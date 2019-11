Vox, ese trozo de tela bicolor no me funciona porque solo caben unos pocos en ella. También puede ser que simplemente no sepa utilizarla.

Aunque me he dado cuenta de que últimamente no salvan de la muerte a las personas en el mar cuando la usas en tu discurso y no me está convenciendo tanto.

Estoy empezando a ver que este país, que pronuncias bien fuerte y con tanto orgullo, dice en la letra pequeña que yo no voy a cobrar lo mismo que mi compañero de trabajo ejerciendo las mismas funciones porque soy mujer. Lógicamente no me parece bien.

Ya ves, qué exigentes somos las feministas...

Es imposible que no exista un mundo diverso como es imposible que a ti y a mí nos guste el mismo color, la misma ropa, la lluvia o la brisa que da el mar cuando atardece.

Y no hay más.

Si yo no te impongo mis preferencias, ¿por qué tú me impones las tuyas? Cómo pretendes convencerme si quieres dañar a mis vecinos.

¿Por qué ordenas de una manera tan sutil que se cumpla sólo lo que existe en tu mundo? ¿Qué tienen de malo los otros? ¿Hacen daño a la economía dices? ¿Abrimos un holocausto? ¿Estoy exagerando?

Quiero que me respondas con soluciones y no con conflictos ¿Serías capaz de argumentar sin menospreciar?

No quiero volver a equivocarme. No quiero un 1936 tan fácil. No quiero que al que está a mi lado lo mires por encima del hombro.

No quiero martillos, solo palabras. De verdad, no pido tanto.

Y tampoco hay más.

No hay más.

He querido reflexionar intentando entenderte y he pensado que probablemente tengas miedo...

Pero, ¿de quién? ¿de un chaval que huye en patera buscando un lugar mejor? ¿de una familia que se está ahogando?

¿Tienes miedo de la igualdad? ¿por qué?

¿Has estudiado historia? ¿te consideras empático/a?

Escribo esto porque como si no fuese suficiente, esta semana me he dado de bruces con que a los niños y niñas sin familia de otros países que sólo buscan un mundo mejor, ustedes, los de Vox, los llaman delincuentes. Y oye mira, lo hacen sin pelos en la lengua, sin un atisbo de vergüenza.

Y una vez más las estadísticas os engañan. No son delincuentes, sólo son niños. Niños y niñas luchando. Como nuestros abuelos en la guerra. Como esa calle de Madrid.

Dame opciones reales por favor, que tu odio no lo quiero.

Yo no te rechazo, solo quiero que vengas conmigo si te atreves, con todos a los que en algún momento no tuviste el valor de conocer porque los consideraste "diferentes".

Para que salgas reforzado, para que aprendamos juntos y juntas.

Porque al final, es sólo eso.

Y no hay más.