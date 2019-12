Llevamos la luz

Así pensaron todas aquellas personas que se unieron en solidaridad para que Santa Cruz de La Palma tuviera luz en sus calles a través de un sistema limpio, repleto de verdad, de un futuro adelantado a 1892 con la constitución de la Sociedad Anónima 'El Electrón'. Pues bien, el próximo viernes 27 de diciembre celebramos dos cosas, un homenaje a todas aquellas personas desinteresadas que convirtieron nuestra ciudad en el sexto lugar del planeta en tener alumbrado público, y también el lograr que una representación de todas las generaciones actuales y de diferentes ramas; desde el teatro a técnicos, gestores culturales, poetas, historiadores y un sinfín de personas, hayan dado forma a este día que sembrará sin duda una idea, una forma de construir de manera real desde el pueblo y colocar este proyecto de más de cien años en el lugar que le corresponde.

La energía es cultura, y la cultura es energía, para Pablo Díaz Cobiella, director de Seroja, “la idea fue sencilla de imaginar, ya que creemos profundamente en Seroja en que cualquier proyecto, de la rama que sea, tiene aún más fuerza si se teje desde la gente, desde el pueblo. Fue éste quien llevó la luz a la ciudad, en un ambiente festivo, lleno de emociones y esperanza. Y entonces, nos dimos cuenta de que esta jornada tenía que tener un peso creativo importante, y sin esperarlo demasiado todo se empezó a unir de manera natural. Personas maravillosas dándose la mano para que este día, este 27 de diciembre, podamos sembrar una semilla importante para el futuro de este espacio irrepetible”.

Cultura, educación, escritura creativa, teatro, creadoras de historias maravillosas, artistas, músicos, políticos, historiadores, el cambio de paradigma, sostenibilidad, se unen en este proyecto exquisito en su forma, en su constitución, y diría nuestro guía y compañero de camino en esta aventura, Mauro Fernández, “qué no se apague la llama”. Y no se apaga.

Sara Pérez Alonso, directora de Seroja Educación, “Es un orgullo formar parte de este equipo que no se ha rendido. Desde Seroja Educación, haremos brillar estas jornadas a través de la creatividad y la escritura para acercar a los más pequeños y a sus familias, la luz y la vida de nuestro querido Electrón. Un recuerdo entre la tinta y la oportunidad de encender el amor con sus historias”.

Tras la mesa redonda imprescindible que comienza a las 10:00 horas de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, La Plaza de España se convertirá en un espacio creativo para los más pequeños de la casa que imaginarán su propia historia de 'El Electrón', 'siendo luz, siendo vida', desde las 11:30 horas.

Y llega la esperada tarde, con un Acto Institucional desde las 19:00 horas en la Plaza de La Alameda, cargado de sinergias y esperanzas, donde los representantes que lo hacen posible, Cabildo Insular de La Palma, Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y Endesa, darán voz y luz propia a este proyecto tan importante para Santa Cruz de La Palma y nuestra isla.

Se dice que el teatro es el suceso en el que más brilla el encuentro con el reflejo del alma, y para que tuviera aún más sentido eso de que llevamos la luz, aparece María Hengesbach, escritora y ahora también dramaturga, que con tan sólo 16 años imaginó una historia, 'Imposibles', que nos desbordó el sentido, nos trasladó al lugar de los hechos y nos hizo vibrar con un drama irrepetible y de extraordinaria belleza. Y no se quedó ahí, si no que Marlene y Ángel del maravilloso grupo teatral La Farsa y Sergio de la Escuela de Teatro Municipal de Santa Cruz de La Palma, visualizaron la increíble proyección en forma de teatro de esta obra, sin tiempo, sin una dirección más allá que la de sus propios sentidos, emociones y como dicen ellos la maravillosa 'terapia' de vivir el teatro a su manera y llevarlo a la calle. Será desde las 20:00 horas en la 'Acera Ancha' de la capital.

