para ayudar a acelerar el proyecto y tratar de minimizar el riesgo de caída de cierre de esos proyectos

P: ¿Ha tenido alguna experiencia en el ámbito de startups surgidas desde la formación profesional?

R: Creo en la FP al 100%, al final todo el ámbito educativo está sufriendo unos cambios brutales. Si quieres un dato a nivel global, analizad el sector y mirad la cantidad de empresas y de fondos que están entrando a comprar compañías y empresas relacionadas con educación.

Cada vez la gente tiene más claro que la parte de los conocimientos técnicos, la parte de formación educativa tiene mucha importancia pero realmente algo que hayas estudiado hace cinco años está ya obsoleto, tienes que estar en un continuo reciclaje y de formación técnica, por eso esta tan de moda toda la parte de las habilidades que mejoran con el tiempo.

El talento no tiene barreras y mucho menos geográficas

P: ¿Qué opina de equipos mixtos internacionales de emprendedores?

R: Siempre han sido viables pero en estos dos últimos años que hemos acelerado con la pandemia en todo aquello que tiene que ver con el trabajo y sobre todo el teletrabajo. El talento no tiene barreras y mucho menos geográficas. En Latino América hay un talento absolutamente brutal y quizás tenemos ese vinculo cultural, idiomático, muy importante. Además España es su puerta para entrar a Europa y esos puentes hay que tenderlos y cada vez más. Desde 2021 tenemos vías abiertas un par de hubs en Colombia. Todavía no hemos hecho ninguna inversión en ningún proyecto que venga de Latinoamérica pero no haremos con toda probabilidad seguro.

P: ¿Ha tenido alguna vez experiencia con startups en Canarias?

R: No, no la he tenido pero siempre estamos abiertos de escuchar. El talento no tiene limites y seguro que hay proyectos espectaculares. Canarias tiene el limitante geográfico de la no cercanía de la península pero ahora con todo el tema del teletrabajo de la comunicación global que hay no debería de serlo.

P: ¿Qué potencial observaría en una región como Canarias y una isla como La Palma?

R: El potencial de las Islas Canarias está en darse a conocer mucho mas de lo que actualmente se hace. Pero al no estar en Madrid o en Barcelona es un gran limitante. También creo que hay que cambiar el modelo económico en general y tenemos que aprovechar todo ese talento para desarrollarlo y crear puestos de trabajo, fundamental en cada región. Y cohesionar mucho el ecosistema emprendedor, eso al final enriquece.

La importancia de la hoja de ruta

P: ¿Cree que hay una tendencia a invertir en startups en fase cada vez más iniciales y como se posiciona usted personalmente ante esas fases?

R: Nosotros por definición de nuestro proyecto y nuestra inversión ya vamos muy enfocados a proyectos en fases muy iniciales que es donde creemos que podemos aportar mas valor. Es el momento donde puedes tener mayor riesgo y donde hay una menor tasa de supervivencia del proyecto pero para eso estamos aquellos que podemos aportar experiencia previa que tienes para llegar a terceros y ayudarles a crecer.

P: ¿Qué debería haber conseguido una startup antes de empezar a buscar inversión en una fase de ideación o pre-SEMILLA?

Depende de muchos factores, del sector. Lo importante es identificar cuales son los hitos que vas alcanzando, trazarlos en una hoja de ruta, definir unas metas y una vez las consigas hacer una nueva ronda de inversión. Lo que tienen que conseguir hay que mirarlo proyecto a proyecto, lo que si que creo es que para una fase semilla inicial no requieres nada mas que tener una idea, un buen plan de negocios y buen plan financiero con un buen análisis de la competencia y unos hitos marcados a lo largo de una hoja de ruta y sobre todo buscar gente que confíe.

P: ¿Qué experiencias o perspectivas tiene sobre la tokenización de las startups como vía de financiación?

R: Sí, tengo un par de experiencias y no han sido positivas, lo cual no significa que no sea una via más de captación de fondos. Me gusta mucho el concepto de la tokenización pero hay que analizarlo muy bien siempre porque no vale para cualquier proyecto (de hecho un porcentaje altísimo de puestos de tokenizados mueren antes de ser lanzados). No es oro todo lo que reluce hay que analizarlo muy bien, son cosas muy nuevas y sin duda antes de dar pasos así hay que ponerse en manos de gente experta en esos ámbitos para ver si realmente tiene sentido o no lo tiene.

P: ¿Qué consejo le daría a una persona que quiera empezar a invertir en startups en fases muy iniciales?

R: El equipo es sin duda lo más importante. Tener en el equipo a alguien que sepa de su sector, es esencial para que el equipo sea equilibrado: que haya gente de marketing, de tecnología, de desarrollo de negocio. Porque tan importante es serlo como parecerlo. No vale llegar con un producto al mercado que no exista ni haya nada que se le parezca.

Apostar por proyectos que aporten un valor al mercado que tengan una monetización clara y definida con un equipo sólido, preparado y resiliente. Es importante construir un portfolio bien diversificado para estar tranquilos de que si alguno no llega siempre tener una empresa que pueda llegar y conseguir beneficios.