¿Es el teletrabajo el turismo que necesita La Palma?

“Atraer trabajadores remotos a La Palma es crear riqueza en la isla. Los trabajadores remotos y nómadas digitales que cada vez más eligen la Isla Bonita para pasar largas temporadas para trabajar a distancia, supone que consumen y gastan en la isla, concretamente en alquileres de alojamientos, actividades turísticas, restauración, etc. La mayoría de ellos recibe sueldos de empresas nacionales o internacionales, pero es en La Palma donde se queda el dinero y se genera riqueza”, se informa en nota de prensa.

“Por otro lado, crear un ecosistema propicio para trabajadores remotos también abre la puerta a que los palmeros que antaño dejaron la isla en busca de trabajo, puedan regresar y desempeñar su labor desde la isla, por lo que el talento palmero regresaría creando sinergias con los propios palmeros”, aseguran.

6° Repeople conference

Cerca de 80 ponentes, 20 en La Palma, participarán en esta conferencia que se celebrará por primera vez en tres islas de manera simultánea: Gran Canaria, Tenerife y La Palma. En ella se abordarán temas como las estructuras fiscales para trabajadores remotos, la gestión de equipos y las oportunidades para la industria del turismo . Repeople Conference es el único evento en Europa que aborda el trabajo remoto desde diversos ámbitos, con el objetivo de entender cómo este fenómeno está afectando a la economía local y a la sociedad.

“Se trata de una oportunidad que tiene que ver con la transformación del modelo económico, de pasar de uno basado en los servicios”, explica su director, Nacho Rodríguez, “hacia oportunidades y una economía basada en el conocimiento, pasando del turismo de masas al turismo de estancias de larga duración”. En el turismo tradicional gran parte del dinero se va fuera. Las internacionales hoteleras, en sus palabras, “se llevan el dinero, porque los visitantes ni siquiera salen del hotel, mientras que los teletrabajadores no solo están más tiempo, con lo que su estancia equivale a la de los turistas que se quedan una semana, sino que el gasto lo hacen de manera muy sostenible. Porque, agrega Rodríguez, “no gastan en el hotel, gastan en la tienda, consumen cultura, consumen ocio y activan los negocios locales, pagan alquileres, o rentas a los apartamentos u hoteles donde se alojan. Y ese impacto penetra mucho más en la sociedad canaria y no se va fuera”, asegura.

“Este perfil de visitante es sostenible”, subraya Nacho Rodríguez, “ya que está muy centrado en la propuesta de valor de La Palma, porque está conectado con la naturaleza y con las actividades que tienen que ver con la naturaleza”.

Congreso internacional

En este congreso internacional con sede en La Palma se debatirán temas como las estructuras fiscales para trabajadores remotos, la humanización del trabajo, las oportunidades para la industria del turismo, la gestión de equipos, la innovación en los trabajos tecnológicos, el lado B del trabajo a distancia, el impacto socioeconómico, el futuro del espacio de trabajo y el liderazgo en el trabajo distribuido, entre otros.

Las tres sedes tendrán agendas separadas, pero conectarán entre sí con las conferencias inaugurales y de cierre, que este año correrá a cargo de Jason Fried, cofundador y director de Basecamp, empresa estadounidense de software web con sede en Chicago, líder en el mercado. Fried es también líder de opinión en temas como trabajo colaborativo, la productividad y la naturaleza del trabajo y es autor de varios libros relacionados como Rework (2010), Remote (2013), así como de It Doesn´t Have to Be Crazy al Work (2018).

Repeople.co, creando ecosistema

repeople.co es una plataforma que lleva años desarrollando el ecosistema de teletrabajadores de Canarias. Su fundador, Nacho Rodríguez, considera que el Archipiélago cuenta con una gran oportunidad si se atiende a la nueva realidad mundial que está generando la adopción de teletrabajo a nivel global. En ese sentido, la atracción de profesionales internacionales de alta cualificación y valor que dejarán conocimiento y experiencia en las Islas, pueden contribuir al desarrollo del ecosistema emprendedor y a la transición hacia una economía del conocimiento.

El teletrabajo es una tendencia que ya venía mostrando un crecimiento claro en los últimos años, pero la pandemia ha conseguido que avance 10 años en los últimos meses. El mundo empresarial y profesional ha comprobado, de manera forzada, que el trabajo remoto funciona y es viable. De ahí la importancia de seguir profundizando en este fenómeno que además supone una apuesta por la diversificación del modelo de turismo de las islas, dotándolo de una mayor resiliencia y valor añadido.