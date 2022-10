Fernando Tena: nuestro querido ‘Cinema Paradiso’

No creo recordar una declaración de amor más extraordinaria como la que Fernando Tena Morales le ha hecho al cine en la isla de La Palma. Siempre que recuerdo mis primeros días de cine de butaca, Tena siempre estaba. Es más, te recibe con la misma alegría que siempre recuerdo y de eso, ya han pasado muchos años, décadas. Olor a palomitas, unas palabras incluso llenas de gratitud. A veces le pregunto cuánto dura la película, siempre me contesta. Porque sabe que la sala me ‘pilla’ algo lejos de mi casa. En mi habitación está en un marco un cartel de cine, que él me dio y ahí está viendo pasar el tiempo y yo no quería que pasara más sin sentarle en este ‘Chester’, que hoy es una butaca. Él sabe de mi apoyo siempre que puedo, porque el sector, las salas nos necesitan, ahora en el mundo de las plataformas, nos hemos acomodado a no salir a ese ritual casi mágico de ¿Vamos al cine? Nada puede sustituir esa ilusión de sala, de maíz, de magia, de compartir. Porque no podemos dejar que mueran las pequeñas salas. De hecho, ir al cine en la isla es económico, sano, especial. Le dije que cuando estrenaran ‘Joker 2’, haría de ‘Joker’ y si no pasa nada sabes que allí tendrás mi versión de una película en la que considero que está, una de las mejores actuaciones de 2019. Hasta la próxima sesión, gracias por ser nuestro ‘Cinema Paradiso’.

Bienvenido a mi ‘Chester’, y desde aquí agradecer a mi otro Fernando, Fernando Rodríguez Sánchez, que siempre está cuando le necesito.

Tenía muchas ganas de sentarte en mi ‘Chester’ querido Fernando Tena, porque compartimos un mismo amor y se llama cine ¿Qué significa el séptimo arte en la vida de Tena?

La verdad es que da gusto sentarse tranquilamente a charlar de temas que nos apasionan y de los que nos sentimos muy bien con personas que comparten aficiones y vivencias que nos llenan de vida.

Te consideran el propulsor del cine en la isla de La Palma.

Para nada…yo soy un currante de los de andar por casa, mi pasión por el cine viene de lejos y por lazos familiares, ya que mi abuelo y mi padre estuvieron ligados de algún modo a esta profesión, cuando se proyectaba cine en el Teatro Circo de Marte, pero de propulsor nada, yo empecé a trabajar en los Multicines Avenida por una casualidad, que se presentó en plena calle ya que, un buen amigo mío, Aurelio Castro Morera, accionista de los cines, sabiendo que estaba en el paro me ofreció trabajar con él y necesitaban a un acomodador; sobre la marcha le dije que sí y así fueron mis comienzos. Luego con el tiempo terminé llevando la programación y la responsabilidad de su gestión. Fueron 18 años de aprendizaje y de entender y controlar este maravilloso mundo del celuloide, que cuando te adentras en él, es un veneno que te va atrapando y que muchos no saben las alegrías y los sinsabores que a veces te da.

¿Qué me cuentas de Miguel Brito cineasta?

Esta pregunta son palabras mayores, estamos hablando de una persona que creo que en la Isla de la Palma y sobre todo Santa Cruz de La Palma, todavía no le ha hecho un homenaje a la altura de su valía y no se intenta lo suficiente para darle a conocer a las nuevas generaciones. Su aportación a la cultura cinematográfica y reconocerle la gran labor social y humana de este hombre que tanto dio en su día a su ciudad. Ya que en la época que le tocó vivir era un apasionado de la fotografía y del cinematógrafo y que, por su profesión y espíritu de adelantado a su tiempo, fue capaz de embarcarse en busca del primer proyector cinematográfico que se trajo a Canarias y nada menos que fue a Cuba a buscarlo, por lo que fue la isla de la Palma la que presenció por primera vez en Canarias unas imágenes en movimiento.

Seguro que nos puedes contar cuál fue la primera película en color que se proyectó en la isla.

La verdad es que no tengo ni idea, pero en blanco y negro fueron tres pequeñas proyecciones.

