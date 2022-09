Marta Arocha, Dipendenza e Disabilità del Governo delle Canarie: “Dobbiamo essere coraggiosi con il catalogo di prestazioni che vogliamo per il nostro futuro”

Marta Arocha, Direttore Generale di Dipendenza e Disabilità del Governo delle Canarie, ci riceve a metà giugno armata di una batteria di dati (“ultimamente sembra che tutti conoscano la dipendenza e tutti diano dati”) con l'intenzione di porre le basi dell'intervista su fatti e non su opinioni. E questo segna un'intervista con due parti molto diverse. Nell'iniziale, ci addentriamo nel desiderio di Marta Arocha di lasciare un punto di partenza chiaro: “la progressione della Dipendenza nelle Canarie nel 2022 è molto positiva, con dati statistici estratti dall'Imserso, non perché lo dica io”. Nella seconda parte, ci avviciniamo ad aspetti come la trasformazione digitale e le startup che rivoluzionano il settore della teleassistenza o l'invecchiamento attivo.

“Per vedere l'evoluzione della dipendenza nelle Canarie nel 2022, siamo partiti nel 2019 da un totale di 1.752 alte in Programmi Individuali di Attenzione (PIA). Nel 2020, perché penso che dobbiamo dire tutto, ce ne sono stati 1.680. Nel 2021, ce ne sono stati 1.717 alti. Ora siamo arrivati al 2022 e in 5 mesi abbiamo già superato tutte le alte AIP che si sono verificate in uno qualsiasi degli anni precedenti, in tutto l'anno”, sottolinea la direttrice generale di Dipendenza e Disabilità del governo delle Canarie.

“Credo che l'evoluzione del sistema di dipendenza in questo 2022 vediamo che c'è uno sviluppo positivo e ci rimane molto, ma stiamo iniziando a decollare e vedere la luce alla fine del tunnel. Riuscire a servire 1.000 persone per 6, 7, 8 mesi, perché stiamo parlando di servire un numero davvero importante di persone. Credo che già nel mese di giugno saremo riusciti ad accogliere tante persone nelle Canarie quante sono state le persone dei due anni precedenti, e credo che questo sia molto importante da dire. Bisogna iniziare a generare una dinamica positiva in dipendenza”, indica Marta Arocha.

“Dobbiamo unire tutte le forze politiche e parlare davvero dell'importanza della dipendenza. Per diversi fattori, il primo, ovviamente, perché serviamo le persone che lo meritano. Ma anche perché stiamo utilizzando prestazioni, in questo momento nelle Canarie, che sono generatrici di posti di lavoro e generano posti di lavoro in modo reale e significativo. Ci stiamo concentrando molto sull'erogazione di prestazioni economiche, sia per la cura dell'ambiente familiare che per la fornitura di servizi. Questa prestazione è fino a 750 euro, che ovviamente dovremo migliorare, ma che crea posti di lavoro e questo è molto importante”, afferma Arocha.

“Ti dicevo l'importanza che ha la legge di dipendenza, tutti la conoscono così, ma la legge ha nome e cognome: legge di Promozione dell'Autonomia Personale e Attenzione alle Persone Dipendenti. La filosofia della legge è quella di mantenere le persone nelle migliori condizioni il più a lungo possibile e nel loro ambiente abituale. Come ci siamo riusciti? Con politiche attive, con politiche attive di invecchiamento. Quella che conosciamo come legge di dipendenza, ha segnato la mia vita professionale e che lo trasmetteva anche nel comune [di Santa Cruz de Tenerife] quando conducevo le politiche sociali perché mi permettevano di promuovere quella prima parte della legge, la promozione dell'autonomia personale”, indica la direttrice generale per l'Dipendenza e la disabilità regionale.

Per Marta Arocha, “nelle Canarie, siamo in una situazione così complicata, che i dipendenti, quando già li serviamo, sono normalmente grandi dipendenti e non ci lasciano affrontare questo primo nome della legge, la promozione dell'autonomia personale. Prendersi cura delle persone prima di arrivare a quell'invecchiamento così grande. Quello che facevamo in municipio, la politica dell'invecchiamento attivo. Naturalmente tutto questo ha a che fare se riusciamo a lavorare con le persone in un primo momento, con centri diurni, con servizi di promozione dell'autonomia personale... Otteniamo una popolazione che invecchia più tardi e meglio.

Lavoriamo, perché questa prima parte della legge e questa filosofia. È vero che è una legge che presta servizi, che ci parla di centri sociosanitari, ma non è veramente la filosofia della legge, che è quella di ottenere quel passo preliminare, di attenzione alle persone, nel loro ambiente, le migliori condizioni, di non uscire dalle loro case, tenerli nelle loro case, nel loro ambiente, in buone condizioni, e questo è ciò che ci dà la prima parte del nome della legge“.

“Gettare le basi di una visione più lungimirante, di nuovi concetti”

In questa parte dell'intervista ci siamo concentrati sulla trasformazione digitale e sull'innovazione delle startup. Marta Arocha sottolinea: “Alle Canarie partiamo da una situazione così svantaggiata e siamo così indietro rispetto al resto delle comunità autonome che quando parliamo di innovazione digitale, quando parliamo di politiche come più evolute, mi fa girare la testa, perché dobbiamo porre le basi. Ma è vero che dobbiamo gettare le basi con una visione più lungimirante, di nuovi concetti”.

“Durante gli incontri che ho avuto con il CERMI (Comitato spagnolo dei rappresentanti delle persone con disabilità) abbiamo concluso che dovevamo essere coraggiosi, che dovevamo iniziare a raccogliere nel catalogo il futuro che volevamo per le Canarie, senza dimenticare che ci manca molta base. In dipendenza, in disabilità ci costa molto andare un po' oltre”.

“Vado a riunioni con altre comunità autonome e loro stanno parlando di teleassistenza avanzata e io sto incrociando le dita per farmi uscire le prescrizioni tecniche della mia teleassistenza di base e poter raggiungere il maggior numero possibile di canarini. Ma io non voglio dimenticare la possibilità di progetti di teleassistenza avanzata come metteremo, per esempio, a Lanzarote. È vero che partiamo da una situazione complicata, ma dobbiamo cercare di andare oltre, non possiamo continuare a rimanere ancorati in quella ”Canarie è la comunità autonoma con più ritardo di tutta la Spagna“. Dobbiamo cercare di lavorare con il maggior numero possibile di persone, ma cercando di progredire in politiche innovative”.

Per Marta Arocha, “adesso è un momento importantissimo in materia di disabilità per noi. Stiamo facendo una diagnosi della situazione della dipendenza. Una volta che avremo questa diagnosi, ci determinerà le possibili soluzioni in materia di disabilità. È un momento in cui l'approccio alla disabilità è aperto a innovare, a fare un passo in più nelle Canarie”.

“Non tutte le persone con disabilità hanno bisogno della stessa cosa. Ci sono persone con disabilità che hanno bisogno di tutto il contrario di quello che stiamo dando loro, non di quelle politiche assistenzialistiche, di aiuti.

e faccio un esempio: stiamo preparando un progetto per la Giornata internazionale della disabilità a dicembre e il titolo sarà: “Donne con grandi capacità”, perché credo davvero che alla fine le persone con disabilità siano persone con grandi capacità, che ne sviluppano altre per poter sopperire un po' all'handicap che hanno“, conclude la direttrice generale di Dipendenza e Disabilità regionale.