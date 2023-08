Con la tórrida calufa que soportamos este agosto y va un científico ruso y nos suelta que se acerca una era glaciar. Bueno, en qué quedamos por fin, en calentamiento global o en enfriamiento total, pónganse de acuerdo, leches, que este culebrón del clima se está poniendo peor que el fichaje de Mbappé, y lo digo para irse preparando, quiero saber si tengo que redundar en ropa de invierno o de verano, si tengo que preparar mi casa a base de calentadores o refrigeradores. A mí la ropa de invierno me encanta, que uno ve mucho cine nórdico con abrigos de piel de oso y gorros con piel de zorro, sintéticos, claro, que los animales no tienen culpa de nada, y también me encantaría deslizarme avenida del Puente abajo con una motonieve e incluso desplazarme en trineo a Tenerife o La Gomera, pongamos por caso, que seguro que en La Gomera Casimiro financia el transporte por superficies heladas. Pero insisto, póngase de acuerdo, que por ahora hace un calor insoportable y el alisio está gandul, y si después de esto nos viene una brusca glaciación creo que el catarrito no nos lo quita nadie, avisados están, luego no digan.