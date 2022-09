Carmen Alonso, Trasporti e Accessibilità del Consiglio di Fuerteventura: “Nella trasformazione digitale abbiamo ancora molta strada da fare sull'isola”

Carmen Alonso Saavedra, consulente per i Trasporti, le Comunicazioni, l'Accessibilità e la Mobilità del Consiglio di Fuerteventura, ha ricevuto Impulsa Startups per parlare del processo di trasformazione digitale e di nuove forme di mobilità sull'isola. Laureata in Business Administration e Management, Carmen Alonso ha una lunga esperienza nel settore finanziario.

P. Come affronta la trasformazione digitale il Consiglio di Fuerteventura e come si presenta nell'ambito dei trasporti, delle comunicazioni, dell'accessibilità o della mobilità?

Carmen Alonso. A Fuerteventura, i sistemi di trasporto interurbano che abbiamo ci vengono dati di eredità, hanno un contratto, una validità e -fino a quando non finiscono- i cambiamenti che stiamo accompagnando sono quelli che sono alla nostra portata, come l'aumento della frequenza di alcune linee. Quando avremo una nuova concessione, sarà adattata alle attuali esigenze dell'isola. Per quanto riguarda la trasformazione digitale, abbiamo ancora molta strada da fare sull'isola.

P. State osservando a Fuerteventura nuovi tipi di mobilità e di veicoli?

C.A. Quando si crea davvero una necessità, si cercano soluzioni. Un esempio è la videoconferenza. Abbiamo dovuto superare il COVID-19 per rilevare la necessità di un sistema alla portata di tutti. Con la mobilità, succede lo stesso. Nella misura in cui emergono nuove esigenze, cerchiamo altri tipi di alternative. Ad esempio, la questione del monopattino è attualmente in corso nei comuni. Le persone lo usano soprattutto per collegare brevi tratti, sia per il loro potere d'acquisto o per altre condizioni. Fuerteventura è un'isola molto lunga, molto estesa, non abbiamo un'autostrada che collega nord e sud. Ciò rende difficile l'introduzione di nuovi mezzi di trasporto.

P. Come sta vedendo che l’utilizzo dei monopattini elettrici sta avanzando a Puerto del Rosario?

C.A. Puerto del Rosario non è una città grande come Madrid, ci sono esigenze diverse. È vero che stanno arrivando a Fuerteventura monopattini e auto elettriche. Anni fa non esistevano e adesso si vedono sempre di più. È una strada che percepiscono sia le istituzioni sia i cittadini comuni. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo di una mobilità flessibile che soddisfi le nostre esigenze.

P. I comuni stanno lavorando a progetti per facilitare questi nuovi tipi di mobilità?

C.A. Sì. Abbiamo un piano di mobilità, ma al momento è molto lento perché le infrastrutture necessarie sono eccessive. Ad esempio, per quanto riguarda il monopattino, il comune sta lavorando perché ogni giorno si vede di più e aumenta il numero di persone che lo utilizzano.

Quindi, è qualcosa che deve essere regolato. Usiamo il monopattino anche per fare una passeggiata. Questi sono argomenti che non appartengono al Consiglio quindi i comuni sono incaricati di lavorare su di esso.

P. Quando parla di accessibilità si riferisce all'accessibilità negli edifici?

C.A. In effetti. Le competenze che abbiamo nel Consiglio sono principalmente stipulare accordi con i comuni per eliminare i problemi quotidiani in ogni comune, come le barriere nelle strade. Dal Consiglio collaboriamo con loro. Noi abbiamo competenza in tutto ciò che è infrastruttura collegata.

P. Quali sarebbero le comunicazioni?

C.A. Non abbiamo una voce esplicita che inglobi le comunicazioni. Si tratta di cercare di trovare una maggiore mobilità o un modo di trasporto con l'accessibilità a cui possiamo aspirare e raggiungere tutte le persone, sia quelle a mobilità ridotta che quelle senza mobilità ridotta. L’obiettivo è facilitare loro il trasporto nella loro vita quotidiana.

P. Vedresti come una linea di azione in cui gli imprenditori digitali di Fuerteventura collaborano con l'area di mobilità del Consiglio per ideare o creare nuovi modelli di business o startup nel campo della mobilità?

C.A. Nella zona di Fuerteventura, nei trasporti, l'accessibilità e la mobilità ci rimane un lungo lavoro, tutto ciò che si fa è poco. Stiamo cercando di fare progressi in materia di accessibilità, ma si tratta di una materia relativamente nuova. La mobilità è la stessa, perché a Fuerteventura siamo molto lontani. Abbiamo piccoli gruppi di popolazione in tutta l'isola, oltre ad essere un'isola molto estesa. Si deve fare tutto il possibile per migliorare e progredire verso una migliore mobilità con un trasporto che soddisfi le esigenze e che sia accessibile a tutte le persone a mobilità ridotta.

Affinché questo tipo di azione possa concretizzarsi, deve esserci un'amministrazione pubblica che disponga di una squadra tecnica in grado di consigliarci. Quando partecipo a riunioni di esperti in materia mi piace ascoltarli perché così si impara e si ha l'opportunità di parlare con persone di altri luoghi e con altri tipi di problemi, il che può essere di aiuto quando si tratta di risolvere i propri problemi.

Traduzione di Francesca Usai