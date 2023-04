A orillas del Sena suena una canción

A orillas del Sena, París languidece. En mi MP4 suena Still looking for something, de Jackson Browne. El delirio es un error necesario para vivir; la realidad es ese escenario oficial y aburrido del que tanto intentamos huir.

Amar es ese lujo de la propia esencia de la vida que en ocasiones no nos podemos permitir; o por lo menos, amar en la intensidad y la manera que deseamos. Vivir es el delirio al que recurrimos siempre, porque vivir nos acerca a nosotros mismos más que nada. El delirio es ese error necesario. Deliramos para poder vivir.

Still looking for something in the night

I know I´m headed for somewhere

We all dream about somewhere, baby…

Los bouquinistas de París son patrimonio universal de la cultura. Libreros de libros antiguos y de ocasión que ejercen su oficio en esas orillas lánguidas y melancólicas del París a orillas del Sena, donde apetece quedarse hasta el amanecer.

Llegan sombras alargadas del movimiento cultural de los años veinte del siglo pasado en el Distrito 14, en Montparnasse. La cultura es ese delirio necesario. París es ese error recurrente. Montparnasse, el destino para quienes se embriagan de delirio.

And I´m still looking for something…

Siempre andamos perdidos, aunque construyamos refugios físicos, pautas y rutinas cotidianas para sentirnos seguros y alejarnos de la incertidumbre del transcurso del tiempo y de la propia vida. El delirio es el error necesario de los que no dejan de buscar, sin saber muy bien qué buscan o qué encontrarán. Delirar es un verbo hermoso y divertido; fiel compañero de vivir.

Andrés Expósito

www.andresexposito.com