Ampliada a Lanzarote la alerta por altas temperaturas

El Gobierno de Canarias ha ampliado a Lanzarote la declaración de alerta por temperaturas máximas declarada para este lunes en Gran Canaria y Fuerteventura, al esperarse máximas de hasta 38 grados en diferentes zonas de esas islas, según ha anunciado.

Los termómetros de Gran Canaria ya registran temperaturas de 40º con la calima como telón de fondo

Saber más

Los calores más elevados afectarán especialmente a las medianías de sureste, sur y oeste de Gran Canaria y a las zonas del interior de la mitad sur de Fuerteventura, así como a zonas de interior y costas en el sur de Lanzarote, advierte en un comunicado la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Ejecutivo.

La Dirección General destaca que insta a la población a seguir consejos de autoprotección como evitar el sol directo usando una gorra o similar, llevar ropa ligera, procurar caminar por la sombra, beber agua a menudo, no dejar a niños o mayores en un vehículo cerrado, no salir ni hacer ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día o tomar comidas ligeras y regulares y no calientes ni con muchas calorías.