LA ODISEA DE ANIMECON 2018

Y digo sobre el papel, porque lograr que dicha exposición pudiera ser vista por los visitantes del evento en el que, finalmente, se mostró, Animecon 2018 (Helsinki 14 y 15 de julio), fue todo menos sencillo. En realidad, todo lo sucedido, como ya he vivido en anteriores ocasiones, responde a una misma situación; es decir, el trabajo de un profesional no siempre lo puede desempeñar un voluntario, por mucho que éste tenga la mejor actitud imaginable. Todos debemos pasar por un periodo de aprendizaje e ir adquiriendo experiencia, y trabajar en eventos de este estilo, ayudan a conseguirlo. Sin embargo, quien piense que, con una sonrisa y un apretón de manos -forzado por una circunstancia adversa- se soluciona un trabajo mal hecho y/o inexistente, está muy equivocado.

En un principio, mi vinculación con esta propuesta, la cual se estrenó durante la VII Semana del cómic de La Laguna (24 de noviembre-10 de diciembre del año 2017) y que fue comisariada por la dibujante e ilustradora Jen del Pozo, estuvo relacionada con el texto de introducción que para la mencionada exposición redacté a finales del pasado año.

Luego y aprovechando el treinta aniversario del estreno en Japón de la película Akira, la idea de partida se transformó -gracias a la colaboración y el apoyo de Jen del Pozo- en una exposición que, además del material original, quería rendir homenaje al largometraje dirigido por Katsuhiro Ōtomo, tres décadas atrás. Un último añadido fue una conferencia que pretendía recoger la trayectoria del mencionado realizador, ilustrador y dibujante, además del trabajo de Mamuro Oshii y Satoshi Kon. Todo esto, no obstante, no entorpecía mi primitiva motivación la cual pretendía mostrar lo que se está haciendo en nuestra geografía por parte de una nueva generación de autores que han empezado a trabajar durante el presente siglo XXI.

Al final, tuvo que ser la persona al cargo del mantenimiento y del material de centro de convenciones de Helsinki -Messukeskus- sede del evento, quien me solucionara de manera simple y profesional, el desaguisado al que me debí enfrentar ante la desidia y la incapacidad de quienes me había dado luz verde al proyecto, pero luego ni siquiera lo había incorporado al programa de actividades del encuentro.

Gracias a él, y al trabajo serio y cabal de Patricia García García y Elena Santana Guevara, mis compañeras en el crimen, y en la osadía de llevar a buen puerto esta idea, la exposición se pudo montar en el lugar adecuado, por lo menos el primer día, el sábado 14 de julio. Al día siguiente, hubo otros problemas que solucionar ante la manifiesta falta de coordinación entre las partes implicadas y la exposición casi termina por ser una víctima colateral, aunque finalmente no lo fue. Sea como fuere, la propuesta en su conjunto resultó ser del agrado de buena parte de los asistentes al evento, muchos de los cuales se sorprendieron tanto por la calidad de lo allí expuesto, como por el lugar de procedencia de los autores que la conformaban. También hubo quien se indignó por no encontrarla reseñada en el programa final, al entender que la idea merecía la pena figurar entre las ofertas del evento en cuestión.

Lo que no gozó de la misma suerte fue la conferencia programada para el sábado 14 de julio, la cual compartía parte del nombre, pero sustituía a Masumune Shirow por Mamuro Oshii del reparto original. Ni el escenario escogido, más pensado para un recital musical que para una conferencia, ni la ausencia de sillas para quien quisiera quedarse a escuchar a quienes desfilaron por el escenario, durante la jornada, ayudaban a lograr que las cosas salieran como debieran. Otra cosa bien distinta es no reconocer la valía de los dos voluntarios con los que trabajé, mucho más serios, responsables y entregados que el memo e incapaz “encargado” del área de informática, quien -lejos de solucionar un problema que nunca debió surgir- se limitó a llegar, a no hacer nada válido, a blasfemar e irse por donde había venido. Sin los dos voluntarios, dudo que ni yo, ni el resto de los invitados pudiéramos haber logrado contar lo que queríamos contar.

Como en otras tantas ocasiones, el interés y las ganas de pasarlo bien de los asistentes lograron que, de alguna u otra forma, el trabajo realizado por quienes figurábamos en el programa luciera más o menos digno, aunque las condiciones fueran del todo inadecuadas.

La mejor y única conclusión que se puede sacar del evento y de las experiencias vividas en él es que, si bien la propuesta académica fracasó -por lo menos, tal y como estaba planteada- la exposición y su interés por difundir el trabajo de una nueva hornada de artistas gráficos nacionales en este país nórdico sí que logró colmar las expectativas depositada en ella y, con ello, rebasar las fronteras insulares que tanto pueden llegar a condicionar el trabajo de dichos creadores.

Sería bueno que, en plena globalización, quienes se jactan de defender los intereses de esas mismas generaciones desde sus despachos oficiales se pusieran manos a la obra y empezaran a invertir para lograr que, en un mundo globalizado como el nuestro, la insularidad deje de ser el hándicap que, a día de hoy, sigue siendo. Si lo hicieran, ejemplos como el de Animecon 2018 no serían una “rara avis”, sino una moneda de cambio habitual en el panorama cultural y artístico de la comunidad canaria y, por ende, de nuestro país.

© Eduardo Serradilla Sanchis, 2018