¿Podrías decirnos también cuál fue la primera película que se proyectó en un cine en La Palma?

‘Los siete pasos de Jesús’, ‘Lección de baile’, ‘La Borrachera’ y ‘Carnaval de París’.

Tus compañeros de trabajo en esta aventura de los cines, habrá muchas anécdotas…

Bueno…anécdotas son muchas y algunas dolorosas y otras que nos hacían llorar de alegría. Con decirte que tengo compañeros que llevan con nosotros desde los Multicines y ahora en el Teatro Cine Chico, 26 años, pues imagínate. Pero la más recordada fue la que nos llevamos cuando nos robaron el proyector que venía desde la Península a La Palma (en el container venía con otra carga, jugosos jamones de los de pata negra y lo asaltaron) y por lo que nos obligó a traer otro proyector de Canadá y por lo cual tuvimos que retrasar dos meses la inauguración del cine…

Recuerdo ir al cine a La Alameda. Historia de nuestros cines en La Palma. ¿Existió un cine en El Planto? En mi pueblo, en San Andrés y Sauces, también tuvimos cine…

No solo en tu pueblo, teníamos cine creo que en todos los municipios de la Isla, pero en Santa Cruz de La Palma,existían cuatro cines y ahora tenemos sólo el nuestro.

Los Multicines Avenida…

Ay los Multicines…Tuvimos muy mala suerte, ya que nos tocó una época en la que había que cambiar la tecnología de la proyección, teníamos que pasar de celuloide de fotogramas a las nuevas tecnologías de internet. Había que tomar decisiones muy importantes e inasumibles para una empresa como la nuestra, ya que, con el cambio de tecnología y la piratería en el cine, en esa época teníamos que competir con un bajón importante en las recaudaciones, lo que hacía inviable continuar.

La capital palmera estuvo sin salas de cine unos años. ¿Cómo lo recuerdas?

Fue una etapa dura, pero bonita, nos puso a prueba a los que queríamos que no se perdiera la tradición del cine en la Isla, y luchamos durante mucho tiempo antes de cerrar los Multicines y después por recuperar el Teatro Chico, que al pasar el Teatro a sus nuevas instalaciones terminadas del Teatro Circo de Marte, quedaba un lugar con solera y precursor del cine en Santa Cruz de La Palma, de nuevo como un lugar de culto para la cultura y dejar que fuera un almacén abandonado a su suerte. Fuimos unos locos que creímos en el proyecto y que sería posible poniendo cariño y dedicación, porque era con lo que contaba la ciudad si queríamos un cine, y lo logramos. Tres años preparando el proyecto, fueron días que marcaron nuestras vidas. Tuvimos el apoyo de SODEPAL, la empresa pública del Cabildo; fue un trabajo inmenso preparando el proyecto durante un año, pues fueron muchos los ‘papeles’ que había que gestionar. Luego fueron las peregrinaciones a los distintos departamentos administrativos de Cabildo y Ayuntamiento para su legalización. La Caixa se portó muy bien abriéndonos sus puertas para poder financiar el proyecto. Rodri, nunca te vamos a poder pagar tu trabajo, y lo más grande fue que tuvimos el ‘apadrinamiento’ de los tres alcaldes que participaron en este milagro que fue esencial, ya que empezamos con CC (Juan), luego PSOE (Sergio) y rematamos con PP (Juanjo). La verdad es que si algún día me dicen qué acto de tu vida te marcó para siempre, diré que el nacimiento de mis dos hijos y el haber puesto de acuerdo a los políticos para que el proyecto saliera adelante. GRACIAS.

¿Qué quieres transmitir desde este ‘Chester’ que hoy convierto en butaca para ti? Te leemos…

Que no se pierda la magia del CINE, que de todos depende el conservar esta SÉPTIMA MARAVILLA DE NUESTRO MUNDO y que perdure para siempre y sea apreciado por las nuevas generaciones. Un abrazo a todos los que vienen y vendrán a visitarnos y que sepan que siempre estaremos para hacerles pasar un rato de FANTASÍA y DIVERSIÓN. Gracias.