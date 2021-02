El ICHH desplazará uno de sus equipos hasta Los Llanos de Aridane

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, pondrá en marcha la próxima semana un dispositivo de Hemodonación en el municipio palmero de Los Llanos de Aridane, informa en una nota de prensa.

Ante la imposibilidad de utilizar las unidades móviles en las circunstancias actuales, añade, el ICHH habilitará un punto de donación temporal en una sala del Espacio Cultural Real 21, ubicado en la calle Real, número 21 de Los Llanos de Aridane, que estará operativo del 22 al 26 de febrero. El horario de atención a donantes será el lunes de 16:00 a 21:00 horas, martes y miércoles de 15:30 a 21:00 horas, jueves de 8:30 a 14:00 horas y viernes de 8:30 a 13:00 horas.

El ICHH recuerda a quienes hayan donado sangre por última vez cuando el equipo de Hemodonación visitó la Isla el verano pasado, que ya pueden volver a donar. Los hombres pueden donar un máximo de 4 veces al año y las mujeres 3 veces, con un intervalo mínimo de 60 días entre donaciones.

Todas las personas interesadas en donar sangre en Los Llanos de Aridane deben solicitar cita previa cumplimentando el formulario publicado en la portada de la web efectodonacion.com. Antes de ir a donar es recomendable revisar la información publicada en esta misma página web en las pestañas de Información y Protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

Requisitos para la donación

Los requisitos básicos para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Además, en las circunstancias actuales es preciso cumplir algunos requisitos adicionales como son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

Punto fijo en La Palma

La población donante de La Palma tiene a su disposición un punto fijo en el Hospital General de La Palma, con una unidad de extracción operativa todos los días del año, de lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas. Se recomienda llamar para cita previa al 922 185 320.

NOTA: El ICHH recuerda a los y las donantes que NO realiza la prueba de detección del Coronavirus (COVID-19).