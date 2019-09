Manuel Gutiérrez Aragón dice que “la literatura tiene más imágenes que el cine”

Manuel Gutiérrez Aragón defendió este sábado, 14 de septiembre, que “la literatura tiene más imágenes que el cine”. El cineasta, ahora reconvertido en escritor y miembro de la Real Academia Española (RAE), propuso esta reflexión en el 2º Festival Hispanoamericano de Escritores, que clausuró una semana de intensas actividades culturales en las que participaron casi medio centenar de poetas y narradores de Canarias y América.

El Festival cierra además con un aplastante éxito de público que sitúa a Los Llanos de Aridane como una de las ciudades de referencia en cuanto a actividades culturales se refiere en el archipiélago.

El sábado fue un día intenso ya que contó con mesas redondas y un recital de poesía por la mañana, así como diálogos al caer la tarde en el escenario de la plaza de España.

Bajo el título de Literatura e imagen. Literatura y cine, literatura y fotografía, el cineasta y ahora escritor y miembro de la RAE Manuel Gutiérrez Aragón conversó con el fotógrafo venezolano Vasco Szinetar, conocido sobre todo por sus excelentes retratos de escritores, en torno a sus oficios. Moderó la charla Anelio Rodríguez Concepción, quien preguntó a Gutiérrez Aragón las razones que lo habían llevado a abandonar el cine y abrazar las letras.

“Mi primera vocación fue literaria”, dijo el ex cineasta, quien recordó que antes de ser director fue guionista. Hacer películas hoy ya no es como hace unos años. El cine, explicó, ya no se rueda en ocho semanas sino en tres. “La rapidez es lo que impera”, destacó, aunque no criticó esta forma de trabajar.

“En mi caso, cometí un error y ese error fue anunciar que abandonaba la dirección. Ahora solo soy un escritor. El cine, de todas formas, ya no es el de mi tiempo y de alguna manera creo que se ha ido deteriorando”.

Para el director de Demonios en el jardín, entre otras películas, la imagen en el cine ha ido cogiendo cosas de todos sitios como la pintura y la literatura y recordó que los escritores escribían de otra manera antes de la invención del cine.

Mesa sobre el arte en Los Llanos de Aridane. JUANCHO GARCÍA

“El cine huye de las descripciones ya que es la acción la que hace al personaje y mucho antes de la irrupción de las series, el cine se preocupaba en una puesta en escena que hoy, por la rapidez de los rodajes,.es imposible formular. Ahora la plástica tiene menos importancia e Incluso se observa de manera sospechosa”, opinó.

Vasco Szinetar resumió su trabajo diciendo que no es lo mismo hacer una fotografía como una reflexión en la que trabaja desde hace cuarenta años y que consiste en retratarse con escritores ante el espejo. Eso le sirve, dijo, para observar el paso del tiempo y en su caso e indagar en una estructura espacial que le permite expresar el mundo del escritor ante sí mismo.

Para Szinetar, “el retrato es un hecho amoroso con el otro” y resaltó que él es un fotógrafo de calle y no de estudio.

Explicó así que a lo largo de su carrera se ha encontrado con personas que desaparecen y otras que toman la imagen en sus fotografías. Y que cada uno de los ya centenares de retratos que lleva hechos significan siempre “una cosa nueva”.

Museo en la calle

Entre las muchas cosas que diferencia a Lo Llanos de Aridane de otros municipios de Canarias es su museo de arte contemporáneo en la calle, obras firmadas por reputados artistas que cuelgan de las fachadas de algunos de los edificios de esta acogedora localidad palmera.

Para hablar de ellas, Fernando Bellver y Javier de Juan, dos de los artista que participan en esta experiencia, formaron parte de un diálogo en el que participaron también los escritores Raúl Tolá (Perú) y Mónica Lavín (Méjico) bajo la moderación de Ricardo Suárez Acosta. La sesión llevó por título El arte por el aire. Museo en las calles de Los Llanos de Aridane, y en ella, Suárez Acosta explicó el origen de una iniciativa que nació hace veinte años, coincidiendo con el centenario de la proclamación del título de ciudad a Los Llanos. Este original y atractivo museo ya cuenta con 33 piezas entre murales, fotografías e instalaciones.

La obra de Fernando Bellver y Javier de Juan coinciden en su tratamiento y reflexión de la isla de San Borondón, leyenda tan ligada a la isla de La Palma y que llamó la atención de estos artistas.

“Cuando me siento triste pinto islas”, dijo Javier de Juan, quien añadió que “hay mucho simbolismo en una isla”.

Para Bellver este museo de arte contemporáneo en las calles de la ciudad reivindica lo bonito en unos tiempos donde se reivindica lo feo. Para Javier de Juan, su presencia en un Festival literario no desentona porque la palabra para un pintor son las imágenes.

Literatura de ficción y no ficción

El debate que cerró con broche de oro el 2º Festival Hispanoamericano de Escritores llevó el tituló de Sin ficción novela. Novela ficción, en la que participaron los escritores Rodrigo Blanco Calderón (Venezuela); Hernán Lara Zavala (Méjico); Martìn Caparrós (Argentina) y David Toscana y Héctor Abad Faciolince (Colombia). La moderación del debate la asumió la escritora mejicana Rosa Beltrán.

Mesa de literatura de ficción. JUANCHO GARCÍA

A ninguno de estos narradores les convenció lo de no ficción, aunque admitieran que se trata de una literatura que se inspira en hechos reales . Para Hernán Lara Zavala cuando el escritor intenta acercarse a este tipo de narración debe tener muy claro el tratamiento y algunas reglas fijas que enumeró. Entre otras, no alterar la realidad, imprimir al texto tensión dramática y que el autor sepa que se trata de una novela histórica porque refleja el momento en el que sucedieron los hechos.

El colombiano Héctor Abad dijo que en su caso trabaja sobre todo con la memoria, él, que es un desmemoriado, mientras que Toscana y Caparrós reconocieron que todo, lo que incluye a la novela no ficción, “es susceptible de ser ficción”.

El II Festival Hispanoamericano de Escritores es una iniciativa de la Cátedra Vargas Llosa, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y el Cabildo Insular de La Palma, con la colaboración del Instituto Cervantes, la Fundación Universidad de Guadalajara y el programa Canarias Crea Canarias del Gobierno de Canarias.