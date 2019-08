“Mientras tenga inspiración, ganas y público que me quiera, estaré sobre el escenario”

Hoy se sienta en el Chester imaginario de La Palma Ahora la actriz Isa Fuentes. Tengo esa sensación de tranquilidad y a la vez responsabilidad mayúscula, por así decirlo, de que juego en casa, ya que Isa no es sólo una de las monologuistas palmeras con gran proyección, sino una amiga, de esas que no abandonan el barco cuando se avecina un naufragio inminente. Ella es como un miembro de la orquesta de la película Titanic, de James Cameron, toca su melodía hasta el final, pese a que tenga el conocimiento de que el barco se va a hundir, ella se queda junto al capitán, mientras otros evitan el naufragio, ella se mantiene leal. Mujer carismática, profesional, capaz de reinventarse y de afrontar con garra cualquier imprevisto de la vida por muy duro que sea, Isa Fuentes aparta la piedra y sigue caminando con más fuerza si cabe. Nos unió un curso de cine que impartía una directora que ambas admiramos, Mercedes Afonso, y años más tarde puedo decir que lo que une el cine que no lo separe nadie. Sé bienvenida.

-¿Dónde nace Isa Fuentes?

-Nací en el barrio de Las Manchas, que pertenece a Los Llanos de Aridane, pero con un año y medio me voy a vivir a el municipio de El Paso hasta los veintiuno, que me traslado a Breña Alta, mi corazón está dividido, soy de todos los lugares donde soy bien recibida.

-¿Cuándo sientes, por así decirlo, la llamada de las tablas?

-Cuando mi hija Amanda Fuentes me dice que quiere estudiar Arte Dramático nace en mí ese gusanillo, que se acentúa cuando realizo un taller en La Escuela Encantada con la directora Mercedes Afonso, siento entonces esa vocación.

-¿Alguna vez le dijiste a tu madre aquello de ‘mamá quiero ser artista’?

-No, pero mi hija Amanda sí que me lo dijo a mí, y yo le dije: “Hija, yo también quiero ser artista”.

-¿Recuerdas tu primer monólogo, tu primer corto?

-Mi primer monólogo fue Mi marido es un cabronazo, no sabe lo que es estar embarazado; mi primer corto El hombre que confundió a su mujer con un sombrero.

-¿Espejos dónde mirarte directores y directoras, actores, actrices, referencias…?

-Directores citaría a Mercedes Afonso, Cándido Pérez de Armas y a Armando Ravelo; actrices, como no, a mi hija Amanda Fuentes; actores me encanta Tom Hanks y Eddie Murphy.

Isa y Sandra durante la entrevista.

-¿Cuántos monólogos, cortos, spots publicitarios, sumas ya?

-Monólogos cuatro, una veintena de cortos y cinco spots publicitarios.

-¿Lugares que has visitado con tu trabajo?

-Prácticamente toda la isla de La Palma y también varios puntos de Fuerteventura (Morro Jable, Pájara…)

-¿Has hecho del teatro tu profesión?

-Sí, a través de Evento 7 Producciones.

-Eres la madre de uno de nuestros talentos palmeros, ¿Qué nos puedes decir de tu hija Amanda Fuentes?

-Al principio no entendí que quisiera elegir esa carrera, esa profesión, pero a través de ella acabé a título personal enamorándome también del cine.

-¿El mejor momento de tu carrera, el peor, todo es aprendizaje para Isa Fuentes?

-El mejor momento es ahora, el peor cuando me detectaron un cáncer de mama, ahora que ya pasó, me siento con más fuerza que nunca.

-¿Es tu último monólogo el más intimista?

-El chisme, mi teta y yo sí es el más intimista, porque marca un punto de inflexión, quiero transmitir cómo se siente una mujer ante esta batalla, qué siente cuando está expuesta a ciertos comentarios, que lejos de dar ánimos a veces sucede todo lo contrario.

-No sólo actúas, además escribes tus propias obras.

-Sí, los monólogos son de propia cosecha.

-Desde hace poco impartes clases de interpretación en una institución penitenciaria. ¿Qué nos puedes contar de la experiencia?

-No todos los que están dentro son tan malos, ni todos los que están fuera son tan buenos, no se puede ir por la vida colmados de prejuicios. Todos no estamos preparados para ello, me siento muy respetada, en ocasiones más que en la calle. Que los usuarios y usuarias se olviden de dónde están durante dos horas, ya es para mí toda una satisfacción, me siento querida, una privilegiada.

-Premios logrados a lo largo de tu trayectoria.

-Mejor Actriz en Despierta, premio concedido por Secuencia 27, corto de Anatael Pérez; primer premio de comedia por Se acabó, de José Rodríguez de Paz concedido por Secuencia 27, varios premios y selecciones con el corto de Cándido Pérez Armas Arroró grabado en un Festivalito, varias selecciones por el corto Canto y Encanto violeta de Borja Ibraín

-¿Qué nos dirías antes de terminar esta visita por el Chester de La Palma Ahora?

-Que mientras tenga inspiración, ganas y un público que me quiera sobre un escenario, estaré…Mi vida es ahora estar sobre las tablas, agradecer a todas las instituciones, público, amigos, familia y a La Palma Ahora por esta entrevista.