“El corazón de los pájaros’ recoge momentos y palabras que no quiero que se borren”

Elsa López presentó este viernes en el Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma la reedición de su primera novela, El corazón de los pájaros, finalista al Premio Planeta en 2001, y mantuvo un encuentro con el también escritor Anelio Rodríguez Concepción. El acto estuvo organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento capitalino dentro de las actividades programadas con motivo del Día del Libro.

“La reedición de este libro es importante para mí. Son recuerdos que vuelven una y otra vez. Son paisajes, personas, olores y sonidos que quedaron plasmados en una novela que vista desde la distancia marca un momento especial en mi vida”, manifestó a este periódico.

“La memoria recoge en esas páginas momentos y palabras que no quiero que se borren. Si volviera a escribirla, tal y como han ido sucediendo las cosas a lo largo de estos veinte años, no falsificaría los personajes ni los lugares, porque ya no existe el miedo y las personas que podían sentirse heridas han muerto y no tengo necesidad de mentir sobre ellas”, señaló. “En cualquier caso, la novela sirve para recordar lo que fuimos y cómo fuimos o cómo nos comportamos. En mi caso, y ya que es una novela en su mayor parte autobiográfica, es bueno mirarla con los ojos con los que veo el mundo hoy día y quizá, entonces, el final sería otro y otra sería mi manera de entender la vida”, subrayó.