Nos cuenta María Hengesbach, autora de la obra 'Imposibles'. “Cuando escribí la historia, lo que sentí primeramente fue curiosidad, ya que no era consciente de lo que había pasado Santa Cruz para obtener la luz, y mucho menos que esta fuera de las primeras ciudades del mundo. A medida que avanzaba la historia me sentí casi familiarizada con los personajes, ya que al conocer perfectamente las calles y los lugares en los que concurre y se mueven las personas, casi podía imaginármelos ahí como cualquier otro ciudadano de Santa Cruz al que me cruzo a diario”.

Para Sergio Hidalgo, que interpretará a Clodoaldo, uno de los personajes de Imposibles, “Este teatro en la calle aúna la divulgación histórica, en este caso de una efemérides tan desconocida como vital y pionera para Santa Cruz de La Palma como la llegada de la luz eléctrica, con la tradición más pura cultural de nuestra ciudad donde el público es partícipe de la representación teatral como un personaje más, donde se rompe la pasividad habitual de los espectadores y que supone un reto a los actores, que escapan de su hábitat natural y se abren a nuevas experiencias e imprevistos. Eso sí, en una ciudad como Santa Cruz de La Palma que es en sí un gran teatro, como demostramos los palmeros a lo largo del año".

Marlene Rodríguez y Ángel Fernández, del grupo La Farsa Teatro se unieron desde el minuto uno contagiándonos que de lo posible se sabe demasiado. Para Ángel, “me evoca que el amor lo hace todo posible y que el 'colaboracionismo' de los palmeros nos ha hecho lograr grandes cosas como que hace más de un siglo con la fuerza del agua "se hiciera de la noche el día". Marlene Rodríguez que interpreta un personaje complejo como es la propia ciudad. “Ahí estaré aportando una 'chispa' con el teatro. En un principio sentí vértigo ante tal abismo por la importancia histórica, reconozco que me dejé llevar por esta locura a contra tiempo. El Electrón se merece tal celebración, se merece que lo imposible vuelva a ser posible como sucedió con la llegada de la luz”.

Un proyecto y una idea que han engranado dos mujeres extraordinarias y que han creído sin límites en todas las posibilidades para que El Electrón sea una pieza clave de nuestro patrimonio y del turismo cultural que necesita expandirse y convertirse en el timón de nuestra isla. María José Manso coordina esta idea desde hace meses junto a la concejala de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Melissa Hernández.

“Tenemos la obligación de acercar a nuestra gente y los de fuera esos acontecimientos históricos que han marcado, de alguna manera, el rumbo de nuestra isla. Sí, además, proyectos como La Historia se hace historia (Seroja Cultura e isLABentura) consiguen inspirar a nuestros jóvenes con la creación de relatos como Imposibles, inspirado en el El Electrón, y que esos relatos lleguen a la calle en forma de teatro, estamos hablando de una gran noticia, estamos hablando de juventud creativa, de transmisión de conocimiento, estamos hablando de cultura en general y de un tipo de turismo del que poco hablamos, turismo cultural”. Nos cuenta María José Manso, directora del laboratorio de guion isLABentura (Sodepal).

Y finalmente Melissa Hernández, "es un honor que El Electrón, primera central hidroeléctrica de Canarias que se encuentra situada en nuestra ciudad comience a propagar de nuevo la luz; esta vez, gracias a la implicación de todo el equipo que ha formado, forma y formará parte de esta jornada; personas palmeras, que creen y apuestan por y para nuestra isla. Es por ello, que invita a todos los públicos a asistir a dicho evento, ya que, es esencial que conozcamos nuestra historia y cultura desde el epicentro, siendo todos partícipes y protagonistas de este día tan especial que está a punto de llegar y que espera que se convierta en un acontecimiento que brille con luz propia año tras año".

Emoción en estado puro, que culminará con una interpretación musical a cargo de la Escuela Insular de Música, bajo la dirección de José Antonio Tamarit, 'Pepetoni', que ha imaginado esa 'charanga final' para celebrar lo que esperamos todos sea una jornada que recordaremos para siempre.