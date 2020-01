El Frente Polisario condena la decisión de Marruecos de ampliar sus fronteras marítimas: "Es consecuencia directa del fracaso de España"

El Frente Polisario condenó este jueves la decisión del Parlamento marroquí de extender las aguas territoriales en torno a las Islas Canarias y denunció que se trata de una nueva maniobra expansionista de Rabat para robar a los saharauis su porción del mar y sus recursos pesqueros.



En un comunicado al que tuvo acceso Efe, el secretario nacional y responsable del Comité de Relaciones Exteriores del Polisario, Mohamad Jadad, asegura que se trata de otro "intento desesperado" de Marruecos de legitimar la ocupación.



"Este acto se produce en el marco de la campaña desesperada que lleva a cabo Marruecos para legitimar su ocupación ilegal de partes del Sáhara Occidental mediante los sobornos y la implicación de entidades extranjeras en su aventura colonial", afirmó.



En este contexto, subrayó que si Marruecos pretende anexionarse las aguas territoriales adyacentes a las Islas Canarias y otros territorios españoles se debe a la inacción de España, a su abandono de la causa saharaui y a su "sumisión injustificada a la política de chantaje marroquí".



"Es consecuencia directa del fracaso de España, ya que siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental debe cumplir con su responsabilidad jurídica e histórica y descolonizar el territorio saharaui", recalcó.



"Hacer más concesiones por parte del gobierno de España solo alentará a Marruecos a persistir en el expansionismo, que el pueblo saharaui sigue sufriendo desde que el Sahara Occidental fuera ocupado por la fuerza en octubre de 1975 con la complicidad de las autoridades españolas



Al hilo de este argumento, el responsable saharaui instó al nuevo gobierno en Madrid a "aprovechar esta oportunidad" y "revertir este gran error histórico asumiendo sus responsabilidades históricas, jurídicas y morales hacia el pueblo saharaui".



[Por su parte, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González, en un tuit publicado el miércoles por la noche en la red social Twitter, afirma que la demarcación de la frontera marítima entre ambos países "no podrá hacerse de manera unilateral sino por acuerdo mutuo entre las partes y de conformidad con la legislación internacional en vigor".



"Tal y como hemos conversado con Marruecos en contactos estas últimas semanas no habrá política de hechos consumados ni acciones unilaterales", agrega González, quien recuerda que así lo había dicho este mismo miércoles su colega marroquí, Naser Burita, en la Cámara de Representantes de ese país].



Jadad también apeló a la comunidad internacional, a la que pidió que reconozca la ocupación ilegal por Marruecos de partes del Sahara Occidental" y advirtió de que la autoridad saharaui se reserva el derecho de respuesta.



"El Frente Polisario examinará las medidas que se adoptan en los procedimientos judiciales que ha presentado ante el Tribunal General de la Unión Europea, y seguirá con interés las medidas que tomará España en este aspecto", señaló.



Y "no dudará en someter el asunto ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que se establezca que estas leyes son nulas y sin valor", concluyó.



El Parlamento de Marruecos aprobó el miércoles dos proyectos de ley relacionados con el establecimiento de la zona económica exclusiva y la delimitación de las fronteras marítimas, ampliando la zona exclusiva hasta Lagüera, zona ocupada del Sahara Occidental, y a parte de las aguas cercanas a Canarias que España considera dentro de su zona económica exclusiva.